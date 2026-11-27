James Talarico durante evento de campanha no Texas, EUA: o democrata será o primeiro senador a representar o partido pelo estado em quase 40 anos (Christopher Lee/Bloomberg/Getty Images)
Repórter
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06h00.
As eleições de meio de mandato nos EUA mostraram que os eleitores estão mais preocupados com custos de vida do que com questões ideológicas. O "tsunami azul" deu aos democratas o controle do Congresso, sinalizando uma mudança nas prioridades eleitorais rumo a 2028. Os resultados destacam a necessidade de os candidatos abordarem questões econômicas práticas para ganhar apoio.
Na véspera das eleições de meio de mandato, enquanto Donald Trump discursava sobre espelhos d’água em Washington, o eleitorado só pensava no preço da gasolina e na conta do supermercado. O descompasso custou ao presidente a maioria republicana.
O “tsunami azul” das midterms que devolveu o controle do Congresso aos democratas provou que ainflação doméstica e o ônus do envolvimento no Irãpautaram o voto. Mais do que um referendo sobre o atual mandato, o resultado antecipou 2028 (que não terá Trump nas urnas): os partidos precisarão de nomes capazes de dialogar com a realidade financeira do eleitor, não apenas com as suas bases.
O revés reflete também uma tendência global antissituação. “Nos últimos dez anos, 70% das eleições no mundo foram vencidas pela oposição”, afirma Maurício Moura, fundador do Instituto Ideia e professor da Universidade George Washington, ao programa Macro em Pauta, da EXAME.
Nos EUA, a onda foi impulsionada pela juventude — 70% dos eleitores com menos de 30 anos apoiaram democrataspara a Câmara — e pelos latinos. Estrangulados pela inflação, eles reassumiram o papel de eleitores-pêndulo (“swing voters”).
A maior prova veio do Texas: reduto conservador, que elegeu a democrata Gina Hinojosa ao governo e James Talarico ao Senado, colocando o segundo maior colégio eleitoral em disputa real para a presidência. O estado era considerado terreno seguro e tradicional para os republicanos, mas com a vitória democrata é visto agora como uma incógnita para a próxima disputa à Presidência.
Do lado republicano, a derrota escancara a pulverização de candidaturas para 2028. O desafio é reter a base trumpista sem herdar a impopularidade do governo. Nomes da linha sucessória, como o vice J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, carregam o desgaste do impopular envolvimento militar no Irã.
Ian Bremmer, presidente do Eurasia Group, projeta um dilema estratégico: Vance precisará ser o candidato de Trump sem virar a “Kamala Harris republicana” (derrotada pela associação ao chefe), forçando um distanciamento precoce. “O sucessor terá de preservar o vínculo nas pautas de fronteira e emprego, mas mostrar onde faria escolhas diferentes”, avalia Roberto Uebel, coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da ESPM. Nomes como a ex-embaixadora Nikki Haley e Ron DeSantis — governador da Flórida, principal praça mantida pela legenda — saem fortalecidos ao mirar o centro.
Para os democratas, dominar o Capitólio garante o poder de pautar Washington. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, desponta com doadores e projeção nacional, embora precise provar que pode resolver a crise de moradia de seu estado.
Com forte capital político, emergem também Josh Shapiro, reeleito com folga na decisiva Pensilvânia, e Jon Ossoff, cuja vitória ao Senado pela Geórgia provou ser possível ganhar disputas competitivas no conservador Sul americano. A missão é defender a “Muralha Azul”, estados que de forma consistente escolheram democratas em eleições, como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, mas também mirar a expansão em locais como Arizona, Nevada e Carolina do Norte.
Os temas decisivos, contudo, fogem das guerras identitárias. Moura alerta para um gargalo emergente: os data centers de inteligência artificial. Embora vitais para Wall Street, foram punidos nas urnas por encarecerem a energia e não gerarem empregos, esbarrando na crise de custos. Seja pela pressão energética dos novos centros tecnológicos, seja pela sensibilidade aos preços ao consumidor, o caminho rumo à Casa Branca em 2028 impõe uma reconfiguração profunda de engajamento com o eleitor. Os candidatos que souberem traduzir o descontentamento popular em estabilidade econômica tendem a definir os rumos do poder americano na próxima década.
Glossário
O que significa inflação doméstica?
Aumento generalizado dos preços de bens e serviços dentro de um país, afetando o poder de compra da população
O que é o Irã?
País da Asia Ocidental que tem sido ponto de tensão geopolítica e influência nas políticas externas dos EUA
O que é democratas?
Partido político dos Estados Unidos que tradicionalmente defende políticas progressistas e intervencionismo econômico
O que quer dizer gargalo emergente?
Obstáculo inesperado que impede o avanço normal de um processo ou sistema, neste caso relacionado a data centers e custos energéticos