Algumas sagas cinematográficas definem a relação de uma geração inteira com o cinema. Em 1970, os pais dos jovens de hoje criaram um longevo relacionamento com George Lucas a partir da franquia Star Wars. Nos anos 2000, os millennials viveram algo bem parecido com Peter Jackson e sua premiada trilogia O Senhor dos Anéis. A década de 2020, ao que parece, pertence a Denis Villeneuve e sua épica adaptação do clássico de Frank Herbert, Duna, com estreia do aguardado e último filme da saga em dezembro deste ano.

Livremente inspirado no romance Messias de Duna (1969), o novo filme dá um salto temporal de quase duas décadas desde o final dos eventos do segundo longa. Paul (Timothée Chalamet) não é mais o jovem idealista dos primeiros momentos, mas um imperador consumido pelo próprio poder e pelas visões da guerra santa travada em seu nome.

“Duna é uma história sobre relações humanas, que traz alertas políticos sobre líderes carismáticos e sobre a importância de desconfiarmos desse tipo de figura. Sem precisar tornar a metáfora explícita demais, estamos vivendo um momento em que esses alertas são mais urgentes do que nunca”, explicou Timothée Chalamet, em conversa com a EXAME Casual. “Denis é um dos poucos cineastas que têm um domínio extraordinário tanto do design de produção de ficção científica quanto de todo o futurismo que acompanha esse tipo de filme, e conta muitas histórias comoventes, de paixão, ambição e tantas outras emoções. Todos esses elementos fazem com que a obra continue sendo eternamente atual e relevante.”

Chani, de Zendaya, ganha protagonismo

A faceta política da trama reverbera na relação do personagem de Chalamet com Chani (Zendaya), que assume um papel ainda mais central como a voz da resistência contra o fanatismo.

“Eu gostaria que os anos tivessem sido mais gentis com a Chani, que ela tivesse tido o amor e a vida que desejava. Mas o universo do Denis Villeneuve é cruel”, contou Zendaya à reportagem. “Ela não tem ambição pelo poder, mas vê o homem que amou se transformar em algo muito diferente. Ver essa esperança ser machucada e testemunhar a dor da traição foi muito difícil de interpretar, mas extremamente verdadeiro para o que o Denis realizou.”

Bastidores e corrida pelo Oscar

Os efeitos visuais estão sob a direção de arte de Patrice Vermette, que construiu uma nave de 55 toneladas para a sequência de abertura. Zendaya já estreia no filme em plena campanha para o Oscar de Melhor Atriz, estatueta que deve competir com Julianne Moore (A Grande Estreia), principal aposta da temporada. Hans ­Zimmer embarca na terceira tentativa de conquistar o prêmio de Melhor Trilha Sonora, ao lado de John Williams (Dia D) e Ludwig Göransson (A Odisseia).

Para o terceiro filme, além de Zendaya e Chalamet, o elenco cresce com Robert Pattinson e Anya Taylor-Joy. Retornam aos papéis já apresentados nos outros dois filmes Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Jason Momoa e Josh Brolin.

Independentemente do resultado dos prêmios, Villeneuve entrega um desfecho monumental para uma das trilogias mais marcantes da década.

LIVRO

Distopia e sátira: o vencedor do Booker Prize 2026

The End of Everything, o livro de M. John Harrison

Vencedor do Booker Prize 2026, o livro The End of Everything, de M. John Harrison, acompanha um catador de praia e sua tia armada, sobrevivendo na costa de Kent em um futuro próximo. Em capítulos curtos e fílmicos, o veterano autor britânico combina distopia e sátira para desafiar as convenções literárias e questionar os limites da compreensão humana.

The End of Everything | 350 reais (físico) e 88 reais (e-book) | Somente em inglês

TEATRO

Tarsila, a Brasileira: musical com Claudia Raia no Theatro Municipal

Claudia Raia, na superprodução musical retrata a vida e a revolução estética de Tarsila do Amaral

Com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, a superprodução musical retrata a vida e a revolução estética de Tarsila do Amaral desde o retorno de Paris, em 1922, passando pela criação do Abaporu e seu romance com Oswald de Andrade, até os desafios pessoais e políticos pós-crise de 1929.

Theatro Municipal de São Paulo, Praça Ramos de Azevedo, s/n, República, São Paulo, SP | 12 e 13 de dezembro | Ingressos pelo site oficial do teatro

MÚSICA

O retorno do queridinho indie: Primavera Sound volta a São Paulo

Primavera Sound volta a São Paulo com grandes nomes internacionais e apostas da música independente

Primavera Sound São Paulo: terceira edição acontece em Interlagos (Primavera Sound/Divulgação)

O Primavera Sound retorna a São Paulo depois de uma tentativa frustrada de realizar sua terceira edição no país. Anunciado para 2024, o festival acabou cancelado antes de acontecer, em meio a dificuldades de produção. Agora, o evento volta ao Autódromo de Interlagos nos dias 5 e 6 de dezembro, com as bandas The Strokes e Gorillaz à frente do line-up.

Nascido em Barcelona, em 2001, o Primavera Sound é uma marca internacional consolidada no circuito de grandes festivais, com edições em diferentes cidades do mundo e uma identidade associada à música independente. O retorno a São Paulo representa uma nova aposta de posicionamento para a marca no mercado brasileiro, em parceria com a produtora Bonus Track e com apresentação da Heineken.

Para além dos headliners, alguns shows merecem atenção, incluindo FKA Twigs, que combina música eletrônica e R&B, e Lily Allen, que apresenta o álbum West End Girl, marcado por letras confessionais sobre o fim de seu casamento com o ator David Harbour. Courtney Barnett, referência do indie contemporâneo, também merece atenção. A brasileira ­Duquesa, um dos principais nomes do rap nacional, traz letras que exploram a vivência feminina. Entre os latinos, vale descobrir o duo boliviano Los Thuthanaka e a argentina Juana Molina.

Primavera Sound São Paulo, Autódromo de Interlagos, São Paulo — 5 e 6 de dezembro. Ingressos a partir de 425 reais no site oficial do festival