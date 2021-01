LG anuncia novas smart TVs da linha QNED com mini LED e pontos quânticos

Logo antes do início da CES, maior evento de tecnologia do mundo, a sul-coreana LG anunciou hoje (11) suas novas TVs para 2021. O destaque é a nova linha de TVs chamadas QNED, que contam com pontos quânticos na tela, como faz a rival e líder de mercado global Samsung.

Os aparelhos da linha QNED contam com uma tecnologia chamada de MiniLED, que consiste em pequenas luzes LED que iluminam o painel por si mesmas, o que oferece precisão de controle de iluminação. São aproximadamente 30 mil mini LEDs por tela para melhorar a fidelidade de cores, brilho e contraste de imagens em relação à geração passada de produtos da LG e ao padrão de mercado de telas LCD retroiluminadas por LED.

Assim como a linha QLED, da Samsung, as TVs QNED têm película de pontos quânticos para oferecer 99% das cores da Adobe. As opções de TVs com telas grandes serão de 65 e 85 polegadas. Ainda não há previsão de lançamento das novas TVs no mercado brasileiro.

OLED Evo

A principal linha de TVs da LG ganhou novidades na conferência que antecede a CES 2021. Chamada OLED Evo, a família de televisores premium continuam com o painel de pixels orgânicos que se autoiluminam e contam agora com o novo processador A9 que executa um algoritmo de inteligência artificial para melhoria de imagens. Fora isso, para games, as TVs têm compatibilidade com a tecnologia G-Sync, da Nvidia, para evitar quebra de renderização de imagens de jogos e também são capazes de reproduzir jogos em resolução 8K a 60 quadros por segundo.

Os aparelhos da linha OLED Evo virão com uma tecnologia de regulagem automática de volume para regularizar o som em mudanças de canais.

Os televisores da LG também terão o aplicativo de streaming de jogos Google Stadia e o aplicativo da plataforma de vídeos ao vivo Twitch, que pertence à Amazon é é muito usada para transmissões de jogos de videogame.

A sul-coreana também apresentou um novo suporte para a sua Gallery TV, que exibe obras de arte na tela. O suporte é chamado de Gallery Stand e é uma alternativa à instalação da TV na parede.

As novas tecnologias da LG buscam aumentar sua participação de mercado. Segundo a consultoria Omdia (antiga IHS Markit), a concorrente também sul-coreana Samsung lidera o mercado global há 15 anos consecutivos.

Segundo a consultoria, o mercado global de TV cresceu 11,8% em 2020 (segundo dados até o terceiro trimestre), atingindo faturamento de 28,1 bilhões de dólares. Em termos de volume de vendas, o setor comercializou 62,87 milhões de unidades no período, o que representa uma alta de 14,7% em relação ao ano anterior. Dados da consultoria GfK indicam que, de janeiro a novembro, o mercado brasileiro de televisores cresceu 1% em quantidade de produtos vendidos, e aumentou 13% em faturamento em relação ao mesmo período em 2019.