LG volta a mostrar smartphone com tela que pode ser enrolada

Durante sua apresentação na Consumer Electronic Show (CES), evento que ocorre tradicionalmente no início do ano, a LG deu mais indícios de que vai apostar na tecnologia de telas flexíveis e que podem ser enroladas para seus gadgets no futuro. Desta vez, a companhia sul-coreana voltou a mostrar um smartphone com este tipo de display.

Diferentemente de smartphones dobráveis, a LG Rollable, como está sendo chamado, pode ser sua tela expandida de forma bem mais fluida. Ainda não há muitas indicações de como as duas telas de OLED funcionam, mas é possível observar como o smartphone aumenta de tamanho tornando-se quase um tablet. As dimensões exatas dos displays também não foram reveladas por ora.

A companhia já havia indicado sua intenção de ter um celular com tela que pudesse ser enrolada ainda em setembro do ano passado. O aparelho estava sendo chamado inicialmente de LG Explorer Project. Ambos os nomes são considerados provisórios e a expectativa é de que a gigante coreana adote uma nova marca caso venha a produzir os smartphones enroláveis no futuro. O nome LG Wing é um dos mais cotados.

É claro que tudo ainda não passa de um conceito e não há previsão de quando a LG (ou outra merca) terá um celular com display flexível. Vale destacar que a LG já havia indicado a intenção de usar esta tecnologia também em televisores (que custam mais de 87 mil dólares) e, mais recentemente, em notebooks. Neste último caso, porém, apenas com o registro de uma patente.