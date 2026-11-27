A quinta edição do Ranking Casual EXAME Melhores ­Carros do Ano se mostrou um reflexo do mercado brasileiro em 2026, muito mais por evidenciar a proliferação de modelos chineses do que simplesmente por registrar os últimos lançamentos.

Para ficarmos em um exemplo, se na edição anterior foi fácil para o Volkswagen Tera sair como carro mais desejado na categoria de entrada, nesta a disputa com o GAC Aion UT foi decidida no último voto. Contudo, quando a disputa chegou aos territórios de tecnologia e investimento, o ­hatch chinês deu um banho na concorrência.

A presença de marcas chinesas também é marcante nos segmentos de maior valor agregado, como comprovam o BYD Atto 2 GS (mais desejado entre 150.000 e 250.000 reais) e o GWM Haval H7 (melhor investimento entre 250.000 e 350.000). Mas nosso ranking também revelou alguns padrões do setor. As marcas mais confiáveis ainda são as tradicionais, sobretudo Honda, Toyota e Volkswagen. Nota-se também que as chinesas ainda precisam correr atrás das tradicionais no mercado de picapes, hoje dominado por marcas experientes no assunto, como Ram, Mitsubishi e Fiat.

Por falar em novas categorias, como a estreante dedicada às picapes, o atual dinamismo da indústria automotiva impôs uma reconfiguração do prêmio, que agora consagra os carros mais desejados, confiáveis, tecnológicos e aqueles que tratam melhor o dinheiro do consumidor. Boa leitura.

De 100.000 a 150.000 REAIS

MAIS CONFIÁVEL: Honda City

Honda City: o mais confiável na categoria de 100.000 a 150.000 reais (Honda/Divulgação)

O modelo de entrada da Honda no Brasil acaba de chegar à linha 2027 com estilo renovado, incremento na lista de equipamentos e a inédita versão RS. Na cabine, uma das novidades é a central multimídia de 10 polegadas, reservada às configurações mais caras, capaz de reconhecer comandos por gestos. O motor 1.5 i-VTEC (126 cv e 15,8 kgfm) foi mantido sem nenhum nível de eletrificação.

MAIS DESEJADO: Volkswagen Tera 200 TSI

Volkswagen Tera 200 TSI: o mais desejado na categoria 100.000 a 150.000 reais (Volkswagen/Divulgação)

Ainda mais acirrada com a chegada do Jeep Avenger, a concorrência entre os SUVs subcompactos levou a Volkswagen a incrementar o motor 1.0 turbo do Tera, que agora rende 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. E o novo câmbio automático de oito marchas é inédito no segmento. Resultado: carro mais desejado até 150.000 reais pelo segundo ano consecutivo.

MELHOR INVESTIMENTO: GAC Aion UT

GAC Aion UT: o melhor investimento na faixa de 100.000 a 150.000 reais (GAC /Divulgação)

Além do pacote tecnológico robusto e do motor potente, o hatch elétrico é bom de tamanho, com 4,27 metros de comprimento, 1,85 m de largura,

1,57 m de altura e 2,75 m de entre-eixos, além de porta-malas de 340 litros.

MAIS TECNOLÓGICO: GAC Aion UT

GAC Aion UT: o mais tecnológico na faixa de 100.000 a 150.000 reais (GAC/Divulgação)

Desenhado em Milão (Itália), com motor elétrico de 204 cv e autonomia de até 310 quilômetros, o hatch chinês se tornou destaque do segmento até então dominado pelo BYD Dolphin. Por dentro, traz acabamento em couro, central multimídia de 14,6 polegadas e conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

De 150.000 a 250.000 REAIS

MAIS TECNOLÓGICO: Geely EX5 EM-i (foto no topo)

A Renault Geely do Brasil investirá mais 2 bilhões de reais no mercado nacional, totalizando 5,8 bilhões de reais em aportes até o fim de 2027 para a produção de novos modelos do grupo sino-francês, formado há um ano. O primeiro deles é o EX5 EM-i. Baseado na plataforma GEA (Global Intelligent Electric Architecture), o SUV híbrido utiliza um motor 1.5 aspirado, movido a gasolina e acoplado a um motor elétrico, que por sua vez é amparado por uma bateria de 29,8 kWh — conjunto que rende 262 cavalos de potência e 38,7 kgfm de torque.

MELHOR INVESTIMENTO: BYD Atto 2 GS

BYD Atto 2 GS: o melhor investimento na faixa de 150.000 a 250.000 reais (BYD/Divulgação)

O modelo traz de série teto panorâmico, banco com ajustes elétricos, sensor de chuva, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem de emergência de tráfego, farol alto inteligente, entre outros itens. Sua central multimídia de 12,8” é uma das maiores do segmento. Tudo dentro de 4,33 metros de comprimento, 1,83 m de largura, 1,67 m de altura e 2,62 m de entre-eixos.

MAIS DESEJADO: BYD Atto 2 GS

BYD Atto 2 GS: o mais desejado na faixa de 150.000 a 250.000 reais (BYD/Divulgação)

Partindo de 169.990 reais, o SUV compacto é um sucesso imediato: em outubro, seu primeiro mês completo de vendas, registrou 2.274 emplacamentos, um crescimento de 1.156,4% em relação às 181 unidades de setembro, quando foi lançado. Parte do sucesso vem do conjunto híbrido plug-in flex (197 cv e 30,6 kgfm de torque), que lhe garante autonomia elétrica de até 75 quilômetros.

MAIS CONFIÁVEL: Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross: o mais confiável na faixa de 150.000 a 250.000 reais (Toyota/Divulgação)

Peça-chave da nova safra de modelos da marca, o primeiro SUV compacto da Toyota começa a decolar nas vendas: em outubro, o modelo somou 6.243 emplacamentos, fechando o mês na nona posição do ranking dos mais vendidos do mercado nacional. Tanto o Yaris Cross (a partir de 161.390 reais) quanto o Yaris Cross Hybrid (a partir de 172.390 reais) são equipados com motor 1.5 bicombustível. A diferença é que no híbrido há também dois motores elétricos.

De 250.000 a 350.000 REAIS

MAIS TECNOLÓGICO: BYD Sealion 7

BYD Sealion 7: o mais tecnológico na faixa de 250.000 a 350.000 reais (BYD/Divulgação)

Com dois motores elétricos que somam 531 cv e 70,4 kgfm de torque, o Sealion 7 tem no desempenho um dos seus principais atrativos. Outro é a segurança, que oferece frenagem automática de emergência, ACC, alertas de pontos cegos, assistente de permanência em faixa, alertas de tráfego cruzado dianteiro e traseiro e nove airbags — um deles entre o motorista e o passageiro.

MAIS DESEJADO: GWM Tank 300 Flex

GWM Tank 300 Flex: o mais desejado na faixa de 250.000 a 350.000 reais (GWM/Divulgação)

Revelado no Salão de Pequim, em abril, o GWM Tank 300 foi o primeiro automóvel híbrido plug-in flex do mundo. De acordo com a fabricante, foram investidos cerca de 58,4 milhões de reais no desenvolvimento do sistema. De acordo com dados oficiais, o Tank 300 PHEV Flex roda até 18,3 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada com gasolina e até 13,1 km/l e 14,1 km/l com etanol nas mesmas condições. A bateria de 37,1 kWh oferece autonomia de até 74 km no modo elétrico pelo padrão Inmetro e até 106 km pelo ciclo WLTP.

MAIS CONFIÁVEL: Toyota RAV4

Toyota RAV4: o mais confiável na categoria de 250.000 a 350.000 reais (Divulgação)

SUV mais vendido do mundo, o RAV4 teve nos últimos 30 anos mais de 20 milhões de unidades comercializadas em mais de 180 países. No Brasil, foram cerca de 2.250 exemplares no ano passado. Contudo, com o lançamento das versões S e SX da nova geração, a empresa espera dobrar as vendas do modelo. Na configuração XSE, seu conjunto híbrido — composto de um motor 2.5 e três elétricos — entrega aceleração até os 100 km/h em 5,7 segundos e autonomia elétrica de 61 km.

MELHOR INVESTIMENTO: GWM Haval H7

GWM Haval H7: o melhor investimento na faixa de 250.000 a 350.000 reais (GWM/Divulgação)

O H7 chegou ao mercado nacional praticamente esgotado. Além do estilo, uma das razões para o sucesso imediato está no conjunto híbrido de 370 cv e 77 kgfm de torque — com direito a autonomia elétrica de 92 km. Para vender um estilo aventureiro, o H7 também traz duas tomadas no porta-malas (12V e 220V) e sistema V2L, que permite usar a energia da bateria para alimentar equipamentos externos.

De 350.000 a 500.000 REAIS

MELHOR INVESTIMENTO: Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris: o melhor investimento na faixa de 350.000 a 500.000 reais (Toyota/Divulgação)

É uma reclamação constante do entusiasta de automóveis no Brasil: faltam esportivos, principalmente acessíveis e ainda mais com câmbio manual. Por 354.990 reais, diverte bastante por uma fração do preço de superesportivos. Equipado com motor 1.6 turbo de 304 cv e 40,8 kgfm, o modelo é cheio de truques emprestados do conhecimento da Toyota em ralis, como as entradas de ar nos para-choques e nos para-lamas que melhoram a refrigeração e a aerodinâmica em uso extremo, os para-lamas alargados que acomodam as rodas forjadas e um sistema de freios de alta performance com discos ventilados.

MAIS TECNOLÓGICO: Zeekr 7X

Zeekr 7X: o mais tecnológico na faixa 350.000 a 500.000 reais (Zeekr/Divulgação)

O Zeekr 7X utiliza uma bateria de 100 kWh, que proporciona autonomia de até 423 quilômetros com uma única carga. Na cabine, o quadro de instrumentos digital de 13 polegadas é voltado para o motorista,e a central multimídia, de 16 polegadas, vem instalada em um painel flutuante. Há também alto-falantes no encosto de cabeça, bancos com massagem, aquecimento e ventilação, abertura elétrica das portas por botão e dois carregadores de celular por indução.

MAIS DESEJADO: Audi A5 Avant

Audi A5 Avant: o mais desejado na faixa de 350.000 a 500.000 reais (Audi/Divulgação)

A marca alemã demonstrou coragem ao apostar em um mercado abandonado pelas rivais: o das peruas. Além da tradição no segmento, a Audi acertou no estilo do A5 Avant, cuja silhueta parece ter sido esculpida sob medida para seus 4,83 metros de comprimento, 1,86 m de largura e 2,89 m

de ­entre-eixos. Destaque para os faróis LED Matrix com luzes diurnas personalizáveis.

MAIS CONFIÁVEL: Lexus ES 350h

Lexus ES 350h: o mais confiável na faixa de 350.000 a 500.000 reais (Lexus/Divulgação)

Cada vez mais esvaziado, o segmento de sedãs médios se reduziu a ícones de suas respectivas categorias dominando o mercado. É assim com o Toyota Corolla na porta de entrada e também com o BMW Série 3 no andar do luxo — justamente o território para onde a Lexus volta com a oitava geração do ES. Importado do Japão, o modelo vem com um motor 2.5 de quatro cilindros acoplado a um elétrico, para juntos combinarem 247 cv e 25,5 kgfm de torque. Segundo a marca, o ES 350h chega a fazer ótimos 18,6 km/l no ciclo urbano e 16,4 km/l na estrada.

De 500.000 a 1 MILHÃO DE REAIS

MAIS DESEJADO: Ford Mustang GT Performance

Ford Mustang GT Performance: o mais desejado na faixa de 500.000 a 1 milhão de reais (Divulgação)

Vendido por muitos anos via importação independente, o modelo chegou oficialmente ao país em 2018. De lá para cá, cada versão do modelo oferecida é disputada pelos entusiastas do sexagenário esportivo. No ano passado, todas as 200 unidades do Mustang GT manual reservadas para o mercado nacional foram vendidas em uma hora — mesmo custando 600.000 reais. O GT Performance é equipado com o motor V8 5.0 aspirado, que desenvolve 492 cv de potência e 57,8 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de dez marchas.

MELHOR INVESTIMENTO: Ford Mustang GT Performance

Ford Mustang GT Performance: o melhor investimento na faixa de 500.000 a 1 milhão de reais (Ford/Divulgação)

Além do motor V8, do legado histórico e da lista de equipamentos que inclui entre outros itens sistema de som Bang & Olufsen de 900 W, o muscle car americano retorna o investimento do cliente também em itens de segurança, com sete airbags, piloto automático adaptativo com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência (inclusive de ré), assistente de faixa com centralização, alerta de tráfego cruzado, alerta de colisão com detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, farol alto automático, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de ré, monitoramento de ponto cego e sensor de estacionamento traseiro.

MAIS TECNOLÓGICO: Denza Z9 GT

Denza Z9 GT: o mais tecnológico na faixa de 500.000 a 1 milhão de reais (Denza/Divulgação)

A Denza foi criada em 2011 como uma joint venture 50%/50% entre a BYD e a Mercedes-Benz. Aos poucos, porém, a BYD foi aumentando sua participação, até se tornar a única dona da marca, em setembro do ano passado. Seu segundo modelo no Brasil, a perua elétrica de 1.155 cv foi revelada no último Salão do Automóvel, mas só agora chegou às lojas. Na lista de equipamentos, destaque para o painel de instrumentos de 13,2 polegadas, a multimídia central de 17,3 polegadas e o visor dedicado ao passageiro, além de carregadores por indução duplos, retrovisor digital e sistema de áudio Devialet com 20 alto-falantes.

MAIS CONFIÁVEL: Porsche Cayenne Electric

Porsche Cayenne Electric: a mais confiável na faixa de 500.000 a 1 milhão de reais (Porsche/Divulgação)

A Porsche chocou ao apresentar o Cayenne no Salão de Paris de 2002, em uma marca focada que até então em cupês de duas portas com motor traseiro. Quase um quarto de século depois, um novo Cayenne com uma opção a bateria e motor de até 1.156 cv

de potência redefine novamente segmento de SUVs de luxo.

PICAPES

MAIS DESEJADA: Ram 1500 Big Horn

Ram 1500 Big Horn: a picape mais desejada (Ram/Divulgação)

Depois dos SUVs e hatches de entrada, o terceiro maior mercado é o de picapes. Boa parte desse movimento vem da Ram, que tem em sua gama desde médio-compactas, como a Rampage, até as grandes, como 1500, 2500 e 3500. Se desbravar o mercado das “full-size” antes de Ford e Chevrolet se mostrou uma tacada certeira, lançar um modelo de entrada no segmento tem se revelado outra decisão acertada da marca americana.

MAIS CONFIÁVEL: Mitsubishi Triton Savana

Mitsubishi Triton Savana: a picape mais confiável (Mitsubishi/Divulgação)

Produzida em Catalão (GO), a Triton Savana é uma exclusividade do mercado brasileiro e teve produção limitada a 80 unidades, sempre nas cores Amarelo Rally e Verde Forest. Além dos atributos off-road comuns às picapes médias, a Savana tem snorkel, bagageiro de teto e capacidade de imersão de 80 centímetros.

MELHOR INVESTIMENTO: Fiat Toro MHEV

Fiat Toro MHEV: o melhor investimento na categoria picapes (Fiat/Divulgação)

Em dez anos de mercado, a Toro ainda não conheceu rival capaz de superá-la — pelo menos não no ranking de vendas. De janeiro a outubro,

o modelo acumula 48.137 emplacamentos, ficando atrás apenas da Fiat Strada, menor e mais barata. Mas, para se defender das futuras rivais Volkswagen Tukan, Renault Niagara e BYD Mako, a picape intermediária da Fiat adotou eletrificação, e agora o motor 1.3 turbo flex de 176 cv

e 27,5 kgfm tem a companhia de um propulsor elétrico de 48V. Até 2030, avançará para a segunda geração.

MAIS TECNOLÓGICA: Ram 1500 Big Horn

Ram 1500 Big Horn: a picape mais tecnológica (Ram/Divulgação)

Sob o capô está o novo motor Hurricane 3.0 de seis cilindros em linha biturbo a gasolina, que entrega 426 cv de potência e 64,7 kgfm de torque. Acoplado ao câmbio automático de oito marchas, o conjunto que permite à picape de 2.663 kg arrancar até os 100 km/h em apenas 5,3 segundos. Além das várias combinações disponíveis para a tração integral (4x2, 4x4 e 4x4 reduzida), a Ram 1500 tem seletor de modos de condução com cinco programações diferentes: Automático, Reboque, Neve, Sport e Off-Road. Cada modo altera o comportamento de motor, câmbio, controle de estabilidade e até suspensão pneumática.

Marcas

MAIS DESEJADA: BYD

MAIS CONFIÁVEL: TOYOTA

MAIS LUXUOSA: CADILLAC

MAIS TECNOLÓGICA: DENZA

Jurados: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Sollitto (Versatille), Camila Camanzi (Carros com Camanzi), Cássio Cortes, Clayton Sousa (Última Marcha/Auto Record), Fabiano Mazzeo (BlogAuto), Felipe Salomão (Revista Carro/Revista O Mecânico), Filippo Vidal (FutureBand), Giovanna Riato (Jornal do Carro), Giu Brandão (Mundo Sobre Rodas), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Jorge Moraes (CBN/Uol/TV Band), Lucas Amorim (EXAME), Marcelo Monegato (Webmotors), Marlos Ney Vidal (Autos Segredos/Uol), Milene Rios (AutoEsporte/TV Globo), Paula Braga (Automotive Business), Rafaela Borges (Primeira Classe/Uol), Rafael Davini (EXAME), Renan Bandeira (Mobiauto), Rodrigo Mora (EXAME).