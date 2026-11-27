Uma ameaça ronda o setor de carne de frango no Brasil. Ela vem do maior comprador da proteína brasileira: a China, que, além de importar, passou a disputar clientes com os frigoríficos brasileiros no mercado internacional. A participação chinesa nas exportações globais deve saltar de 3% em 2020 para 12% em 2027, e a brasileira, de 30% para 35%. Só em 2027, os embarques chineses devem crescer 25%, em comparação a 1% dos brasileiros, segundo projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Embora o Brasil mantenha uma vantagem expressiva, o ritmo de expansão da China acende um sinal de alerta para a indústria nacional. O risco não está apenas na possibilidade de perder a liderança no futuro, mas no avanço chinês sobre mercados estratégicos, como o Japão e a Rússia, e na capacidade de conquistar uma parcela cada vez maior do comércio mundial de frango. “No médio prazo, eles vão começar a entrar nesses mercados também”, diz Wagner Yanaguizawa, analista de proteínas do Rabobank Brasil.

O avanço chinês ganhou força depois de a peste suína africana reduzir a oferta de carne suína no país, em 2018 e 2019. Para compensar a escassez, Pequim estimulou a avicultura. Com excedentes e preços competitivos, passou a buscar compradores na África e no Sudeste Asiático, além do Japão. Na avaliação de Luís Rua, diretor global da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o crescimento do país asiático faz parte de uma reorganização do comércio mundial de proteínas, que já teve outros países, como a Tailândia, ganhando participação. O aumento da demanda global por frango, porém, abre espaço para diferentes fornecedores. Segundo ele, a China ocupa uma posição particular no mercado: ao mesmo tempo que amplia suas exportações, continua como o principal destino do frango brasileiro, especialmente de pés e asas, cortes valorizados pelo consumidor chinês. “A China vem ganhando espaço essencialmente de outros concorrentes”, diz Rua. Segundo ele, o avanço ocorre principalmente em mercados antes atendidos pela União Europeia e pelos EUA, que enfrentam dificuldades sanitárias.

Nessa disputa, a competitividade será decisiva. Segundo Yanaguizawa, do Rabobank, a indústria chinesa conta com subsídios governamentais, enquanto o Brasil leva vantagem na produção de milho e soja, principais ingredientes da ração, que representa de 65% a 75% dos custos de produção de frango. A China, por sua vez, depende da importação de parte desses insumos, inclusive do Brasil e dos Estados Unidos. “O Brasil não pode dormir em berço esplêndido”, alerta Rua. Por enquanto, a liderança brasileira segue confortável. Mas há uma ironia nessa disputa: o maior cliente do frango brasileiro também quer uma fatia cada vez maior do mercado que o Brasil domina.