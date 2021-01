AMD anuncia novos processadores com arquitetura Zen3

Em sua apresentação na Consumer Electronic Show 2021 (CES), maior evento de tecnologia do mundo, a fabricante americana AMD anunciou sua nova linha de processadores, Ryzen 5000, com a arquitetura Zen3.

A empresa é uma das maiores na indústria de computadores, com parcerias com gigantes como Microsoft, HP e Lenovo. A CEO, doutora Lisa Su, afirmou que a expectativa é que mais de 150 notebooks Ryzen 5000 sejam lançados em 2021.

“À medida que o computador se torna uma parte ainda mais essencial de como trabalhamos, jogamos e nos conectamos, os usuários exigem mais desempenho, segurança e conectividade”, disse Saeid Moshkelani, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios de clientes da AMD.

Confira as novidades:

AMD Ryzen 5000

A nova linha Ryzen 5000 inclui processadores da linha H (para laptops voltados para gaming e criação de conteúdo) e da linha U (para notebooks ultrafinos).

Na linha H, temos o Ryzen 9 5980HS, com velocidade de clock de 3,0 GHz chegando a 4,8 GHz.

Ryzen 7 5800U

Já na linha U, o Ryzen 7 5800U é a atração principal, com velocidade de clock de 1,9 GHz e podendo chegar até 4,4 GHz. Ele tem 17 horas de bateria para uso geral e 21 horas para rodar vídeos.

O 7 5800 U é voltado para notebooks ultrafinos e promete ser uma das melhores opções de processador para gamers, construído com a nova arquitetura Zen 3.

Junto com ele, saem também os processadores Ryzen 9 5900HX (com 4,6 GHz) e o 9 5980HX (com 4,8 GHz), também com arquitetura Zen 3.

Ainda não há informações de quando estes produtos chegarão ao Brasil.

CES 2021