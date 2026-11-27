A Louis Vuitton é a maior marca de moda dentro do maior conglomerado de luxo do mundo. Como convencer os diretores do grupo LVMH, no escritório em Paris, da relevância de um ator como Gabriel Leone, uma atleta do skate como Rayssa Leal? Essa é uma das missões de Daniela Gontijo, a primeira mulher a ocupar o cargo de general manager da Louis Vuitton para a América do Sul, para os mercados de Brasil, Colômbia, Chile e Peru.

Gontijo está completando dez anos na Louis Vuitton. Entrou como diretora de loja e passou por retail, cuidando de algumas áreas de suporte ao varejo, como merchandising, visual merchandising, treinamento e eventos. Em agosto de 2022, assumiu a liderança da marca para os mercados sul-americanos.

O grupo LVMH vive um momento desafiador, como a maior parte da indústria do luxo. O balanço do terceiro trimestre deste ano apontou um crescimento de apenas 1% no faturamento em relação ao mesmo período de 2025. O setor de moda e artigos de couro, porém, recuou 5%, principalmente pela queda do consumo na China.

Falante e espontânea, distante do manequim engessado da indústria de alto padrão, Gontijo fala nesta entrevista sobre seu período de gestão e o momento da marca.

Para quem vê só a bolsa na vitrine, o que é a Louis Vuitton como negócio hoje?

O que compõe o DNA principal dela é a arte de viajar. Os produtos começaram pelos baús, com a patente do baú de tampa reta, e evoluíram com as viagens — de navio, de trem, de carro. É uma empresa que teve três gerações no comando: Louis, Georges e Gaston. Foi o Gaston quem tornou possível que existissem as bolsas, por meio de uma técnica diferente que ele desenvolveu no nosso canvas, também emblemático.

O que sustenta o preço de um produto Louis Vuitton?

É uma somatória de fatores. O cliente vem pelo produto, mas vem também pela história, por entender cada vez mais a qualidade, a complexidade de fabricação. Ele vem por lifestyle, por entender que nós não somos somente uma marca de leather goods.

Você é a primeira mulher a comandar essa operação, numa marca presente no Brasil desde 1989. O que isso diz sobre a Louis Vuitton?

Eu acredito que isso mostra um compromisso da empresa com esse olhar. Quando eu cheguei havia também uma presidente mulher nos Estados Unidos. O principal ativo que a diversidade traz para as organizações é a capacidade de unir diferentes vozes. Se você tem perfis que se complementam numa empresa, vai saber muito melhor como atender o seu cliente e como antecipar tendências.

Como a operação no Brasil e na América do Sul evoluiu nesses dez anos?

Tivemos diversos movimentos, inclusive processos de desbravar o mercado, o que é sempre uma característica da Vuitton. Criamos pop-ups em Goiânia, no Boa Vista Village. As intenções foram evoluindo conforme o cliente evoluiu. Temos projetos autorais anuais, que me deixam muito orgulhosa. O objetivo é traduzir a visão global da marca de maneira relevante para o mercado local. O que me deixa animada é que eu não tenho formatos prontos. Nós criamos o formato localmente e validamos com as equipes de Paris.

Como funciona essa autonomia?

Requer muita resiliência. E é preciso ter a maturidade de entender que é natural que haja essa proteção com a marca, porque o objetivo é que exista o próximo capítulo. Trata-se de uma estratégia de infinito, praticamente. Essa tem que ser a perspectiva do executivo. Porém, o fato de você estar aqui, conhecer a cultura e as pessoas faz com que você tenha ideias que talvez não façam sentido num primeiro momento para alguém que está em outro continente. Nem sempre a autonomia é dada; ela é conquistada. Assim como a confiança. De 2022 até agora, nós só entregamos projetos pioneiros globalmente.

Qual desses projetos você destacaria?

O mais recente, sempre [risos]. Foi muito desafiador fazer a ­pop-up do CJ Boa Vista Village, no interior de São Paulo, porque é sair do eixo da capital e das grandes metrópoles. Para esse projeto buscávamos uma arquitetura diferente, que abraçasse o estilo de vida do cliente que frequenta aquele lugar. A inspiração foi o verão californiano de Malibu. A performance artística para a abertura também era uma forma de contar a história de uma relação de pai e filho [no caso, o cantor Nando Reis e seu filho Sebastião Reis].

Os primeiros contratos brasileiros de “friend of the house” foram para Gabriel Leone e Rayssa Leal. Como é feita essa escolha?

A Louis Vuitton, enquanto estratégia, sempre busca trazer esses códigos de excelência em diferentes núcleos. É natural, então, que ela tenha atletas como embaixadores. Há um paralelo muito forte também com a questão artística: pessoas que, por meio de sua profissão, entregam também arte. Esse é um território que o Ghesquière [Nicolas, diretor artístico para a Moda Feminina] vem ocupando há muitos anos. Os “friends of the house” precisam ter uma relação genuína com a marca.

O que você quer que as pessoas sintam quando entram numa loja da Louis Vuitton?

Quero que elas se sintam felizes.