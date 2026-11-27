O multifranqueado Erik Cavalheri, de São Paulo: de vendedor de O Boticário a dono de 35 lojas (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06h00.
Muita gente sonha em deixar o emprego para abrir o próprio negócio. Nem todos entregariam até o carro por esse sonho. Em 1987, Erik Cavalheri trocou a carreira num banco por uma vaga de vendedor de O Boticário. Cinco anos depois, comprou a primeira loja. Sem dinheiro, ofereceu economias, férias, décimo terceiro salário e carro. Hoje, comanda 35 unidades na capital paulista.
A trajetória mostra uma mudança no mercado de franquias. O dono de uma loja divide espaço com empresários responsáveis por dezenas delas. São os multifranqueados, que operam unidades da mesma marca ou de redes diferentes e já controlam 30% das franquias brasileiras. Para as marcas, parceiros experientes reduzem os riscos da expansão. Para o empreendedor, mostram até onde pode chegar o sonho da primeira loja.
Quem são esses empresários? Para descobrir, a EXAME e a CommUnit criaram o Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil. A estreia recebeu mais de 250 inscrições de 112 marcas em 25 estados e reconheceu Cavalheri como Franqueado do Ano. O prêmio tem patrocínio do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e metodologia do Instituto Hibou, com a KPMG no comitê de análise.
“O franchising brasileiro alcançou um nível de maturidade em que reconhecer e compartilhar a excelência dos multifranqueados se tornou fundamental”, afirma Denis Santini, CEO da CommUnit.
A pesquisa revelou como esses empresários operam e onde enfrentam dificuldades. Entre os inscritos com modelo informado, 56% têm várias lojas da mesma marca e 44% trabalham com redes diferentes. Contratar profissionais qualificados preocupa 75%; reter funcionários, 51,8%; e o aumento dos custos, 29,8%. O dinheiro para abrir lojas resolve apenas parte do problema. Alguém precisa administrá-las.
A tarefa ganha dimensão com o avanço do setor. Em 2025, as franquias faturaram 301,7 bilhões de reais, alta de 10,5% em um ano e de mais de 80% desde 2020. No período, o número de unidades cresceu 26,5%, para 202.444 operações.
Nos Estados Unidos, multifranqueados controlam 54% das lojas, ante 30% no Brasil, onde os maiores operadores independentes têm de 30 a 40 unidades. A distância mostra o espaço para crescer e os desafios de gestão.
Um deles é fazer dezenas de lojas funcionarem como um só negócio. O Grupo Nomura, de Florianópolis, administra 37 unidades de Adidas, Arezzo e Schutz e adotou um sistema para transferir produtos conforme a procura. A mudança gerou 12,4 milhões de reais em vendas adicionais. “Antes, as transferências entre lojas eram reativas. Hoje, são decisões estratégicas”, diz Mauro Nomura, fundador do grupo.
Em outros casos, a saída foi reduzir a operação. O Grupo Polachini, de São Paulo, apostou no KFC antes da pandemia e enfrentou obras paradas e custos quase duplicados. A família vendeu imóveis e fechou sete lojas em um mês. Depois de reorganizar as contas, elevou o lucro líquido em 63% e as vendas brutas em 20%, para 26,1 milhões de reais. Hoje, administra 17 pontos de Bob’s, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim.
O crescimento também exige dividir responsabilidades. Os sócios do Grupo 3HAT, de Curitiba, perceberam isso depois de passar de duas para cinco lojas da Chiquinho Sorvetes em 2020. A sobreposição de tarefas levou à divisão de funções e à criação de limites de endividamento. O grupo prevê encerrar 2026 com 13 unidades e faturamento de 15 milhões de reais.
Cavalheri passou pelo mesmo aprendizado. Antes, conferia estoques e fazia depósitos; hoje, 90% dos líderes de suas lojas começaram como vendedores ou estoquistas. Para os donos da expansão, crescer depende cada vez menos de estar em todos os endereços e mais de preparar pessoas capazes de decidir sem a presença do fundador.
Confira os empresários que estão redefinindo a gestão do franchising brasileiro:
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CATEGORIA
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VENCEDOR
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2° LUGAR
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3° LUGAR
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Franqueado do ano [Prêmio BTG]
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Erik Cavalheri
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Leandra Bisi Priante
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Mauro Nomura
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Liderança marca única
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Erik Cavalheri
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Carolina Guimarães, Viviane Argolo
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Márcia Lima
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Liderança multimarcas [Prêmio Algar]
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Fábio Neves Vaz de Lima
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Leonardo Polachini
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Leandra Bisi Priante
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Franqueado destaque da cidade de São Paulo [SP Negócios]
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Mauro Nomura
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Erik Cavalheri
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Leonardo Polachini
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Inovação em operações e tecnologia
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Mauro Nomura
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Erik Cavalheri
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Leandra Bisi Priante
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Megacrescimento [Prêmio Cielo]
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Leonardo Polachini
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Leandra Bisi Priante
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Erik Cavalheri
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Empreendedor 50+
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Mitchel Hartveld
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Valquírio Cabral Júnior (Grupo Cabral)
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Jacel Correia
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Diversidade, equidade e inclusão
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Laura Oliveira
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Mauricio Salkini
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Erik Cavalheri
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Marketing e branding
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Leandra Bisi Priante
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Mauro Nomura
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Arthur Rojo (Agrobar)
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Família empreendedora e sucessão
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Hélio Xavier da Silva Filho
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Leonardo Polachini
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Alexandre Saidel
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Eficiência e influência no mercado
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Felipe Mendes
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Mauro Nomura
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Letícia Torzecki (RiHappy, Valisere)
Depois de construir uma rede de 35 franquias de O Boticário, Erik Cavalheri enfrenta um novo desafio: fazer o negócio crescer sem depender de sua presença. O empresário já experimentou operações de alimentação e vestuário, comprou cinco ou seis lojas de uma só vez e fechou unidades pouco rentáveis durante a pandemia.
Hoje, concentra os investimentos na marca de cosméticos e aposta na venda direta, com distribuição para revendedoras e consumidores, além de serviços de maquiagem e cuidados faciais nas lojas.
A mudança começou pela gestão. Quando tinha cinco unidades, Cavalheri dividia a administração com uma funcionária. Ele contava estoques e fazia depósitos; ela cuidava dos pagamentos. Sem dinheiro para ampliar a equipe, investiu em tecnologia e controles.
A experiência também mostrou a importância de formar lideranças. O atual CEO do grupo, Fábio Suzart, começou como estoquista. Cavalheri pagou a faculdade de economia dele. Hoje, o antigo funcionário também é seu sócio em outros negócios.
A aposta em talentos internos virou uma marca da operação. Cerca de 90% da equipe, segundo Cavalheri, começou em funções operacionais. “Eu aprendi que tem gente que faz as coisas muito melhor do que a gente”, diz.
A autonomia ganhou uma demonstração em outubro, quando cerca de 70 líderes organizaram um encontro sem depender do empresário, da programação à infraestrutura. Pessoas, tecnologia e controles de gestão formam os três pilares do modelo.
O próximo passo é preparar a sucessão. Isabelle, filha de Cavalheri, tem 29 anos, é formada em administração pela FGV e está em formação para assumir o grupo. O processo exige três anos de experiência em diferentes áreas e aproximadamente dois anos de preparação, com avaliações e banca final.
Cavalheri também participa das aulas, ao lado da mulher e da filha. A intenção é garantir a continuidade do negócio após sua saída do comando. “A gente não pode parar. Tem de continuar crescendo pela empresa, pelo futuro, pela perenidade”, diz. Para Cavalheri, a próxima fase da expansão depende das pessoas preparadas em casa.
O comércio está na história da família de Fabio Neves Vaz de Lima. A mãe começou vendendo roupas de porta em porta e o pai tornou-se um dos primeiros franqueados da Hering no interior paulista. Após uma passagem pela Ambev, Fabio Lima assumiu duas lojas em 2012. Três anos depois, com a morte do pai, passou a dividir os negócios com a irmã, Marina. A dupla herdou quatro unidades, duas delas precisando de ajustes. A prioridade foi reorganizar a operação antes de voltar a crescer.
A expansão ganhou força a partir de 2017, com novas lojas da Hering e a entrada em outras marcas. Vieram Loungerie, Lez a Lez, Gelato Borelli, Dengo e Asics. Hoje, o Grupo Tribo reúne 31 unidades, seis marcas e 184 funcionários.
A escolha das redes considera a força da marca, o modelo de negócios e o espaço para crescer no interior. O momento também conta. “Eu não posso chegar tão cedo a ponto de ser usado como teste e não posso chegar tão tarde que o negócio está tão maturado e eu não tenho tanta opção de escolha de praça”, afirma Fabio Lima.
A diversificação exige uma estrutura própria para cada negócio. As marcas têm lideranças, equipes e gestão financeira independentes. A intenção é evitar que uma sorveteria seja administrada com a mesma lógica de uma loja de roupas. “Cada marca é trabalhada de forma isolada. É uma questão de gestão do foco mesmo”, afirma Fabio.
A escolha dos responsáveis também pesa na expansão. “Não é nem o quê; muitas vezes, é quem”, diz.
A formação de gestores acompanha esse modelo. O programa Novos Talentos prepara vendedores para assumir cargos de supervisão e liderança. Na Dengo, seis funcionários já foram promovidos. O grupo também oferece caminhos para colaboradores se tornarem sócios.
Para reduzir riscos, Fabio costuma testar uma nova marca com uma ou duas unidades antes de acelerar a expansão. “Não acho arriscado você acelerar numa tese já comprovada. O risco, de fato, é quando você acelera em alguma coisa que não está consolidada ou maturada o suficiente”, afirma.
Uma blusa procurada na Oscar Freire, em São Paulo, pode sair do estoque do Shopping Eldorado e chegar à casa do cliente em duas horas. É assim que Mauro Nomura, vencedor de duas categorias do Prêmio Multi, tenta evitar a venda perdida.
Uma ferramenta de inteligência artificial da Onebeat indica quais peças devem circular entre as lojas. A tecnologia já gerou 12,4 milhões de reais em vendas adicionais e viabilizou a transferência de mais de 32.000 produtos entre unidades.
A estratégia faz parte de uma operação que reúne 37 lojas de Adidas, Arezzo e Schutz em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em 2025, o grupo faturou 388 milhões de reais e empregava 675 pessoas. Para Nomura, a integração dos estoques também mudou a cultura das equipes. “Hoje, nossos estoques são 100% integralizados. Cada um pode vender o produto de qualquer loja”, afirma.
O WhatsApp é outro canal importante. A operação movimentou cerca de 50 milhões de reais pela ferramenta, com vendedores que usam redes sociais e contatos diretos para se aproximar dos consumidores. Segundo o empresário, aproximadamente 25% da receita é influenciada por essas interações. “Hoje é o produto que vai atrás do cliente”, diz. A assistente virtual Isis também participa da jornada, atendendo consumidores e conduzindo o processo de pagamento.
Mas o grupo não aposta apenas no digital. Na Avenida Paulista, a loja da Adidas no Shopping Top Center reúne grafites de artistas da Zona Leste, produtos personalizados e uma esteira para testar tênis com vista para a avenida.
Inaugurado em 2022, o espaço foi o primeiro projeto de flagship da marca operado por um franqueado no mundo. “A gente teve de construir a quatro mãos com a marca”, conta Nomura. O projeto recebeu reconhecimento internacional de design e faz parte de uma estratégia que combina tecnologia, experiência de compra e conexão com as cidades onde o grupo atua.
O ponto de virada do Grupo Polachini veio em 2022, quando Leonardo Polachini assumiu a gestão e os pais ficaram responsáveis pela venda de ativos para pagar dívidas. Até então, ele tentava recuperar os padrões de atendimento anteriores à pandemia. Uma nota ruim em uma auditoria do Bob’s mudou sua perspectiva. “Eu estava cobrando muito da equipe para voltar ao padrão. Mas qual era o meu padrão?”, afirma.
A resposta começou pelas pessoas. Polachini revisou as metas da empresa, buscou formação em gestão e passou a treinar os gerentes toda segunda-feira. O encontro ganhou o nome de “Segunda Sagrada”.
Em vez de esperar relatórios no fim do mês, cada loja passou a informar vendas nas trocas de turno e no fechamento do dia. Tempo de atendimento, avaliações de clientes, faltas e diferenças de caixa entraram no acompanhamento. Durante dois anos, o grupo também foi reconhecido como Loja Academia do Bob’s, com treinamento de mais de 15 gerentes e franqueados.
Uma unidade do KFC inaugurada em 2021 mostra o efeito das mudanças. A loja começou no prejuízo, sem faturamento suficiente para pagar os custos. Após a reorganização, quase triplicou as vendas em quatro anos e passou a contribuir para o caixa.
No KFC do Shopping Brisamar, em São Vicente (SP), uma ação comercial elevou as vendas em 30%. No delivery, serviço de entregas, a alta superou 400%, segundo Polachini.
Com 17 unidades e 135 funcionários, o grupo reúne Bob’s, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim. A reorganização também fez o número de transações crescer 29% e o tíquete médio, valor gasto por compra, subir 26%. Em dois anos, o painel de vendas avançou 62%.
A diversificação ganhou força em 2024, com a entrada na Casa Bauducco e na Vila Trampolim. Em 2026, o grupo criou uma área de marketing, contratou um profissional para automatizar processos e passou a contar com assessoria tributária.
Para 2027, a meta é elevar as vendas em 20% e abrir de duas a três lojas. Desta vez, Polachini quer fazer a estrutura crescer junto com as unidades.
A troca da petroquímica pelas lavanderias começou numa feira em São Paulo, em 1996. Engenheiro químico, ex-diretor da Petroquímica União e participante da criação da Unipar, Michel Hartveld conheceu a 5àsec e viajou à França para negociar com o fundador, Roger Chavanon. Aos 60 anos, decidiu empreender no setor de lavanderias. “Naquela época, cada problema era de 10 milhões de dólares. Hoje, meus problemas são de 10.000 reais”, diz.
A rede chegou a 15 lojas, fechou parte delas na pandemia e hoje busca crescer também fora do balcão. A coleta e entrega de roupas e o atendimento a empresas já representam de 15% a 20% das vendas. Hartveld prepara uma unidade com mais máquinas para atender hotéis e estuda outro ponto no Rio. A meta é elevar o faturamento em cerca de 10% ao ano, sem depender apenas de inaugurações.
A filha Flávia cuida de marketing e comunicação; ele segue à frente dos investimentos. Aos 89 anos, Hartveld continua no comando da companhia. A aposentadoria não está nos planos. “Eu não posso parar de trabalhar”, diz.
Um anúncio de jornal mudou a carreira de Laura Oliveira. Em 1997, aos 24 anos, ela disputou com 197 candidatos uma franquia do McDonald’s. Passou na seleção, treinou por nove meses e abriu a primeira loja em Taguatinga, no Distrito Federal, em 1998. Hoje, o Grupo Levvo reúne seis unidades e cerca de 500 funcionários no Distrito Federal e em Goiás.
Com a expansão, Laura transformou o cuidado com a equipe em política de gestão, com comitês de diversidade e bem-estar, treinamentos e pesquisas internas. Há cerca de 25 anos, contratou uma pessoa trans; em 2014, uma loja ganhou cabines individuais e banheiro unissex. Mulheres representam 57,3% do quadro; pessoas pardas, 56,3%; negras, 19,4%; e trans, 1,8%.
O reconhecimento também ganhou ações concretas. No aniversário de 20 anos da empresa, 23 funcionários viajaram à Disney por desempenho. Oliveira investiu, ainda, na formação de gerentes e diretores. “As pessoas como centro de tudo é a primeira coisa”, afirma. Para ela, ouvir a equipe e estabelecer regras claras ajuda a sustentar o crescimento.
Leandra Bisi Priante levou quase um ano para convencer a 5àsec a aceitar sua primeira franquia, em Belém, em 2011. Hoje, administra 13 lavanderias da rede e quatro lojas da Havanna, com cerca de 70 funcionários, e assumiu a operação da 5àsec no Paraguai. “O marketing precisa estar conectado com a operação”, diz.
A ideia ganhou força na Havanna. Depois de assumir a marca em 2023, Priante levou uma unidade da 118a à primeira posição no ranking nacional em cerca de um ano. A mudança incluiu revisão de compras, uniformes, cardápios em três idiomas e treinamento da equipe.
Na 5àsec, criou o serviço 5àsec em Casa, depois adotado por mais de 600 lojas da rede. O atendimento por drive-thru, sistema de entrega sem sair do carro, reúne cerca de 40% dos clientes de suas unidades. Para manter o padrão, os funcionários passam por três meses de treinamento inicial.
Agora, como CEO da 5àsec no Paraguai, Priante prepara uma loja-conceito em Assunção para orientar a expansão no país. O desafio é adaptar o atendimento aos hábitos locais sem perder o padrão da marca.
A pandemia abriu oportunidades para o Grupo 3HAT, de Curitiba. Com dinheiro em caixa, os cinco sócios aproveitaram repasses de franquias da Chiquinho Sorvetes e passaram de duas para cinco lojas em 2020. O crescimento, porém, trouxe confusão. “Um sócio fazia entrevista de RH e outro sócio também fazia. Um sócio fazia marketing e outro também fazia...”, diz Hélio Xavier da Silva Filho, presidente do grupo.
A solução foi dividir a diretoria em áreas comercial, operacional, financeira, de suprimentos e infraestrutura. Os sócios também formalizaram regras de entrada e saída da sociedade, criaram reservas financeiras e estabeleceram limites de endividamento.
“Se ele não tiver uma visão de que precisa se colocar numa postura estratégica, vai continuar sendo executor e daí se torna o gargalo próprio do crescimento”, diz Hélio Xavier.
O grupo prevê encerrar 2026 com 13 operações, sendo 12 da Chiquinho, e faturamento de 15 milhões de reais, alta superior a 30%. A meta é chegar a 16 unidades até 2028. Para sustentar a expansão, aposta na formação de líderes entre seus cerca de 100 funcionários.
Felipe Mendes abriu a primeira unidade da Fast Escova em Belém em julho de 2020, durante a pandemia. Após quase dez anos como gestor do Grupo O Boticário, apostou em escovas a 49 reais, diante dos 80 reais cobrados, em média, pelos salões locais. “Tudo que eu ensinei aos franqueados, coloquei dentro de casa”, diz.
Hoje, administra três Fast Escova e uma Fast Spa, com cerca de 130 profissionais e faturamento de 10,7 milhões de reais em 12 meses. A mulher, Antônia, cuida da administração; ele acompanha finanças, operações e equipes.
Treinamentos e planos de carreira ajudam a manter o atendimento. “Não faz sentido eu exigir do cabeleireiro um atendimento de excelência se eu não atendo ele com excelência”, diz.
O conhecimento levou Mendes a orientar outros franqueados em mentorias sobre custos, margens e gestão. Em 2026, entrou no conselho consultivo da Fast Escova. Vencedor das categorias Eficiência e Influência no Mercado e Franqueado Influenciador do Prêmio Multi, prevê a quarta escovaria para dezembro e uma pausa nas inaugurações em 2027.
O Prêmio Multi, criado pela EXAME e pela CommUnit, avaliou os empresários com critérios técnicos, sem votação popular. Para participar, era necessário ter pelo menos três lojas e dois anos de experiência no setor.
A seleção teve quatro etapas: conferência das inscrições, análise dos dados pelo Instituto Hibou, avaliação de um comitê com EXAME, CommUnit, KPMG e os especialistas Glauber Gentil e André Friedheim, além de auditoria por amostragem. Mais de 250 operações de 112 marcas, em 25 estados, participaram da premiação.
A avaliação foi além do faturamento. Os jurados analisaram crescimento das vendas, abertura de lojas, custos, retorno dos investimentos e desempenho por unidade. Também pesaram formação de funcionários, sucessão familiar, gestão, tecnologia, diversidade e contribuição para outras franquias.
A premiação contemplou dez categorias temáticas, incluindo duas patrocinadas: Liderança Multimarcas, apresentada pela Algar, que reconheceu empresários com operações de diferentes redes, e Mega Crescimento, apresentada pela Cielo, voltada a operadores com avanços em vendas, margens e recuperação financeira.
A principal distinção foi o Grande Prêmio BTG Pactual — Multifranqueado do Ano, cujo vencedor recebeu uma viagem à conferência de multifranqueados em Las Vegas.