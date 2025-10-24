Pressionada, Apple ameaça desativar ferramenta anti rastreamento na Europa

A Apple pode desativar a função que impede o rastreamento de usuários na Europa por causa da pressão de grupos empresariais e de investigações antitruste em países como Alemanha e Itália. A informação foi divulgada pela empresa à agência de notícias alemã DPA. Os ataques foram classificados pela Apple como "esforços intensos de lobby".

Lançado em 2021 como parte das atualizações de privacidade do sistema operacional iOS, o recurso no centro da disputa é o App Tracking Transparency (ATT). A ferramenta permite ao usuário decidir se autoriza o rastreamento de sua atividade por apps de terceiros para fins publicitários ou de compartilhamento de dados.

Após a implementação do ATT, o rastreamento de usuários caiu 54,7% nos EUA, de acordo um estudo. A mudança afetou diretamente a eficácia da publicidade digital, especialmente de empresas como a Meta, dona de Facebook e Instagram, que buscaram contornar o sistema.

Segundo a Apple, a ofensiva contra o ATT tem origem em grupos de interesse ligados ao setor publicitário, que tentam reverter a medida via órgãos reguladores e judiciais. “Continuaremos a apelar às autoridades na Alemanha, Itália e em toda a Europa para permitir que ofereçamos essa importante ferramenta de privacidade aos nossos usuários”, afirmou a empresa em nota.

Futuro do ATT na Europa

Na Alemanha, o órgão antitruste local concluiu, no começo do ano, em uma avaliação preliminar, que o ATT pode violar regras de concorrência por não aplicar os mesmos critérios aos apps da própria Apple. Na França, a empresa foi multada por causa do ATT alguns meses atrás.

No entanto, a Apple contesta as acusações e alega que se submete a padrões mais rígidos que os exigidos de desenvolvedores externos, oferecendo aos usuários a opção de recusar anúncios personalizados. A empresa também destacou que serviços como Siri, FaceTime e iMessage foram desenvolvidos sem permitir o cruzamento de dados entre eles.