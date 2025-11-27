Os Melhores Carros do Ano de 2025 segundo ranking EXAME Casual

A quarta edição do Ranking Casual EXAME Melhores Carros do Ano coincide com o retorno, após um hiato de sete anos, do Salão do Automóvel de São Paulo, realizado entre 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi. Em poucos momentos de sua curta história — oficializada em 1956 com a criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística — a indústria nacional se viu tão agitada, ora pela chegada das marcas chinesas, ora pela implementação de novas tecnologias.

De acordo com as últimas projeções da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), serão licenciados neste ano 2,62 milhões de carros e comerciais leves, um aumento de 5,6% sobre o desempenho de 2024. Apenas neste ano, cerca de 120 novos modelos terão sido lançados até o último dia de dezembro.

Nosso ranking considera os lançamentos de novembro de 2024 a outubro de 2025. O resultado revela a diversidade da oferta de veículos à disposição do consumidor e serve como guia para a sua próxima compra. Boa leitura!

CARRO MAIS DESEJADO - ATÉ 150.000 REAIS

VOLKSWAGEN TERA

Nem a Volkswagen esperava tanto sucesso do Tera, seu principal lançamento desde a quarta geração do Gol, em 2008. Na noite de apresentação, em 5 de junho, a empresa recebeu mais de 12.000 pedidos pelo modelo em apenas 50 minutos. Em outubro, foi o carro mais vendido do país, depois de liderar a categoria de SUVs compactos em setembro. Motor 1.0 pode ser aspirado (84 cv) ou turbo (116 cv), e uma versão híbrida leve (MHEV) também será ofertada. Os preços vão de 105.890 a 141.890 reais.

CARRO MAIS LUXUOSO ATÉ 150.000 REAIS

PEUGEOT 208 GT T200 HYBRID

Peugeot 208 GT T200 Hybrid: central multimídia ­i-Connect ­Advanced de 10,3 polegadas (Peugeot/Divulgação)

A linha 2026 do hatch levou aos celulares dos proprietários do modelo o aplicativo My Peugeot, que permite comandos remotos como travar e destravar as portas, acionar luzes e buzina, além de mostrar informações sobre o status do veículo e agendar manutenções. Outra novidade é a central multimídia ­i-Connect ­Advanced de 10,3 polegadas e integração sem fio com Android Auto e Apple ­CarPlay. Em versão única, o 208 híbrido sai por 126.990 reais.

CARRO MAIS CONFIÁVEL - ATÉ 150.000 REAIS

VOLKSWAGEN TERA

Desenhado e desenvolvido no Brasil, o SUV compacto é o primeiro VW a incorporar o que o chefe de design da empresa, José Carlos Pavone, define como “design 2.0, mais progressivo, moderno e futurista”. Com cerca de 80% de peças nacionais, o modelo é produzido na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, e é o quarto lançamento da marca após o anúncio de 16 bilhões de ­reais para a criação ou renovação de 16 modelos até 2028.

CARRO MAIS BONITO - ATÉ 150.000 REAIS

PEUGEOT 208 GT T200 HYBRID

O estilo sempre foi um dos principais apelos do hatch de ascendência francesa, e na atual fase o modelo se destaca pelos faróis e lanternas em LED. As dimensões compactas — 4,05 metros de comprimento, 1,74 metro de largura e 1,47 metro de altura — garantem proporcionalidade e exibem alguma musculatura, reforçada pelo arco das rodas de 17 polegadas e pelo desenho marcante. Na cabine, o volante de raio reduzido e o painel elevado são singularidades que ainda exalam frescor.

CARRO MAIS TECNOLÓGICO - ATÉ 150.000 REAIS

PEUGEOT 208 GT T200 HYBRID

O sobrenome se justifica pelo sistema híbrido leve (MHEV) de 12V, que substitui o alternador e o motor de partida convencionais por um motor-gerador elétrico (BSG — Belt Starter Generator, na sigla em inglês). Na prática, sua função é fazer o 1.0 turbo flex de 125/130 cv (gasolina/etanol) economizar combustível ao fornecer torque adicional, atuar como motor de partida e gerador durante desacelerações e frenagens. Uma bateria de íon-lítio e 12 volts instalada sob o banco do motorista completa a tecnologia.

CARRO MAIS LUXUOSO ENTRE - 150.000 E 300.000 REAIS

OMODA JAECOO 7

Omoda Jaecoo 7: interior sóbrio, bem-acabado e com soluções interessantes (Omoda/Divulgação)

Um dos destaques desse SUV híbrido chinês é o interior sóbrio, bem-acabado e com soluções interessantes, como o console suspenso que traz um prático carregador de celular por indução; abaixo da peça, um amplo porta-objetos oferece entradas USB. Os bancos são revestidos em couro, e os dianteiros são elétricos. Teto solar panorâmico de 1,1 metro quadrado e iluminação personalizada destacam o ambiente. O porta-malas carrega elogiáveis 500 litros.

CARRO MAIS DESEJADO ENTRE - 150.000 E 300.000 REAIS

FORD MAVERICK TREMOR

Ford Maverick Tremor: suspensão reforçada e piloto automático off-road (Ford/Divulgação)

Importada do México, a picape com pretensões aventureiras é identificada pela barra horizontal laranja na grade e pelas rodas exclusivas, além dos emblemas. Entre os recursos para encarar os desafios fora do asfalto estão suspensão reforçada, piloto automático off-road, pneus do tipo All-Terrain, bloqueio do diferencial traseiro e ângulos de entrada, saída e transposição de rampa ampliados. Equipada com um valente motor 2.0 turbo (253 cv e 38,7 kgfm) acoplado a um câmbio automático de oito marchas, sai por 239.900 reais.

CARRO MAIS CONFIÁVEL ENTRE - 150.000 E 300.000 REAIS

HONDA HR-V

Honda HR-V: na segunda geração, o SUV compacto foi reestilizado (CAIO/Divulgação)

Há dez anos no mercado e atualmente na segunda geração, o SUV compacto foi reestilizado e teve a lista de equipamentos incrementada. Resultado: com 6.711 unidades emplacadas em outubro, o modelo registrou seu melhor resultado mensal desde o início da produção e comercialização do modelo, em março de 2015. No acumulado do ano, suas vendas cresceram 26% em relação ao mesmo período do ano anterior. Preços: de 163.200 a 209.900 reais.

CARRO MAIS BONITO ENTRE - 150.000 E 300.000 REAIS

AUDI A3 SEDAN

Audi A3 Sedan: um dos modelos mais bem-sucedidos da marca alemã no Brasil (Audi/Divulgação)

Um dos modelos mais bem-sucedidos da marca alemã no Brasil, o A3 Sedan foi o primeiro dos 13 lançamentos do ano — a maior ofensiva da marca alemã no mercado nacional na última década. Partindo de 289.990 reais, chegou com bancos revestidos em microfibra e sistema de som 3D de 680 W. O motor 2.0 TFSI dispensou o sistema híbrido, manteve os 204 cv e teve o torque elevado para 32,6 kgfm. A versão esportiva RS 3 é a cereja do bolo — mas custa mais do que o dobro.

CARRO MAIS TECNOLÓGICO - ENTRE 150.000 E 300.000 REAIS

OMODA JAECOO 7

Não há botão de partida no Jaecoo 7: para sair, basta posicionar a alavanca instalada na coluna da direção em “Drive” e tirar o pé do freio. O ajuste dos espelhos externos não está na porta, e sim na central multimídia de 14,8 polegadas, que concentra praticamente todos os comandos do veículo. Combinados, o motor 1.5 e o propulsor elétrico chegam a 339 cv e garantem arrancadas e retomadas vigorosas. Duas opções estão disponíveis: Luxury, de 229.990 reais, e Prestige, de 249.990 reais.

CARRO MAIS DESEJADO - ACIMA DE 300.000 REAIS

FERRARI 12CILINDRI

Ferrari 12Cilindri: 340 km/h de velocidade máxima (Ferrari/Divulgação)

Setenta e oito anos depois de Enzo Ferrari guiar o primeiro carro da fabricante que fundou, em 1947, um novo modelo da marca italiana desembarcou no Brasil carregando sua essência: motor V12 instalado na dianteira e tração traseira. Com 6,5 litros, 830 cv e 69,1 kgfm de torque, o coração da 12Cilindri dispensa turbocompressores ou motores elétricos e está acoplado a um câmbio automatizado de oito marchas — conjunto que leva o esportivo aos 340 km/h de velocidade máxima. Preço: 7,8 milhões de reais, sem contar customizações.

CARRO MAIS CONFIÁVEL - ACIMA DE 300.000 REAIS

LEXUS NX 450H+

Lexus NX 450H+: desde março no mercado brasileiro (Lexus/Divulgação)

Desde março no mercado brasileiro, o SUV japonês ampliou a oferta de híbridos do tipo plug-in (recarregáveis em eletropostos) da marca, que há pouco mais de um ano começou a vender o topo de linha RX 450h+ no Brasil. O conjunto é formado por um motor a combustão de 2,5 litros com 187 cv de potência e 23,6 kgfm de torque e dois elétricos, um em cada eixo, que combinados somam 308 cv. Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro indicam médias de 14,5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada no modo híbrido. Preço: 457.990 reais.

CARRO MAIS LUXUOSO - ACIMA DE 300.000 REAIS

ASTON MARTIN VANQUISH

Aston Martin Vanquish: menos de 1.000 exemplares fabricados por ano (Philipp Rupprecht/Divulgação)

Menos de 1.000 exemplares do cupê inglês serão fabricados por ano, o que dá a medida da exclusividade do modelo. No Brasil, o primeiro a chegar (em fevereiro) veio pintado na cor Supernova Red e com rodas de 21 polegadas em Full Satin Bronze. Segundo a marca, “para atender o desejo de seus clientes mais tradicionais, a Aston Martin se comprometeu a continuar sua dinastia de 25 anos de carros-chefe com motor V12” — no caso, com estonteantes 835 cv e mais de 100 kgfm de torque. Preço: a partir de 5,4 milhões de reais.

CARRO MAIS TECNOLÓGICO - ACIMA DE 300.000 REAIS

VOLVO EX90

Volvo EX90: equipado com dois motores elétricos (Volvo/Divulgação)

Em abril, o júri do World Car Awards — composto de 96 jornalistas automotivos de 30 países — elegeu o SUV de sete lugares o carro mais luxuoso do mundo. Equipado com dois motores elétricos que entregam 517 cv, o modelo tem autonomia de 459 km e interior minimalista. Lá dentro, a principal atração é o sistema de som tridimensional Bowers & Wilkins High Fidelity, de 1.610 watts. Preço: 849.950 reais.

CARRO MAIS BONITO - ACIMA DE 300.000 REAIS

FERRARI 12CILINDRI

Medindo 4,73 metros de comprimento, 2,18 de largura, 1,29 de altura e 2,7 metros entre-eixos, a 12Cilindri teve como referência visual a 365GTB/4 Daytona, de 1968. As rodas de 21 polegadas são calçadas por pneus 275/35 na dianteira e 315/35 na traseira, enquanto o interior leva fibra de carbono e conta com três telas: um painel de instrumentos digital de 15,6”, uma central multimídia de 10,25” e uma tela de 8,8” para o passageiro. O porta-malas tem 270 litros de capacidade.

Marca mais esportiva: PORSCHE

Trata-se de um feito e tanto para uma marca de esportivos de luxo, cujo modelo de entrada (Macan) parte de 530.000 reais: com 4.602 emplacamentos até outubro, é a 20a marca no ranking de vendas nacional e a quarta entre as premium. A fabricante alemã enfrenta enormes desafios no mercado americano e na transição para elétricos, mas atravessa seu auge no Brasil. Destaque para o 911 GT3, último lançamento da marca.

Marca mais desejada: FERRARI

A italiana continua imbatível nesse quesito, e um bom exemplo foi a reação do público durante o Salão do Automóvel, realizado no mês de outubro. Em todas as edições do evento, modelos da marca são os mais fotografados, os que mais atraem curiosos e entusiastas. Na última edição, a cena se repetiu com a F40 — um carro de quase 40 anos — exposta no estande do Museu Carde.

Marca mais confiável: LEXUS

Não é só no Ranking Casual EXAME Melhores Carros do Ano que a Lexus arrebata o título com que toda empresa sonha. Pelo terceiro ano seguido, o J.D. Power 2025 U.S. Vehicle Dependability Study — estudo que mede a quantidade de problemas relatados por proprietários após três anos de uso do veículo — aponta a marca de luxo da Toyota como a fabricante de automóveis mais confiável do mundo.

Marca mais luxuosa: MERCEDES-BENZ

Um dos principais lançamentos da marca em 2025, o G 63 é um jipão parrudo, equipado com motor V8 de 585 cv e colossais 86,7 kgfm de torque e com recursos off-road para encarar trilhas das mais pesadas. E nem mesmo esse caráter mais “rústico” leva a concessões no luxo: os faróis adaptativos contam com 84 LEDs de alto desempenho, enquanto a cabine esbanja couro napa e capricha na iluminação ambiente.

Marca mais tecnológica: VOLVO

Reputada como a fabricante dos carros mais seguros do mundo, a Volvo também é a mais tecnológica, segundo nossos jurados. Aparentemente os dois quesitos — segurança e tecnologia — se refletiram nas vendas: com 1.007 carros vendidos em setembro, a operação brasileira da Volvo foi parar na primeira posição do ranking global de vendas da marca, à frente da própria matriz, na Suécia. Também conta o fato de sua gama contar atualmente com quatro elétricos: EC40, EX30, EX40 e EX90.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Harper's Bazaar Brasil), André Sollitto (Veja), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Camila Camanzi (Carros com Camanzi), Cássio Cortes, Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/Auto Record), Fabiano Mazzeo (BlogAuto), Felipe Salomão (Revista Carro/Revista O Mecânico), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giu Brandão (Mundo Sobre Rodas), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Jorge Moraes (CBN/Uol/TV Band), Júlia Storch (EXAME), Marcus Vinicius Gasques, Marlos Ney Vidal (Autos Segredos/Uol), Milene Rios (AutoEsporte/TV Globo), Paula Braga (Automotive Business), Paula Gama (Uol), Paula Mascari (Mecânica Copa Truck), Paulo Amaral (Canaltech), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges (Primeira Classe/Uol), Rafael Davini (EXAME), Renan Bandeira (Mobiauto), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Rodrigo Mora (Mora nos Clássicos/EXAME), Tião Oliveira (Estadão).

*Os preços têm como base a tabela válida até outubro de 2025 e podem sofrer alteração entre o fechamento desta edição e sua publicação.