Na Black Friday nem todo preço anunciado como promoção representa economia. Uma análise da EXAME com auxílio de inteligência artificial (IA), baseada em históricos públicos de dez anúncios de produtos vendidos na Amazon, no Mercado Livre e no Magazine Luiza, encontrou valores até 58% mais caros.

Houve também reduções pontuais, mas o mais importante é que o levantamento desta reportagem deixa claro que as oscilações, por si só, não comprovam "descontos artificiais".

A EXAME selecionou dez produtos de categorias de destaque nas intenções de compra para a Black Friday de 2026, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

A escolha considerou também a disponibilidade de registros históricos de preços na Amazon, no Mercado Livre e no Magazine Luiza — plataformas que servem como marketplaces para outros vendedores —, consultados com o auxílio da IA.

Entre nove comparações realizadas em novembro, sete apontaram aumento de preços e duas, redução. O décimo produto, o iPhone 17, apresentou condições promocionais diferentes, impedindo uma comparação direta.

Quais produtos ficaram mais baratos — e quais subiram?

Os dados foram consultados em 26 de novembro, com o Briefpanel informando atualização até as 4h32 (no horário de Brasília), enquanto o 24hCupom forneceu dados de um cosmético. Os últimos preços registrados nem sempre são do próprio dia 26.

Produto e plataforma Preço anterior Último registro Diferença iPhone 16, 128 GB — Amazon R$ 4.549* R$ 4.299 (22/11) -5,5% TV Philco P43CRA, 43” — Magalu R$ 1.429* R$ 1.379 (23/11) -3,5% Air Fryer Mondial AFN-40-BI, 4 L — Amazon R$ 236,75 (12/11) R$ 239 (25/11) +1% Cicaplast Baume B5+, 40 ml — Amazon R$ 59,98 (4/11) R$ 64,37 (20/11) +7,3% TV Samsung U8600F, 55” — Amazon R$ 2.348,10 (11/11) R$ 2.629 (25/11) +12% PS5 Slim Digital — Mercado Livre R$ 5.299 (3/11) R$ 6.590 (21/11) +24,4% Notebook Acer Nitro V15 ANV15-52-56PD — Amazon R$ 5.198,99 (13/11) R$ 6.999 (25/11) +34,6% TV TCL P7K, 50” — Magalu R$ 2.069,10 (3/11) R$ 2.999 (25/11) +44,9% TV TCL P7K, 55” — Mercado Livre R$ 2.346,40 (7/11) R$ 3.708,90 (25/11) +58,1% iPhone 17, 256 GB — Amazon R$ 5.148,86 (10/10, com cupom e Pix) R$ 5.273,10 (24 a 26/11) Não comparável** Fontes: Briefpanel, 24hCupom, SpaceMoney e Abaixou. Cálculos da EXAME com IA. *Preço anterior sem data exata. **Oferta com cupom e Pix. Vendedores e condições comerciais não confirmados.

Descontos pontuais e produtos que já custaram menos

Os recuos apareceram no iPhone 16 de 128 GB, de R$ 4.549 para R$ 4.299 na Amazon, e na TV Philco de 43 polegadas, de R$ 1.429 para R$ 1.379 no Magalu. São reduções nos anúncios acompanhados, não garantia do menor preço do mercado.

O iPhone 17 mostra outro tipo de comparação, uma oferta da Amazon em 10 de outubro levou o modelo de 256 GB a R$ 5.148,86 com cupom e Pix. Em registros de novembro, o aparelho aparecia a R$ 5.273,10.

No Cicaplast, o 24hCupom registrou ainda R$ 39,33 em 11 de novembro, mediante código promocional. O valor não pode ser comparado diretamente ao preço sem cupom de R$ 64,37.

Televisores e videogame aparecem acima de preços anteriores

Entre as maiores diferenças da amostra está a TV TCL P7K de 55 polegadas no Mercado Livre, com registro de R$ 2.346,40 em 7 de novembro e R$ 3.708,90 em 25 de novembro.

O PS5 Slim Digital ficou 24,4% mais caro nos registros do Mercado Livre; a TV Samsung U8600F subiu 12% na Amazon. Já a Air Fryer Mondial variou apenas R$ 2,25.

Trocas de vendedor, estoque ou modalidade de pagamento podem influenciar as leituras, sem que seja possível determinar a causa de cada oscilação.

O que dizem as entidades sobre a Black Friday

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) acompanhou 150 itens de 30 categorias durante 40 dias. Houve tendência de queda em 70% dos grupos.

Notebooks (-3,68%) e smartphones (-3,66%) recuaram, enquanto eletrodomésticos (+11,91%) e televisores (+5,38%) encareceram, em um estudo independente da triagem da EXAME divulgado pela entidade.

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, as empresas vêm buscando tornar as ofertas mais atraentes: "os lojistas estão reduzindo margens para não espantar as famílias", em novembro.

Já uma consulta do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo (Procon-SP), divulgada em 25 de novembro, ouviu voluntariamente 585 pessoas. Entre aquelas que acompanham e costumam comprar na Black Friday, 69,85% disseram já ter se sentido enganadas.

Segundo a CNDL e o SPC Brasil, 81% dos interessados na Black Friday pretendem comprar pela internet. O presidente da CNDL, José César da Costa, descreve ainda um consumidor "que busca descontos reais e avalia com mais cuidado se a compra realmente vale a pena."

Como foi feito o levantamento com inteligência artificial

A apuração foi realizada em 26 de novembro de 2026 com apoio do ChatGPT Pro, utilizado para pesquisar registros públicos, organizar descrições de produtos, identificar datas, calcular diferenças percentuais e apontar situações em que a comparação exigia ressalvas.

A IA não entrou nos sistemas internos dos varejistas, não acompanhou os preços diretamente desde outubro e não fez compras de teste. O material analisado foi produzido por serviços independentes de monitoramento e registros públicos de ofertas.

A escolha começou pelas categorias de interesse identificadas na pesquisa CNDL/SPC Brasil, como eletrônicos, produtos de beleza, artigos para casa, eletrodomésticos e videogames.

Em seguida, foram procurados anúncios com modelo e especificações identificáveis, comercializados em três plataformas nacionais: Amazon Brasil, Mercado Livre e Magazine Luiza.

A disponibilidade de pelo menos dois registros históricos orientou a seleção final, motivo pelo qual televisores e eletrônicos têm maior presença na amostra. Não houve ranking conjunto de vendas que autorizasse chamar esses dez produtos de mais vendidos do país.

Cuidados: como saber se uma promoção realmente vale a pena?

Antes de aproveitar uma oferta da Black Friday, o consumidor deve avaliar não apenas o desconto anunciado, mas também a necessidade da compra e o preço final do produto.

A recomendação é do diretor-executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti, que alerta para o risco das compras por impulso e das promoções que não representam uma economia efetiva.

Segundo Orsatti, a facilidade de comprar pela internet ou em lojas físicas, associada à percepção de preços mais baixos, pode levar o consumidor a adquirir produtos dos quais não precisa.

"O consumidor tem que avaliar se aquele produto ou serviço que ele está olhando interessa e mais, se é necessário para ele, se ele vai usar mais de uma vez aquela roupa, aquele sapato, ou é apenas um impulso daquele momento", afirma em entrevista exclusiva junto à EXAME.

Para identificar se o desconto é realmente vantajoso, o executivo recomenda verificar se o valor anunciado está abaixo do preço normalmente praticado pelo mercado. A comparação ajuda a identificar possíveis casos de "maquiagem de preços".

Outro cuidado é observar os custos adicionais da compra, especialmente nas plataformas digitais. Uma promoção aparentemente atrativa pode deixar de compensar quando o valor da entrega é incluído. "A questão do frete é muito importante, muitas vezes o frete encarece o preço final", diz.