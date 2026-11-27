Na véspera das eleições de meio de mandato, enquanto Donald Trump discursava sobre espelhos d’água em Washington, o eleitorado só pensava no preço da gasolina e na conta do supermercado. O descompasso custou ao presidente a maioria republicana.

O “tsunami azul” das midterms que devolveu o controle do Congresso aos democratas provou que ainflação doméstica e o ônus do envolvimento no Irãpautaram o voto. Mais do que um referendo sobre o atual mandato, o resultado antecipou 2028 (que não terá Trump nas urnas): os partidos precisarão de nomes capazes de dialogar com a realidade financeira do eleitor, não apenas com as suas bases.

O revés reflete também uma tendência global antissituação. “Nos últimos dez anos, 70% das eleições no mundo foram vencidas pela oposição”, afirma Maurício Moura, fundador do Instituto Ideia e professor da Universidade George Washington, ao programa Macro em Pauta, da EXAME.

Nos EUA, a onda foi impulsionada pela juventude — 70% dos eleitores com menos de 30 anos apoiaram democrataspara a Câmara — e pelos latinos. Estrangulados pela inflação, eles reassumiram o papel de eleitores-pêndulo (“swing voters”).

A maior prova veio do Texas: reduto conservador, que elegeu a democrata Gina Hinojosa ao governo e James Talarico ao Senado, colocando o segundo maior colégio eleitoral em disputa real para a presidência. O estado era considerado terreno seguro e tradicional para os republicanos, mas com a vitória democrata é visto agora como uma incógnita para a próxima disputa à Presidência.

Dilema republicano para 2028

Do lado republicano, a derrota escancara a pulverização de candidaturas para 2028. O desafio é reter a base trumpista sem herdar a impopularidade do governo. Nomes da linha sucessória, como o vice J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, carregam o desgaste do impopular envolvimento militar no Irã.

Ian Bremmer, presidente do Eurasia Group, projeta um dilema estratégico: Vance precisará ser o candidato de Trump sem virar a “Kamala Harris republicana” (derrotada pela associação ao chefe), forçando um distanciamento precoce. “O sucessor terá de preservar o vínculo nas pautas de fronteira e emprego, mas mostrar onde faria escolhas diferentes”, avalia Roberto Uebel, coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da ESPM. Nomes como a ex-embaixadora Nikki Haley e Ron DeSantis — governador da Flórida, principal praça mantida pela legenda — saem fortalecidos ao mirar o centro.

A disputa democrata e a "Muralha Azul"

Para os democratas, dominar o Capitólio garante o poder de pautar Washington. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, desponta com doadores e projeção nacional, embora precise provar que pode resolver a crise de moradia de seu estado.

Com forte capital político, emergem também Josh Shapiro, reeleito com folga na decisiva Pensilvânia, e Jon Ossoff, cuja vitória ao Senado pela Geórgia provou ser possível ganhar disputas competitivas no conservador Sul americano. A missão é defender a “Muralha Azul”, estados que de forma consistente escolheram democratas em eleições, como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, mas também mirar a expansão em locais como Arizona, Nevada e Carolina do Norte.

Custo de vida e data centers no centro do debate

Os temas decisivos, contudo, fogem das guerras identitárias. Moura alerta para um gargalo emergente: os data centers de inteligência artificial. Embora vitais para Wall Street, foram punidos nas urnas por encarecerem a energia e não gerarem empregos, esbarrando na crise de custos. Seja pela pressão energética dos novos centros tecnológicos, seja pela sensibilidade aos preços ao consumidor, o caminho rumo à Casa Branca em 2028 impõe uma reconfiguração profunda de engajamento com o eleitor. Os candidatos que souberem traduzir o descontentamento popular em estabilidade econômica tendem a definir os rumos do poder americano na próxima década.