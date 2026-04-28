Chinês GWM Tank 300 é o primeiro híbrido plug-in flex do mundo

Baoding (China) - O primeiro automóvel híbrido plug-in flex do mundo é o GWM Tank 300, um SUV 4x4 de R$ 342 mil. O anúncio foi feito no último sábado, 25, durante o Beijing International Automotive Exhibition, que vai até o próximo dia 3.

Importadas de Baoding, na China, as primeiras 600 unidades já estão nas concessionárias da marca. De acordo com a fabricante, foram investidos cerca de R$ 58,4 milhões no desenvolvimento do sistema, executado pelas operações brasileiras de Bosch e GWM, com a colaboração da matriz da montadora.

"A China tem uma política nacional de biocombustíveis. A província onde fica a cidade de Baoding, por exemplo, adiciona 10% de etanol à gasolina", diz Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais e governamentais da GWM no Brasil. Outros carros da marca também receberão a tecnologia, como o Haval H6.

Combinados, o 2.0 turbo bicombustível e o motor elétrico produzem 394 cavalos de potência e 75,5 kgfm de torque, mesmos números do modelo anterior, somente a gasolina. A GWM explica que “o motor utiliza o ciclo Miller, arquitetura que prioriza a eficiência energética ao reduzir a compressão efetiva e otimizar o uso da energia gerada na combustão”.

Acoplado a um câmbio automático de nove marchas, o Tank 300 PHEV Flex roda até 18,3 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada com gasolina e até 13,1 km/l e 14,1 km/l com etanol nas mesmas condições, segundo a GWM. A bateria de 37,1 kWh oferece autonomia de até 74 km no modo elétrico pelo padrão Inmetro e até 106 km pelo ciclo WLTP; em recarga rápida DC, aceita até 50 kW, permitindo carregar de 30% a 80% em aproximadamente 24 minutos. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,8 segundos.

Corrida verde

Enquanto o protagonismo da matriz energética da mobilidade se transfere do petróleo para a eletricidade, uma corrida pelo híbrido bicombustível corre paralelamente no Brasil.

A Toyota foi pioneira com o Corolla Hybrid Flex, lançado em 2019. Quatro anos depois, a Stellantis lançou a tecnologia Bio-Hybrid, produzida localmente. Recentemente, a Volkswagen anunciou que a picape Tukan será seu primeiro híbrido flex nacional. Num futuro próximo, todas que fabricam no Brasil terão o seu híbrido flex, que poderá ser leve (MHEV), convencional (HEV) ou plug-n (PHEV).

De acordo com cálculos da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Única), desde que os carros flex foram lançados, em 2003, o uso de etanol evitou a emissão de mais de 620 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera.