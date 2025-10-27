Com novo contratado, Sam Altman aposta em dispositivo cerebral não invasivo

Sam Altman, CEO da OpenAI, recrutou o engenheiro biomolecular Mikhail Shapiro para a Merge Labs, sua nova startup de interfaces cérebro-computador. Professor no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e reconhecido por avanços em neurotecnologia não invasiva, Shapiro será membro fundador da empresa e atuará como articulador-chave com investidores, segundo a newsletter Sources, de Alex Heath.

Além de Shapiro, a empresa será cofundada com Alex Blania — parceiro de Altman na Tools for Humanity, responsável pelo projeto de escaneamento de íris World. Segundo o Financial Times, a startup já está em processo de captação, com expectativa de levantar US$ 250 milhões, parte deles da própria OpenAI.

A chegada de Shapiro sinaliza o foco técnico da Merge: desenvolver interfaces neurais não invasivas, baseadas em ultrassom e modificação genética. O pesquisador lidera um laboratório no Caltech que busca interagir com o cérebro sem cirurgia, diferentemente da Neuralink, de Elon Musk. Sua abordagem usa terapia genética para tornar células sensíveis ao ultrassom, criando uma espécie de "ponte sonora" com neurônios, sem precisar de implantes físicos.

Em agosto, Altman já havia criticado a abordagem invasiva da Neuralink, afirmando que “definitivamente não costuraria algo no meu cérebro”. Por isso, com a contratação de Shapiro, a proposta da nova iniciativa deve ser desenvolver um dispositivo capaz de “ler” pensamentos e interagir com sistemas de inteligência artificial como o ChatGPT, mas sem requerer um chip cerebral.

Quando deve ser anunciada a Merge Labs?

O anúncio oficial da Merge Labs deve ocorrer nas próximas semanas, com Altman ocupando um cargo no conselho, mas fora das operações diárias — como já faz na Tools for Humanity.

Essa movimentação marca mais um passo de Altman na direção de tecnologias que integrem IA e biologia humana — um tema que ele já tratava em 2017, quando especulou que a fusão entre humanos e máquinas poderia acontecer entre 2025 e 2075.