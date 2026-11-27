Mais de 17.000 quilômetros separam Ribeirão Preto do Vietnã. A distância mostra o tamanho da ambição do Seb Education, rede de ensino brasileira com sede no interior paulista e às voltas com um crescimento global sem precedentes — que inclui, além do Vietnã, países como Omã, Nepal e Bulgária. No dia 30 de setembro, o Seb realizou um jantar na Pinacoteca de São Paulo com o tema “The Advantage of Uncertainty”, com o objetivo de discutir as oportunidades que se abrem em momentos de grande transformação como o atual. A noite marcou uma mudança interna na companhia: aos 72 anos, Chaim Zaher passou a presidência para as duas filhas, Thamila, de 38 anos, e Thalita, de 44. Thamila subiu ao palco para reforçar o compromisso com o longo prazo. A irmã, avessa aos holofotes, acenou de sua cadeira (ela também preferiu não posar para as fotos desta edição). Juntas, as duas têm o desafio de consolidar o Seb como líder global de um mercado para lá de fragmentado, o de educação básica bilíngue. “Temos vontade e coragem de ocupar novos territórios e construir referências. O nosso apetite para crescer é o mesmo apetite para impactar”, diz Thamila.

Atualmente, o grupo reúne 538 escolas e cerca de 81.000 alunos. Em 2016, eram 70 escolas e 11.900 estudantes, o que representa um crescimento médio anual de aproximadamente 23% e 21%, respectivamente. Mais da metade das unidades fica no exterior, embora a maioria dos estudantes ainda esteja no Brasil. Boa parte das escolas é de franqueados, empresários que investem na abertura e cuidam da operação local. Foi assim que o Seb cresceu fora do país sem precisar bancar cada nova unidade. Até 2030, o plano é chegar a 800 escolas, 160.000 alunos e 50 países. “Qualidade e quantidade precisam caminhar juntas, com o núcleo acadêmico acompanhando a expansão”, diz Thamila.

A reorganização dos negócios da família reuniu sob a holding Seb Education as seis marcas de educação básica bilíngue e internacional: Maple Bear, Concept, Pueri Domus, Carolina Patrício, Sphere e PlayPen. Thamila e Thalita, que já conduziam essas operações, passaram a compartilhar o controle da companhia, com mais autonomia para decidir onde investir e como crescer. Os demais negócios ficaram fora dessa estrutura, o que inclui colégios com foco em aprovação no vestibular, a edtech Conexia e uma participação no gigante de ensino superior Yduqs. A família ainda tem outros investimentos, como na rede de sorveterias Borelli e na rede de cafés Juan Valdez no Brasil. Chaim Zaher, o fundador, agora concentrará sua atuação no ensino superior, na formação executiva e na Conexia, fornecedora de conteúdo e tecnologia para o setor. No Seb Education, será presidente do conselho de administração, sem participar da gestão cotidiana.

A sucessão começou a ser preparada há 13 anos. “Organizamos a liderança da companhia para ter uma visão de longo prazo. A sucessão sempre foi bem clara”, diz Thamila. Enquanto as filhas assumiam responsabilidades, o pai precisava se acostumar a deixar decisões nas mãos delas, inclusive quando discordava. “Quando elas escolhem um caminho diferente do que eu escolheria, é aí que a sucessão acontece de verdade”, afirma Chaim Zaher. Para Thamila, o aprendizado começou antes do primeiro emprego. Aos 7 anos, acompanhava reuniões do pai. Aos 17, assumiu uma função na direção administrativa numa escola do grupo; aos 19, suas responsabilidades já alcançavam seis praças. Formada em direito e administração pelo UniSeb, Thamila fez pós-graduações na FGV e na PUC-RS e estudou liderança em Harvard. Thalita, diretora-executiva desde 2011, é formada em direito, com pós-graduações no ­Insper e na PUC-RS. As duas estudaram transformação digital no Insead. Na nova estrutura, as irmãs decidem juntas, sem repartir marcas ou territórios. “Não dividimos; compartilhamos as decisões”, observa Thamila. “Brinco que meus pontos cegos encontram o olhar dela.”

Do interior paulista para o mundo

Em 1972, aos 18 anos, Chaim Zaher foi porteiro e bedel de um cursinho em Araçatuba, no interior paulista, onde começou a aprender como uma escola funcionava. Havia chegado do Líbano ainda criança e ajudado o pai, Zein, no trabalho de mascate. Mais tarde, foi garçom no restaurante da família, um negócio que não prosperou. Uma parceria com professores do Equipe Vestibulares deu origem ao Conequipe de Araçatuba, seu primeiro empreendimento no setor. O crescimento dos grandes cursinhos da capital pelo interior paulista levou Zaher a procurar o Objetivo, de João Carlos Di Genio. Em 1976, tornou-se franqueado da rede em Araçatuba e, nos anos seguintes, passou a administrar outras unidades. Em 1984, tornou-se sócio de Di ­Genio numa escola do Objetivo em Ribeirão Preto. Dois anos depois, quando o parceiro retomou a administração, Zaher comprou o concorrente Curso Oswaldo Cruz, o COC. O grupo passou a fornecer conteúdo e apoio pedagógico a outras escolas, ampliando o alcance sem precisar ser dono de cada uma delas. Em outubro de 2007, o Seb chegou à bolsa, avaliado em 1,3 bilhão de reais. O dinheiro captado financiou uma sequência de aquisições, entre elas a do Pueri Domus, em 2009, por 41,5 milhões de reais. Em 2010, três anos depois do IPO, Zaher vendeu à britânica Pearson a divisão de sistemas de ensino do Seb por 888 milhões de reais. As escolas próprias e os negócios de ensino superior permaneceram com a família, separados da companhia listada em bolsa. Em 2013, a família acertou a venda da UniSeb à Estácio. Concluída em 2014, a operação foi paga em dinheiro e ações: os Zaher deixaram de controlar a UniSeb e passaram a ser acionistas da compradora. A Estácio mais tarde adotou o nome Yduqs e, em 2026, anunciou uma fusão com a Afya. O acordo prevê que a família mantenha participação de aproximadamente 5% na companhia combinada.

Chaim Zaher e o Seb foram, portanto, protagonistas num período de transformação do mercado brasileiro. A expansão do Fies ajudou a financiar o crescimento das matrículas presenciais e acompanhou a consolidação de grandes grupos de ensino superior. Em 2014, o programa chegou a aproximadamente 733.000 novos contratos. No ano seguinte, com as mudanças nas regras de acesso e financiamento, o número caiu para 287.000, uma redução de 61%. A restrição ao financiamento, a crise econômica e a expansão do ensino à distância mudaram as contas do setor. Grupos como Cogna e Yduqs ampliaram suas operações digitais, enquanto a educação básica ganhou espaço entre as alternativas de investimento. As escolas se tornaram mais atraentes.

Em 2017, dois movimentos deram forma ao negócio hoje conduzido pelas filhas. A compra da Maple Bear Brasil, estimada à época em 160 milhões de reais, trouxe uma rede bilíngue que poderia crescer com parceiros. A criação da Concept, com investimento de cerca de 150 milhões de reais, permitiu desenvolver uma escola internacional própria, em Ribeirão Preto e Salvador. São Paulo veio no ano seguinte. Em 2020, o Seb adquiriu 70% da Maple Bear Global. Quatro anos depois, comprou a participação restante. Criada em 2004 pelo ex-diplomata canadense Rodney Briggs e pelo educador ­Gerald Macleod, a Maple Bear nasceu para levar a metodologia de ensino do Canadá a outros países. O grupo que havia fornecido sistemas de ensino a escolas brasileiras passava a controlar uma rede internacional.

O portfólio atual amplia as possibilidades, mas aumenta os desafios. “Uma escola premium, uma rede de escolas de alta performance e uma plataforma de ensino têm necessidades diferentes de gestão e investimento”, ressalta Chaim Zaher. Nas escolas próprias, o grupo investe na estrutura, contrata equipes e recebe as mensalidades. Nas franquias, boa parte desse investimento e dos custos cotidianos fica com o empresário local, e o Seb recebe as receitas previstas nos contratos, em forma de royalties. Para crescer em diferentes países, a rede combina uma base acadêmica comum com as necessidades de cada mercado. Martine Lewis, responsável pela área acadêmica global da Maple, rejeita a ideia de que uma escola internacional deva oferecer o mesmo programa em qualquer lugar. “Um dos equívocos sobre a educação internacional é pensar que o sucesso vem da padronização. Para nós, o sucesso vem da adaptação cuidadosa”, afirma.

Chaim Zaher: depois de preparar a sucessão por 13 anos, o fundador deixa a gestão das escolas com as filhas

A formação dos professores é uma das maneiras de sustentar essa base comum, e o Canadá terá um novo papel nesse trabalho. Em outubro, a Maple Bear anunciou a aquisição da Pretty ­River Academy, em Collingwood, Ontário, por 32 milhões de reais. Primeira escola da rede no Canadá, a unidade deverá adotar o nome Maple Bear Academy em 2027 e, segundo os executivos do grupo, funcionará também como campus global para intercâmbio e formação de professores. “Poderá receber alunos de intercâmbio e professores para cursos de extensão, treinamento e vivência”, diz Pablo Ibañez, CEO da Maple Bear Brasil. O investimento na formação dos professores também ajuda a sustentar uma das características mais atraentes desse negócio: o tempo que uma família pode permanecer na escola. “Na educação básica, o aluno fica por mais tempo, a mensalidade é mais alta e o valor gerado ao longo de sua permanência é elevado”, afirma Paulo Presse, coordenador da área de estudos de mercado da consultoria Hoper Educação.

Na Maple Bear, que combina ensino em português e inglês com metodologia canadense, a mensalidade média é de 4.500 reais. O Pueri Domus, em São Paulo, e a Carolina Patrício, no Rio de Janeiro, combinam formação bilíngue e currículo brasileiro com a oferta do diploma International Baccalaureate, voltado também ao ingresso em universidades no exterior, com mensalidades médias de 8.300 e 7.000 reais, respectivamente. Recém-adquirida, a PlayPen, com foco em educação infantil, custa cerca de 9.500 reais por mês. A Sphere, em São José dos Campos, tem mensalidade média de 6.600 reais por mês. Já a Concept, também de currículo internacional, aposta na aprendizagem por projetos, em que os estudantes investigam problemas e desenvolvem soluções. É a mais cara do grupo: em São Paulo, as mensalidades chegam a cerca de 16.000 reais. Segundo a companhia, a prioridade é ampliar a base de alunos e ganhar escala. Dos 81.000 estudantes do Seb Education, cerca de 74.000 estão na Maple Bear. Embora o grupo não divulgue balanços financeiros, estimativas de mercado indicam receita anual consolidada entre 1,2 bilhão e 1,5 bilhão de reais, considerando as escolas próprias e as receitas com franquias no Brasil e no exterior — o faturamento total com mensalidades, que soma as receitas de todos os franqueados, no Brasil e no mundo, é muito maior.

Mercado concorrido

É uma fatia nobre de um negócio hiperpulverizado. No Brasil, as instituições privadas de educação básica faturam cerca de 112 bilhões de reais por ano, segundo estimativas da consultoria Hoper Educação. O Censo Escolar de 2025 contabiliza aproximadamente 41.700 escolas privadas. Desse faturamento, cerca de 22 bilhões de reais vêm do segmento premium, que inclui escolas bilíngues e internacionais. A disputa ganhou força na última década, com a expansão de redes brasileiras e a entrada de grupos estrangeiros.

O Salta, dono de Elite e pH, nasceu em 2013 como Eleva Educação, da união de Elite e Pensi com apoio da Gera Capital. Tem entre seus principais acionistas Gera, Opportunity, Atmos, Mission e GIC. Encerrou 2025 com 139.000 alunos em escolas próprias e receita líquida de 2,8 bilhões de reais. Fundada em 2018 pelo professor e gestor André Aguiar, a Inspira cresceu comprando escolas regionais. Recebeu investimento de fundos do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) em 2020 e da Advent em 2024. Dona de Magnum e Cândido Portinari, reúne mais de 100 escolas e 60.000 alunos. Em 2024, faturou aproximadamente 1,1 bilhão de reais líquidos. Já a Arco Educação nasceu do SAS, sistema criado em 2004 a partir da experiência do Colégio Ari de Sá, no Ceará. O SAS atende 1.300 escolas e mais de 530.000 alunos. A Arco fornece conteúdo e serviços a outras instituições e incorporou os sistemas COC e Dom Bosco, vendidos pelos Zaher à Pearson em 2010. “Se pensarmos no volume e na estratégia, dentro de uma estrutura global, não vejo outro desses grupos brasileiros com o mesmo apetite que o Seb”, observa Presse, da Hoper.

Nas escolas premium e internacionais, o Seb disputa espaço com grupos de alcance mundial — aqui e lá fora. A Inspired, dona da Escola Eleva, da Gurilândia e do Centro Educacional Leonardo da Vinci, reúne cerca de 125 escolas em 30 países. A Nord Anglia, que controla a Avenues São Paulo, a Móbile e a The British College of Brazil, tem mais de 90 escolas em 37 países. A International Schools Partnership, com 121 escolas em 26 países, reúne no Brasil instituições como Escola Internacional de Alphaville, Brazilian International School, Albert Sabin e Vital Brazil. Já a Cognita, com 86 escolas em 21 países, mantém Villare, GayLussac e Pingo de Gente e Laviniense. Entre julho de 2015 e julho de 2025, o número de unidades das escolas internacionais passou de 10.408 para 15.075 no mundo, uma alta de 45%, segundo a consultoria britânica ISC Research. Os estudantes passaram de cerca de 5 milhões para 7,6 milhões. No mesmo período, a receita anual de mensalidades cresceu quase 80%, de 38,6 bilhões para 69,3 bilhões de dólares. Parte da expansão vem de uma mudança no público. Escolas que atendiam famílias de executivos estrangeiros, diplomatas e outros profissionais transferidos entre países passaram a conquistar moradores locais interessados no ensino em inglês e no acesso a universidades do exterior.

A expansão internacional ocorre enquanto a educação básica privada brasileira perde matrículas. Segundo o Censo Escolar do Inep, a rede particular encolheu 2,9% em 2025, para 9,2 milhões de alunos — 272.000 a menos em um ano. A redução da população em idade escolar ajuda a explicar a tendência geral, mas ainda há um grande mercado em disputa. A rede particular responde por aproximadamente um quinto das 46 milhões de matrículas da educação básica no país. Para Fernando Barão, economista e sócio da consultoria ­Corus, o tamanho do Seb Education dá ao grupo mais condições de investir em estrutura e métodos de ensino, o que confere uma vantagem na disputa por alunos num mercado fragmentado. Mas administrar escolas com propostas diferentes e famílias com expectativas distintas exige acompanhar de perto cada operação e preservar o que levou os pais a escolhê-la. “Quanto mais rápido você cresce, mais difícil é garantir um padrão de qualidade”, afirma. “A dimensão do projeto traz dificuldades de gestão que o dinheiro, sozinho, não resolve”, completa.

A expansão do Seb Education segue caminhos diferentes para cada marca. A Maple Bear avança com franquias; a Concept prepara a entrada no exterior por conta própria; e o Pueri Domus ainda tem espaço para crescer em São Paulo antes de chegar a outras regiões do país. Segundo Thamila, a prioridade é desenvolver as marcas existentes, mas há espaço para aquisições que fortaleçam o portfólio. “Qualquer marca que venha precisa ter força para contribuir com esse crescimento”, afirma. A integração preserva a identidade da escola comprada, mas permite usar a experiência das demais para ampliar sua oferta, como na implantação do ensino médio na PlayPen. Uma equipe de pesquisadores, economistas e estatísticos cruza dados das escolas com avaliações externas. Os indicadores são discutidos trimestralmente nas reuniões de gestão. “Olhamos receita e Ebitda, mas o negócio só se sustenta se a aprendizagem acontecer”, afirma Anderson ­Brugnera, CPO do Seb Education.

A expansão da Concept será um teste da capacidade de levar a estrutura do Seb Education a novos mercados. Thamila e Thalita compartilham com o pai o gosto pela expansão. Ao levar para fora uma escola criada no Brasil, terão a oportunidade de acrescentar um caminho próprio à história da família.

Duas formas de ser bilíngue

Maple Bear, no Itaim, em São Paulo: currículo canadense combina ensino bilíngue e trabalho em grupo (Leandro Fonseca/Exame)

Na Maple Bear, aprender em inglês vai além das aulas do idioma: a língua é usada para estudar outras disciplinas. “Trabalhamos com aprendizagem ativa, pensamento criativo e pensamento crítico”, diz Kathy Young, diretora acadêmica da rede no Brasil. No ensino médio, o programa permite obter diplomas brasileiro e canadense. A PlayPen, fundada em 1981 na Cidade Jardim, em São Paulo, tem mais de 230 alunos e foi comprada da britânica Cognita. A escola atende até o 9o ano e deve ganhar o ensino médio, com a busca da certificação IB Diploma. “Primeiro, vamos consolidar a operação e completar o ciclo”, afirma Christina Sabadell, diretora de escolas premium do Seb Education. Depois, o grupo poderá estudar novas unidades. As duas marcas combinam o currículo brasileiro com o ensino em inglês, mas preservam propostas pedagógicas próprias.

Tradição e renovação

Pueri Domus, em Perdizes: com cinco escolas e 3.500 alunos, a rede já prevê duas novas unidades em São Paulo (Leandro Fonseca/Exame)

Aos 60 anos, o Pueri Domus reúne cinco escolas e cerca de 3.500 estudantes em São Paulo. Comprado pelo Seb em 2009, combina o currículo brasileiro com formação internacional e preparação para universidades no país e no exterior. “Combinamos uma formação acadêmica robusta com cuidado socioemocional e formação humana”, afirma Ana Clara Gogeff, diretora pedagógica do Pueri Domus. A proposta inclui desenvolver a comunicação, a apresentação de ideias e a capacidade de lidar com pressão e incerteza. Coordenadores alinham o currículo entre as unidades que compartilham avaliações e atividades esportivas. O próximo passo é ampliar a presença na capital: uma escola no Ipiranga está prevista para 2028; outra, na região da Anália Franco, deve abrir até 2030.

Ideias ganham vida

Concept: com três escolas e 2.000 estudantes, marca do SEB aposta no ensino por projetos e inovação (Leandro Fonseca/Exame)

Criada pelo Seb, a Concept reúne cerca de 2.000 estudantes em São Paulo, Ribeirão Preto e Salvador. Para 2028, prepara o lançamento no Rio de Janeiro. A unidade paulistana lidera o ranking das escolas mais caras do Brasil, com mensalidade de 15.700 reais no ensino médio. O ensino por projetos conecta o currículo a problemas que os alunos precisam investigar e resolver. A partir do 6o ano, eles se agrupam por interesses, de ciência a moda, para desenvolver produtos ou serviços, com apoio de mentores e espaços de prototipagem. “Somos uma escola brasileira bilíngue com currículo internacional”, afirma Priscila Torres, diretora regional da Concept Brasil. A escola também oferece bolsas para talentos acadêmicos e esportivos.

Dois caminhos para crescer

A Sphere e a Carolina Patrício combinam ensino bilíngue e referências do International Baccalaureate (IB), mas têm caminhos distintos de expansão. Em São José dos Campos, a Sphere mantém uma escola própria, com cerca de 630 estudantes, e cresce por parcerias com instituições licenciadas em outras cidades. A Carolina Patrício, comprada pelo Seb em 2021, reúne cerca de 615 alunos em duas unidades no Rio de Janeiro. A rede passou por uma reorganização, com redução do número de endereços. O grupo busca um imóvel na zona sul carioca para ampliar a presença da marca na capital.

“Compartilhamos as decisões”

Thamila Zaher fala sobre o comando com a irmã, Thalita, novas aquisições e os planos de expansão do Seb Education até 2030, sem recorrer à abertura de capital | Pedro Gil

Da esquerda para a direita: Priscila Torres, diretora regional das escolas Concept no Brasil; Ana Clara Gogeff, diretora acadêmica do Pueri Domus; Pablo Ibañez, CEO da Maple Bear Brasil; Thamila Zaher, CEO do Seb Education; Anderson Brugnera, CPO do Seb Education; e Christina Sabadell, COO das escolas premium do Seb Education (Leandro Fonseca/Exame)

O que mudou com a sucessão e a separação dos negócios da família?

O grupo começou nesse lugar de alta performance, um caminho natural dos fundadores. Trouxemos um olhar mais internacional, global, com novas metodologias, inclusive proprietárias. Quando se entende que existem espaços diferentes para lideranças diferentes, a conversa pode ser clara, genuína e resolvida. Houve generosidade e boa condução dos dois lados.

Como você e Thalita dividem o comando?

Não dividimos; compartilhamos as decisões. Não existe um perímetro de uma e outro da outra. Tomamos as decisões juntas. Claro que cada uma pode olhar algum tema com mais profundidade. Somos complementares, com uma relação de respeito e confiança. Brinco que meus pontos cegos encontram o olhar dela. E não somos apenas nós. Temos um grupo de lideranças com identidade e propriedade sobre cada negócio. Todo mundo tem um dia ruim. Ter alguém ao lado que pode estar em um dia melhor faz diferença.

O que determina o crescimento de cada marca?

Crescer tem significados diferentes para cada marca. A Maple Bear tem um caminho global, de 38 para 50 países. O modelo com parceiros e franquias ajuda nessa capilaridade. A Concept foi lançada no Rio depois de dez anos de consolidação do projeto. É a última unidade brasileira; o próximo passo é o mundo. O Pueri ainda tem espaço importante para crescer em São Paulo e, depois, deve se nacionalizar.

Depois das compras recentes, há novas aquisições em negociação?

À frente de um grande grupo, estamos abertas a coisas novas. Crescemos em diferentes territórios e olhamos para diversas possibilidades, com um plano de execução. É preciso ser assertiva nos tempos e nos movimentos. Cada coisa vai chegar no seu tempo. Temos vontade e coragem de ocupar novos territórios e construir referências.

Como integrar uma escola sem apagar sua identidade?

Queremos entender quem a marca é e fortalecê-la, expandir e ampliar suas possibilidades. Não é necessariamente a forma mais simples; pode ser mais complexa, mas gera frutos. Na PlayPen, por exemplo, não chegamos dizendo que a regra agora será outra. Conversamos com lideranças, educadores, famílias e estudantes para entender o que existe e o que podemos ampliar. Vamos incorporando e ganhando novas formas com as integrações.

Como financiar a expansão num ambiente de juros altos?

O dinheiro vem de capital próprio. Somos uma empresa fechada. Os parceiros ampliam o potencial de expansão, trabalhando também com seu capital. É um desafio, especialmente no Brasil, por causa dos juros. Mas construímos um grupo sólido, com marcas importantes no mercado privado. Fizemos cenários de estresse e entendemos que estamos fortes para seguir.

Uma abertura de capital está no horizonte?

O IPO de 2007 foi acertado e importante para a consolidação. As oportunidades continuam abertas, e qualquer grande grupo precisa olhar para elas. Mas isso não está no nosso planejamento para os próximos anos. Somos uma empresa de origem educadora, muito profissionalizada. Precisamos entender o que o negócio demanda e estamos abertas a fazer o que ele precisa.

Ser uma empresa familiar de capital fechado dá mais agilidade?

Acredito que sim. Toda escolha tem vantagens e desvantagens. Neste momento, a forma como conseguimos nos organizar traz uma vantagem competitiva importante.

O que pode atrasar o plano?

Temos calma para encontrar o lugar certo. Talvez isso possa segurar o ritmo: encontrar a localização adequada para cada projeto. No mundo, em cada nova região aprendemos muito e vemos potencial. Estive no Leste Europeu e tive essa percepção. O imprevisível é imprevisível, mas estamos confiantes e bem acompanhadas pelas nossas pessoas.

Vocês já pensam no que vem depois de 2030?

Há oportunidades depois de 2030. Quando construímos um plano desse tamanho, olhamos com atenção especial para os dois primeiros anos. É o que fazemos agora. Ao final do segundo ano, no ano que vem, poderemos olhar mais adiante e talvez trazer novas possibilidades.