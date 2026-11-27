Inteligência artificial pode reduzir custos iniciais e facilitar atividades de quem pretende abrir o próprio negócio (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06h02.
Criar a identidade visual de uma marca, montar um site e produzir campanhas de divulgação costumavam exigir a contratação de diferentes profissionais.
Hoje, parte dessas atividades pode ser realizada com ferramentas de inteligência artificial, reduzindo algumas despesas iniciais de quem pretende abrir uma empresa.
A facilidade de acesso à tecnologia torna o empreendedorismo mais acessível para profissionais interessados em deixar o emprego.
Entretanto, transformar uma ideia em uma fonte de renda exige decisões que começam antes da abertura do negócio.
O desafio está em compreender quais custos podem ser reduzidos, como identificar clientes e em que momento a nova atividade terá condições de sustentar seu fundador.
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Uma pesquisa do Sebrae, realizada em 2026 com 7.182 empreendedores brasileiros, identificou que 52% haviam utilizado inteligência artificial em suas atividades nas duas semanas anteriores à entrevista.
O levantamento mostra a presença crescente dessas ferramentas entre microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte.
Para quem está começando, aplicações como ChatGPT, Gemini e Canva podem auxiliar na elaboração de materiais comerciais, organização de informações e criação de conteúdos de divulgação.
O empreendedor consegue executar parte dessas atividades com uma estrutura reduzida, concentrando recursos em outras necessidades da operação.
Prestadores de serviços podem utilizar IA para organizar propostas comerciais, elaborar apresentações e desenvolver materiais para clientes.
No comércio eletrônico, as ferramentas ajudam a produzir descrições de produtos, estruturar campanhas e analisar informações sobre vendas.
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Outra possibilidade é criar serviços especializados na implementação de automações e soluções de IA para outras empresas.
A escolha depende do conhecimento do empreendedor e da existência de consumidores dispostos a pagar pela solução.
A facilidade de produzir materiais ou desenvolver protótipos pode acelerar os testes, mas a demanda precisa ser comprovada.
Antes de pedir demissão, é recomendável estimar quanto dinheiro será necessário para manter o negócio funcionando até que as receitas cubram suas despesas.
O planejamento deve considerar custos fixos, impostos, ferramentas, aquisição de clientes e gastos pessoais.
Uma reserva financeira pode reduzir a pressão por resultados imediatos, especialmente em atividades nas quais os primeiros contratos demoram a aparecer.
Testar a proposta comercial enquanto ainda existe uma fonte de renda também permite avaliar preços e demanda com menor exposição financeira, respeitando eventuais obrigações contratuais com o empregador.
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A inteligência artificial pode reduzir o tempo dedicado a atividades operacionais, mas administrar um negócio exige compreender fluxo de caixa, precificação, vendas e relacionamento com clientes.
O empreendedor precisa avaliar quanto custa entregar cada produto ou serviço e qual margem permanece após as despesas.
Uma pesquisa da OCDE publicada em 2025 identificou que 65% das pequenas e médias empresas usuárias de IA generativa relataram melhorias no desempenho profissional.
Ferramentas que aceleram a execução podem ajudar a iniciar uma operação, enquanto sua sustentabilidade dependerá da capacidade de conquistar clientes e gerar receitas suficientes para manter a empresa.