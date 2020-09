10 televisores bons (e baratos) na Black Friday brasileira

O mercado de televisores cresceu 4% no Brasil entre 1º de janeiro e 12 de julho de 2020, impulsionado principalmente pela quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. Com mais tempo em casa, os usuários começaram a gastar mais tempo na busca pela TV ideal. Líder do setor no Brasil, e no mundo, a sul-coreana Samsung manteve a posição no primeiro semestre.

Nesta quinta-feira, 3, acontece a segunda edição da chamada “semana Brasil”, quando o comércio brasileiro investe na “Black Friday verde e amarela“, oferecendo descontos em diversos produtos a fim de aquecer (ainda mais) o e-commerce.

A EXAME está de olho em promoções de celulares, notebooks e outros eletrônicos hoje. Veja abaixo as melhores ofertas que encontramos para televisores.

1. Smart TV Crystal 65″ Samsung TU8000

A mais nova TV da sul-coreana Samsung tem um preço um pouco salgado e é vendida a partir de 50 polegadas, mas podem chegar até 82. Um dos grandes diferenciais da TU8000 é a assistente de voz Alexa, da Amazon, que é integrada ao sistema Tizen. No Carrefour a versão de 65 polegadas custa 6.198 reais. Leia a review completa sobre o televisor clicando aqui.

2. Smart TV Led 32″ LG HD Thinq AI

O televisor da LG foi um dos mais buscados pelos brasileiros no primeiro trimestre do ano. Mais em conta na Lojas Americanas, a TV tem um preço de 1.280,99 reais à vista, desconto de 5% sobre o preço normal dela. A mesma oferta está disponível no Shoptime. No Magazine Luiza, terceiro lugar com o melhor preço, a Thinq AI sai por 1.281,55 reais à vista — um valor não tão diferente do que é visto nas demais lojas.

3. Smart TV LED 50″ Samsung Série 7 4K HDR Netflix UN50RU7100GXZD 3 HDMI

A TV mais buscada pelos brasileiros não teve seu preço tão abaixado apesar da Black Friday e está esgotada em algumas lojas, mas, apesar disso, não deixa de ser um bom modelo. No Submarino, na Lojas Americanas, no Carrefour e no Shoptime o valor da TV é o mesmo: 2.599,99 reais à vista.

4. Smart TV LED 43″ Samsung Full HD UN43J5290 2

Outro queridinho dos brasileiros, o aparelho foi encontrado pelo valor de 1.899 reais à vista tanto no Shoptime quanto no Submarino.

5. Smart TV LED PRO 55” Ultra HD 4K LG 55UM

Com 5% de desconto no Magazine Luiza, o televisor segue a mesma linha das Smart TVs e tem conexão Bluetooth, além de contar com os aplicativos do YouTube e da Netflix. Na Lojas Americanas a TV está sendo vendida por 2.999,99 reais à vista.

6. Smart TV Crystal UHD 4K LED 50” Samsung

O televisor que antes custava 2.699 reais à vista no Magazine Luiza teve seu valor reduzido para 2.373,90 reais na varejista, o melhor preço encontrado. Na FastShop o mesmo aparelho custa 2.369 reais — segundo a loja, o preço anterior era de 3.799 reais.

7. Smart TV OLED 55″ LG ThinQ AI

A TV topo de linha da LG foi encontrada com o melhor preço na Casas Bahia, por 6.499 reais à vista — a loja afirma que o preço anterior era de 8.399 reais. No Submarino a TV custa 6.364,99 reais, com um desconto de 5% em relação ao valor original.

8. Smart TV QLED 55″ Samsung 4K

O aparelho, lançado no ano passado, teve sua melhor oferta no Kabum!, por 4.299 reais no valor parcelado e 4.084 reais no boleto bancário. Vale lembrar que a QLED é a linha mais avançada da Samsung e utiliza uma película de pontos quânticos na tela da TV para melhorar a reprodução de cores em relação a um televisor LED convencional. Leia a review do aparelho clicando aqui.

9. Smart TV LED 50″ TCL 4K HDR 50P8M

A TCL, mais nova participante do mercado de televisores, já deu as caras quando o assunto é Smart TV. A versão de 50 polegadas em 4K é uma das opções mais baratas indicada por EXAME e foi encontrada por 1.982,65 reais à vista no Magazine Luiza, com um desconto de 5% em relação ao preço original.

10. Smart TV AOC ROKU LED Full HD 43″

Oficialmente a opção mais barata da lista, o televisor inteligente da Roku teve seu preço mais barato encontrado no Shoptime, por 1.785,90 reais, também com um desconto de 5% em relação ao preço anterior.