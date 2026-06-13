Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ancelotti confia em zaga do Brasil que jogou pouco tempo junta

A dupla praticamente não atuou junta sob o comando do técnico Carlo Ancelotti ao longo de 12 jogos, mas o Brasil não sofreu gols com os dois em campo

Marquinhos: ao lado de Magalhães, os atletas mal atuaram juntos na Seleção (Pedro Vilela/Getty Images)

Marquinhos: ao lado de Magalhães, os atletas mal atuaram juntos na Seleção (Pedro Vilela/Getty Images)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h09.

Setor fundamental para a conquista de uma Copa do Mundo, a zaga, no caso do Brasil, tem um aspecto interessante nesta edição.

Por mais que estejam vivendo um bom momento, Marquinhos e Gabriel Magalhães chegam ao torneio sem praticamente ter atuado lado a lado.

Neste ano, os jogadores não atuaram juntos nos amistosos disputados. Em 12 partidas sob o comando do técnico italiano, eles só formaram a dupla no setor defensivo em dois jogos. Porém, nessas partidas, o Brasil não sofreu gols.

Juntos na Seleção Brasileira

O primeiro duelo foi contra o Chile, em setembro de 2025, pela 17ª rodada das Eliminatórias. Naquela oportunidade, eles jogaram os 90 minutos e Fabrício Bruno e Alexsandro ficaram no banco de reservas.

Marquinhos e Gabriel Magalhães também foram titulares na vitória por 2 a 0 contra Senegal em novembro do ano passado. No entanto, naquela oportunidade, Ancelotti promoveu a alteração de Gabriel Magalhães para a entrada do lateral Wesley e colocou o zagueiro Fabrício Bruno para a saída de Alex Sandro.

Um fato interessante é que o jogo contra a seleção de Senegal foi o último em que o Brasil saiu sem ser vazado. Depois disso, sofreu gols em cinco partidas seguidas.

Mesmo que Gabriel Magalhães tenha sido poupado no amistoso contra o Egito e Marquinhos tenha falhado no gol, a dupla deve ser titular, e os atletas são peças de confiança do técnico Carlo Ancelotti para este Mundial.

Gabriel, do Arsenal, chega no auge de sua carreira e com vigor para renovar o sistema defensivo da Seleção Brasileira, enquanto Marquinhos lidera o grupo dentro e fora de campo com sua experiência.

Zagueiros que entraram como titular na Seleção Brasileira em amistosos:

Brasil 2 x 1 Egito - Marquinhos e Ibañez
Brasil 6 x 2 Panamá - Bremer e Léo Pereira
Brasil 3 x 1 Croácia - Marquinhos e Léo Pereira
Brasil 1 x 2 França - Bremer e Léo Pereira
Brasil 1 x 1 Tunísia - Marquinhos e Éder Militão
Brasil 2 x Senegal - Marquinhos e Gabriel Magalhães
Japão 3 x 2 Brasil - Fabrício Bruno e Lucas Beraldo
Coreia do Sul 0 x 5 Brasil - Éder Militão e Gabriel Magalhães

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