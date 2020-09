Os melhores descontos em celulares na Black Friday brasileira

Nesta quinta-feira, 3, acontece a segunda edição da chamada “semana Brasil”, quando o comércio brasileiro investe na “Black Friday verde e amarela“, oferecendo descontos em diversos produtos a fim de aquecer (ainda mais) o e-commerce.

A EXAME está de olho em promoções de celulares, notebooks e outros eletrônicos hoje. Veja abaixo as melhores ofertas que encontramos para smartphones.

Apple

Para quem quer adquirir um iPhone 11, a loja FastShop está vendendo a versão de 64GB do celular por 4.168 reais à vista — segundo a varejista, o preço anterior era de 4.999. A versão SE 2 com 128GB (mais barata do que as outras opções) sai por 3.199 reais, também na FastShop. Anteriormente o celular custava 3.999 reais.

O iPhone 11 Pro continua um pouco mais salgado (embora mais barato que os 6.999 reais anteriores à Black Friday brasileira) e a oferta mais barata que EXAME encontrou é de 5.874 reais na FastShop. Já o 11 Pro Max (topo de linha dos smartphones da Apple no momento) tem uma oferta de 6.449 reais na KaBum.

Se a intenção não for comprar um dos celulares mais novos da marca, existe também a opção de investir em uma versão um pouco mais antiga. O iPhone XR, por exemplo, está 3.299 no Magazine Luiza.

Todos os preços das ofertas conferidas foram à vista.

Samsung

Para os celulares da empresa sul-coreana, o Galaxy S20, identificado como um dos melhores smartphones de 2020 pelo site ZDNet, teve a melhor oferta encontrada nas Casas Bahia, por 3.499 à vista, um desconto de 2.000 reais segundo a própria loja.

A melhor oferta para o Samsung Galaxy Note 10 Plus foi encontrada no Carrefour, por 3.999 reais à vista e até 4.443,33 parcelados em até 10 vezes. O valor anterior, segundo a empresa, era de 4.805,50 reais. Já o Galaxy A70, um dos queridinhos dos brasileiros, custa 3.299,90 reais à vista na Amazon.

A opção mais barata para os smartphones da Samsung (sem perder muita qualidade) é o Galaxy A30s, que sai por 1.499 reais tanto no Magazine Luiza quanto no Carrefour.

Mas, se o que você busca for algo ainda mais em conta, o Galaxy A10 chega a custar 1.229 reais à vista na Americanas.

Xiaomi

O celular Mi 10 Pro da marca chinesa teve apenas uma oferta encontrada por EXAME, na Amazon, por 4.257 reais, enquanto o Mi 10 foi encontrado por 3.303 reais na Amazon.

O Xiaomi Black Shark, por sua vez, também teve sua melhor oferta encontrada na Amazon, pelo valor de 5.330 reais.

O Xiaomi Redmi Note 9, sai por até 1.499 reais em algumas lojas, mas a oferta mais confiável foi encontrada no Carrefour, por 1.549 reais — um desconto pequeno, visto que anteriormente o preço era de 1.649 reais. Já o Redmi Note 9 Pro, topo de linha da família Note 9, sai por 2.999 reais tanto no Extra quanto na Casas Bahia, com um desconto de 300 reais.

Uma opção mais barata, o Xiaomi Redmi Note 8, um dos celulares mais buscados pelos usuários brasileiros, foi encontrado por 1.319 reais à vista no Carrefour.

Motorola

Um dos melhores celulares lançados pela Motorola nos últimos tempos, o Edge Plus foi encontrado pelo preço de 5.999 reais à vista no Carrefour. Nas Lojas Americanas, segundo lugar mais barato para o smartphone, ele sai por 6.304 reais à vista. Já o Edge, versão pouco inferior ao Plus, custa 3.899 reais à vista também no Carrefour.

Se a intenção é procurar uma opção mais barata, mas ainda boa, o Motorola Moto G G8 Plus está com uma oferta de 1.424 reais à vista no boleto na Submarino.

Asus

Para quem quer investir em um Zenfone, o Zoom S ZE553KL é o smartphone mais caro da marca, custando 4.499 reais à vista no Carrefour.

O Zenfone 6, elogiado pela sua capacidade na hora de tirar selfies, foi encontrado por 3.899 reais à vista na Amazon.

Huawei

Dos celulares da fabricante chinesa, o Huawei P30 Lite com câmera tripla foi encontrado na Amazon por 3.699 reais à vista. A versão global do mesmo celular, no entanto, custa 1.706 reais também na varejista de Jeff Bezos.

LG

Entre os celulares da LG, uma das melhores opções é o LG G8X ThinQ, com um preço de 3.999,99 na Submarino. Já o LG G8S ThinQ foi encontrado por 2.948,99 à vista no Carrefour.

Um pouco mais antigo, o LG G7 ThinQ foi encontrado por 2.399 reais nas Lojas Americanas.

Já a oferta mais em conta para LG V35 ThinQ, lançado em meados de 2018, foi de 4.519 reais à vista no Carrefour.