TSMC demite funcionários e inicia ações legais por vazamento de tecnologia de chips avançados

A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, demitiu vários funcionários por violarem regras relativas à obtenção de informações sensíveis sobre sua tecnologia e iniciou ações legais contra os envolvidos, conforme apurado pelo Nikkei Asia. Fontes relataram que ex-empregados da empresa taiwanesa tentaram obter informações críticas sobre o desenvolvimento de chips de 2 nanômetros enquanto ainda trabalhavam na TSMC.

Em resposta, a empresa afirmou que "detectou atividades não autorizadas durante a monitorização de rotina, o que levou à descoberta de possíveis vazamentos de segredos comerciais." A TSMC tomou "ações disciplinares rigorosas" contra os envolvidos e iniciou os devidos procedimentos legais.

O caso pode ter implicações de segurança nacional, já que a tecnologia de chips de 2 nm da TSMC, prevista para entrar em produção em massa ainda neste ano, é a mais avançada do mundo. Atualmente, somente ela, a Samsung, a Intel e a Rapidus estão desenvolvendo modelos de ponta como esse. No entanto, a empresa não especificou a exata tecnologia que era visada pelos ex-funcionários.

Também ainda não está claro o que os envolvidos pretendiam fazer com as informações obtidas, mas as investigações continuam para determinar o destino dos dados vazados e o envolvimento de outras partes. A TSMC informou que o caso está sob revisão judicial e que mais detalhes não serão divulgados no momento.

Segurança nacional

O escritório dos procuradores gerais de Taiwan confirmou que o caso está sendo investigado por sua divisão de propriedade intelectual com base na Lei de Segurança Nacional de 2022, que visa proteger tecnologias sensíveis, especialmente no setor de semicondutores.

Essa lei classifica como violação a reprodução, uso ou divulgação não autorizada de segredos comerciais relacionados às chamadas “Tecnologias Críticas Nacionais”, incluindo as de circuitos integrados mais avançados que o nó de 14 nm. Esse é o primeiro caso significativo de violação envolvendo tecnologia de chips que será investigado sob essa legislação.

De acordo com os procuradores, o caso teve início quando a TSMC detectou padrões incomuns de acesso aos arquivos de um funcionário. A investigação interna revelou que segredos comerciais da empresa haviam sido obtidos de forma ilícita por um ex-funcionário em conluio com outros dois empregados.

Diante disso, a TSMC reafirmou sua política de "zero tolerância" para qualquer ação que comprometa seus segredos comerciais e que continuará fortalecendo seus sistemas internos e colaborando com as autoridades reguladoras para proteger sua vantagem competitiva.