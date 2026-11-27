Muita gente sonha em deixar o emprego para abrir o próprio negócio. Nem todos entregariam até o carro por esse sonho. Em 1987, Erik Cavalheri trocou a carreira num banco por uma vaga de vendedor de O Boticário. Cinco anos depois, comprou a primeira loja. Sem dinheiro, ofereceu economias, férias, décimo terceiro salário e carro. Hoje, comanda 35 unidades na capital paulista.

A trajetória mostra uma mudança no mercado de franquias. O dono de uma loja divide espaço com empresários responsáveis por dezenas delas. São os multifranqueados, que operam unidades da mesma marca ou de redes diferentes e já controlam 30% das franquias brasileiras. Para as marcas, parceiros experientes reduzem os riscos da expansão. Para o empreendedor, mostram até onde pode chegar o sonho da primeira loja.

Quem são esses empresários? Para descobrir, a EXAME e a CommUnit criaram o Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil. A estreia recebeu mais de 250 inscrições de 112 marcas em 25 estados e reconheceu Cavalheri como Franqueado do Ano. O prêmio tem patrocínio do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e metodologia do Instituto Hibou, com a KPMG no comitê de análise.

“O franchising brasileiro alcançou um nível de maturidade em que reconhecer e compartilhar a excelência dos multifranqueados se tornou fundamental”, afirma Denis Santini, CEO da CommUnit.

A pesquisa revelou como esses empresários operam e onde enfrentam dificuldades. Entre os inscritos com modelo informado, 56% têm várias lojas da mesma marca e 44% trabalham com redes diferentes. Contratar profissionais qualificados preocupa 75%; reter funcionários, 51,8%; e o aumento dos custos, 29,8%. O dinheiro para abrir lojas resolve apenas parte do problema. Alguém precisa administrá-las.

A tarefa ganha dimensão com o avanço do setor. Em 2025, as franquias faturaram 301,7 bilhões de reais, alta de 10,5% em um ano e de mais de 80% desde 2020. No período, o número de unidades cresceu 26,5%, para 202.444 operações.

Nos Estados Unidos, multifranqueados controlam 54% das lojas, ante 30% no Brasil, onde os maiores operadores independentes têm de 30 a 40 unidades. A distância mostra o espaço para crescer e os desafios de gestão.

Um deles é fazer dezenas de lojas funcionarem como um só negócio. O Grupo Nomura, de Florianópolis, administra 37 unidades de Adidas, Arezzo e Schutz e adotou um sistema para transferir produtos conforme a procura. A mudança gerou 12,4 milhões de reais em vendas adicionais. “Antes, as transferências entre lojas eram reativas. Hoje, são decisões estratégicas”, diz Mauro Nomura, fundador do grupo.

Em outros casos, a saída foi reduzir a operação. O Grupo Polachini, de São Paulo, apostou no KFC antes da pandemia e enfrentou obras paradas e custos quase duplicados. A família vendeu imóveis e fechou sete lojas em um mês. Depois de reorganizar as contas, elevou o lucro líquido em 63% e as vendas brutas em 20%, para 26,1 milhões de reais. Hoje, administra 17 pontos de Bob’s, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim.

O crescimento também exige dividir responsabilidades. Os sócios do Grupo 3HAT, de Curitiba, perceberam isso depois de passar de duas para cinco lojas da Chiquinho Sorvetes em 2020. A sobreposição de tarefas levou à divisão de funções e à criação de limites de endividamento. O grupo prevê encerrar 2026 com 13 unidades e faturamento de 15 milhões de reais.

Cavalheri passou pelo mesmo aprendizado. Antes, conferia estoques e fazia depósitos; hoje, 90% dos líderes de suas lojas começaram como vendedores ou estoquistas. Para os donos da expansão, crescer depende cada vez menos de estar em todos os endereços e mais de preparar pessoas capazes de decidir sem a presença do fundador.

Prêmio Multi — Melhores Multifranqueados do Brasil

Confira os empresários que estão redefinindo a gestão do franchising brasileiro:

CATEGORIA VENCEDOR 2° LUGAR 3° LUGAR Franqueado do ano [Prêmio BTG] Erik Cavalheri

(Grupo Incense) Leandra Bisi Priante

(5àsec, Havanna) Mauro Nomura

(Grupo Nomura) Liderança marca única Erik Cavalheri

(Grupo Incense) Carolina Guimarães, Viviane Argolo

(Fast Escova Salvador) Márcia Lima

(Minha Quitandinha) Liderança multimarcas [Prêmio Algar] Fábio Neves Vaz de Lima

(Grupo Tribo) Leonardo Polachini

(Grupo Polachini) Leandra Bisi Priante

(5àsec, Havanna) Franqueado destaque da cidade de São Paulo [SP Negócios] Mauro Nomura

(Grupo Nomura) Erik Cavalheri

(Grupo Incense) Leonardo Polachini

(Grupo Polachini) Inovação em operações e tecnologia Mauro Nomura

(Grupo Nomura) Erik Cavalheri

(Grupo Incense) Leandra Bisi Priante

(5àsec, Havanna) Megacrescimento [Prêmio Cielo] Leonardo Polachini

(Grupo Polachini) Leandra Bisi Priante

(5àsec, Havanna) Erik Cavalheri

(Grupo Incense) Empreendedor 50+ Mitchel Hartveld

(5àsec) Valquírio Cabral Júnior (Grupo Cabral) Jacel Correia

(Terça da Serra) Diversidade, equidade e inclusão Laura Oliveira

(Grupo Levvo) Mauricio Salkini

(Rei do Mate) Erik Cavalheri

(Grupo Incense) Marketing e branding Leandra Bisi Priante

(5àsec, Havanna) Mauro Nomura

(Grupo Nomura) Arthur Rojo (Agrobar) Família empreendedora e sucessão Hélio Xavier da Silva Filho

(Grupo 3HAT) Leonardo Polachini

(Grupo Polachini) Alexandre Saidel

(5àsec) Eficiência e influência no mercado Felipe Mendes

(Fast Escova Belém) Mauro Nomura

(Grupo Nomura) Letícia Torzecki (RiHappy, Valisere)

Grupo Incense | Vencedor nas categorias franqueado do ano [Prêmio BTG] e liderança marca única

Isabelle Cavalheri, Erik Cavalheri e Fábio Suzart: franqueado do Grupo O Boticário forma líderes e prepara sucessão (Leandro Fonseca/Exame)

Depois de construir uma rede de 35 franquias de O Boticário, Erik Cavalheri enfrenta um novo desafio: fazer o negócio crescer sem depender de sua presença. O empresário já experimentou operações de alimentação e vestuário, comprou cinco ou seis lojas de uma só vez e fechou unidades pouco rentáveis durante a pandemia.

Hoje, concentra os investimentos na marca de cosméticos e aposta na venda direta, com distribuição para revendedoras e consumidores, além de serviços de maquiagem e cuidados faciais nas lojas.

A mudança começou pela gestão. Quando tinha cinco unidades, Cavalheri dividia a administração com uma funcionária. Ele contava estoques e fazia depósitos; ela cuidava dos pagamentos. Sem dinheiro para ampliar a equipe, investiu em tecnologia e controles.

A experiência também mostrou a importância de formar lideranças. O atual CEO do grupo, Fábio Suzart, começou como estoquista. Cavalheri pagou a faculdade de economia dele. Hoje, o antigo funcionário também é seu sócio em outros negócios.

A aposta em talentos internos virou uma marca da operação. Cerca de 90% da equipe, segundo Cavalheri, começou em funções operacionais. “Eu aprendi que tem gente que faz as coisas muito melhor do que a gente”, diz.

A autonomia ganhou uma demonstração em outubro, quando cerca de 70 líderes organizaram um encontro sem depender do empresário, da programação à infraestrutura. Pessoas, tecnologia e controles de gestão formam os três pilares do modelo.

O próximo passo é preparar a sucessão. Isabelle, filha de Cavalheri, tem 29 anos, é formada em administração pela FGV e está em formação para assumir o grupo. O processo exige três anos de experiência em diferentes áreas e aproximadamente dois anos de preparação, com avaliações e banca final.

Cavalheri também participa das aulas, ao lado da mulher e da filha. A intenção é garantir a continuidade do negócio após sua saída do comando. “A gente não pode parar. Tem de continuar crescendo pela empresa, pelo futuro, pela perenidade”, diz. Para Cavalheri, a próxima fase da expansão depende das pessoas preparadas em casa.

Grupo Tribo | Vencedor na categoria liderança multimarcas [Prêmio Algar]

Hering: marca faz parte do portfólio de empresários com franquias em diferentes setores (Germano Lüders/Exame)

O comércio está na história da família de Fabio Neves Vaz de Lima. A mãe começou vendendo roupas de porta em porta e o pai tornou-se um dos primeiros franqueados da Hering no interior paulista. Após uma passagem pela Ambev, Fabio Lima assumiu duas lojas em 2012. Três anos depois, com a morte do pai, passou a dividir os negócios com a irmã, Marina. A dupla herdou quatro unidades, duas delas precisando de ajustes. A prioridade foi reorganizar a operação antes de voltar a crescer.

A expansão ganhou força a partir de 2017, com novas lojas da Hering e a entrada em outras marcas. Vieram Loungerie, Lez a Lez, Gelato Borelli, Dengo e Asics. Hoje, o Grupo Tribo reúne 31 unidades, seis marcas e 184 funcionários.

A escolha das redes considera a força da marca, o modelo de negócios e o espaço para crescer no interior. O momento também conta. “Eu não posso chegar tão cedo a ponto de ser usado como teste e não posso chegar tão tarde que o negócio está tão maturado e eu não tenho tanta opção de escolha de praça”, afirma Fabio Lima.

A diversificação exige uma estrutura própria para cada negócio. As marcas têm lideranças, equipes e gestão financeira independentes. A intenção é evitar que uma sorveteria seja administrada com a mesma lógica de uma loja de roupas. “Cada marca é trabalhada de forma isolada. É uma questão de gestão do foco mesmo”, afirma Fabio.

A escolha dos responsáveis também pesa na expansão. “Não é nem o quê; muitas vezes, é quem”, diz.

A formação de gestores acompanha esse modelo. O programa Novos Talentos prepara vendedores para assumir cargos de supervisão e liderança. Na Dengo, seis funcionários já foram promovidos. O grupo também oferece caminhos para colaboradores se tornarem sócios.

Para reduzir riscos, Fabio costuma testar uma nova marca com uma ou duas unidades antes de acelerar a expansão. “Não acho arriscado você acelerar numa tese já comprovada. O risco, de fato, é quando você acelera em alguma coisa que não está consolidada ou maturada o suficiente”, afirma.

Grupo Nomura | Vencedor nas categorias franqueado destaque da cidade de São Paulo [SP Negócios], inovação em operações e tecnologia

Adidas: loja no Shopping Top Center é destaque na cidade de São Paulo (Adidas/Divulgação)

Uma blusa procurada na Oscar Freire, em São Paulo, pode sair do estoque do Shopping Eldorado e chegar à casa do cliente em duas horas. É assim que Mauro Nomura, vencedor de duas categorias do Prêmio Multi, tenta evitar a venda perdida.

Uma ferramenta de inteligência artificial da Onebeat indica quais peças devem circular entre as lojas. A tecnologia já gerou 12,4 milhões de reais em vendas adicionais e viabilizou a transferência de mais de 32.000 produtos entre unidades.

A estratégia faz parte de uma operação que reúne 37 lojas de Adidas, Arezzo e Schutz em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em 2025, o grupo faturou 388 milhões de reais e empregava 675 pessoas. Para Nomura, a integração dos estoques também mudou a cultura das equipes. “Hoje, nossos estoques são 100% integralizados. Cada um pode vender o produto de qualquer loja”, afirma.

O WhatsApp é outro canal importante. A operação movimentou cerca de 50 milhões de reais pela ferramenta, com vendedores que usam redes sociais e contatos diretos para se aproximar dos consumidores. Segundo o empresário, aproximadamente 25% da receita é influenciada por essas interações. “Hoje é o produto que vai atrás do cliente”, diz. A assistente virtual Isis também participa da jornada, atendendo consumidores e conduzindo o processo de pagamento.

Mas o grupo não aposta apenas no digital. Na Avenida Paulista, a loja da Adidas no Shopping Top Center reúne grafites de artistas da Zona Leste, produtos personalizados e uma esteira para testar tênis com vista para a avenida.

Inaugurado em 2022, o espaço foi o primeiro projeto de flagship da marca operado por um franqueado no mundo. “A gente teve de construir a quatro mãos com a marca”, conta Nomura. O projeto recebeu reconhecimento internacional de design e faz parte de uma estratégia que combina tecnologia, experiência de compra e conexão com as cidades onde o grupo atua.

Grupo Polachini | Vencedor na categoria megacrescimento [Prêmio Cielo]

Leonardo (de preto), Luiz Carlos e Rosali Polachini: família reorganizou a gestão da rede de franquias após crise (Leandro Fonseca/Exame)

O ponto de virada do Grupo Polachini veio em 2022, quando Leonardo Polachini assumiu a gestão e os pais ficaram responsáveis pela venda de ativos para pagar dívidas. Até então, ele tentava recuperar os padrões de atendimento anteriores à pandemia. Uma nota ruim em uma auditoria do Bob’s mudou sua perspectiva. “Eu estava cobrando muito da equipe para voltar ao padrão. Mas qual era o meu padrão?”, afirma.

A resposta começou pelas pessoas. Polachini revisou as metas da empresa, buscou formação em gestão e passou a treinar os gerentes toda segunda-feira. O encontro ganhou o nome de “Segunda Sagrada”.

Em vez de esperar relatórios no fim do mês, cada loja passou a informar vendas nas trocas de turno e no fechamento do dia. Tempo de atendimento, avaliações de clientes, faltas e diferenças de caixa entraram no acompanhamento. Durante dois anos, o grupo também foi reconhecido como Loja Academia do Bob’s, com treinamento de mais de 15 gerentes e franqueados.

Uma unidade do KFC inaugurada em 2021 mostra o efeito das mudanças. A loja começou no prejuízo, sem faturamento suficiente para pagar os custos. Após a reorganização, quase triplicou as vendas em quatro anos e passou a contribuir para o caixa.

No KFC do Shopping Brisamar, em São Vicente (SP), uma ação comercial elevou as vendas em 30%. No delivery, serviço de entregas, a alta superou 400%, segundo Polachini.

Com 17 unidades e 135 funcionários, o grupo reúne Bob’s, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim. A reorganização também fez o número de transações crescer 29% e o tíquete médio, valor gasto por compra, subir 26%. Em dois anos, o painel de vendas avançou 62%.

A diversificação ganhou força em 2024, com a entrada na Casa Bauducco e na Vila Trampolim. Em 2026, o grupo criou uma área de marketing, contratou um profissional para automatizar processos e passou a contar com assessoria tributária.

Para 2027, a meta é elevar as vendas em 20% e abrir de duas a três lojas. Desta vez, Polachini quer fazer a estrutura crescer junto com as unidades.

Mitchel Hartveld | Vencedor na categoria empreendedor 50+

Aos 89 anos, Michel Hartveld comanda 12 lavanderias no Rio e quer crescer 10% ao ano sem abrir novas unidades (Arquivo pessoal/Divulgação)

A troca da petroquímica pelas lavanderias começou numa feira em São Paulo, em 1996. Engenheiro químico, ex-diretor da Petroquímica União e participante da criação da Unipar, Michel Hartveld conheceu a 5àsec e viajou à França para negociar com o fundador, Roger Chavanon. Aos 60 anos, decidiu empreender no setor de lavanderias. “Naquela época, cada problema era de 10 milhões de dólares. Hoje, meus problemas são de 10.000 reais”, diz.

A rede chegou a 15 lojas, fechou parte delas na pandemia e hoje busca crescer também fora do balcão. A coleta e entrega de roupas e o atendimento a empresas já representam de 15% a 20% das vendas. Hartveld prepara uma unidade com mais máquinas para atender hotéis e estuda outro ponto no Rio. A meta é elevar o faturamento em cerca de 10% ao ano, sem depender apenas de inaugurações.

A filha Flávia cuida de marketing e comunicação; ele segue à frente dos investimentos. Aos 89 anos, Hartveld continua no comando da companhia. A aposentadoria não está nos planos. “Eu não posso parar de trabalhar”, diz.

Grupo Levvo | Vencedor na categoria diversidade, equidade e inclusão

McDonald‘s: diversidade e formação de funcionários estão entre as apostas dos franqueados (McDonald‘s/Divulgação)

Um anúncio de jornal mudou a carreira de Laura Oliveira. Em 1997, aos 24 anos, ela disputou com 197 candidatos uma franquia do McDonald’s. Passou na seleção, treinou por nove meses e abriu a primeira loja em Taguatinga, no Distrito Federal, em 1998. Hoje, o Grupo Levvo reúne seis unidades e cerca de 500 funcionários no Distrito Federal e em Goiás.

Com a expansão, Laura transformou o cuidado com a equipe em política de gestão, com comitês de diversidade e bem-estar, treinamentos e pesquisas internas. Há cerca de 25 anos, contratou uma pessoa trans; em 2014, uma loja ganhou cabines individuais e banheiro unissex. Mulheres representam 57,3% do quadro; pessoas pardas, 56,3%; negras, 19,4%; e trans, 1,8%.

O reconhecimento também ganhou ações concretas. No aniversário de 20 anos da empresa, 23 funcionários viajaram à Disney por desempenho. Oliveira investiu, ainda, na formação de gerentes e diretores. “As pessoas como centro de tudo é a primeira coisa”, afirma. Para ela, ouvir a equipe e estabelecer regras claras ajuda a sustentar o crescimento.

Leandra Bisi Priante | Vencedora na categoria marketing e branding

Leandra Bisi Priante: quatro lojas Havanna,13 lavanderias 5àsec e operação da rede no Paraguai (Arquivo pessoal/Divulgação)

Leandra Bisi Priante levou quase um ano para convencer a 5àsec a aceitar sua primeira franquia, em Belém, em 2011. Hoje, administra 13 lavanderias da rede e quatro lojas da Havanna, com cerca de 70 funcionários, e assumiu a operação da 5àsec no Paraguai. “O marketing precisa estar conectado com a operação”, diz.

A ideia ganhou força na Havanna. Depois de assumir a marca em 2023, Priante levou uma unidade da 118a à primeira posição no ranking nacional em cerca de um ano. A mudança incluiu revisão de compras, uniformes, cardápios em três idiomas e treinamento da equipe.

Na 5àsec, criou o serviço 5àsec em Casa, depois adotado por mais de 600 lojas da rede. O atendimento por drive-thru, sistema de entrega sem sair do carro, reúne cerca de 40% dos clientes de suas unidades. Para manter o padrão, os funcionários passam por três meses de treinamento inicial.

Agora, como CEO da 5àsec no Paraguai, Priante prepara uma loja-conceito em Assunção para orientar a expansão no país. O desafio é adaptar o atendimento aos hábitos locais sem perder o padrão da marca.

Grupo 3HAT | Vencedor na categoria família empreendedora e sucessão

Chiquinho Sorvetes: expansão da rede exige gestão profissional dos multifranqueados (Leandro Fonseca/Exame)

A pandemia abriu oportunidades para o Grupo 3HAT, de Curitiba. Com dinheiro em caixa, os cinco sócios aproveitaram repasses de franquias da Chiquinho Sorvetes e passaram de duas para cinco lojas em 2020. O crescimento, porém, trouxe confusão. “Um sócio fazia entrevista de RH e outro sócio também fazia. Um sócio fazia marketing e outro também fazia...”, diz Hélio Xavier da Silva Filho, presidente do grupo.

A solução foi dividir a diretoria em áreas comercial, operacional, financeira, de suprimentos e infraestrutura. Os sócios também formalizaram regras de entrada e saída da sociedade, criaram reservas financeiras e estabeleceram limites de endividamento.

“Se ele não tiver uma visão de que precisa se colocar numa postura estratégica, vai continuar sendo executor e daí se torna o gargalo próprio do crescimento”, diz Hélio Xavier.

O grupo prevê encerrar 2026 com 13 operações, sendo 12 da Chiquinho, e faturamento de 15 milhões de reais, alta superior a 30%. A meta é chegar a 16 unidades até 2028. Para sustentar a expansão, aposta na formação de líderes entre seus cerca de 100 funcionários.

Felipe Mendes | Vencedor na categoria eficiência e influência no mercado

Fast Escova: ex-Boticário se torna franqueado referência em rede de salões de beleza (Fast Escova/Divulgação)

Felipe Mendes abriu a primeira unidade da Fast Escova em Belém em julho de 2020, durante a pandemia. Após quase dez anos como gestor do Grupo O Boticário, apostou em escovas a 49 reais, diante dos 80 reais cobrados, em média, pelos salões locais. “Tudo que eu ensinei aos franqueados, coloquei dentro de casa”, diz.

Hoje, administra três Fast Escova e uma Fast Spa, com cerca de 130 profissionais e faturamento de 10,7 milhões de reais em 12 meses. A mulher, Antônia, cuida da administração; ele acompanha finanças, operações e equipes.

Treinamentos e planos de carreira ajudam a manter o atendimento. “Não faz sentido eu exigir do cabeleireiro um atendimento de excelência se eu não atendo ele com excelência”, diz.

O conhecimento levou Mendes a orientar outros franqueados em mentorias sobre custos, margens e gestão. Em 2026, entrou no conselho consultivo da Fast Escova. Vencedor das categorias Eficiência e Influência no Mercado e Franqueado Influenciador do Prêmio Multi, prevê a quarta escovaria para dezembro e uma pausa nas inaugurações em 2027.

Metodologia

O Prêmio Multi, criado pela EXAME e pela CommUnit, avaliou os empresários com critérios técnicos, sem votação popular. Para participar, era necessário ter pelo menos três lojas e dois anos de experiência no setor.

A seleção teve quatro etapas: conferência das inscrições, análise dos dados pelo Instituto Hibou, avaliação de um comitê com EXAME, CommUnit, KPMG e os especialistas Glauber Gentil e André Friedheim, além de auditoria por amostragem. Mais de 250 operações de 112 marcas, em 25 estados, participaram da premiação.

A avaliação foi além do faturamento. Os jurados analisaram crescimento das vendas, abertura de lojas, custos, retorno dos investimentos e desempenho por unidade. Também pesaram formação de funcionários, sucessão familiar, gestão, tecnologia, diversidade e contribuição para outras franquias.

A premiação contemplou dez categorias temáticas, incluindo duas patrocinadas: Liderança Multimarcas, apresentada pela Algar, que reconheceu empresários com operações de diferentes redes, e Mega Crescimento, apresentada pela Cielo, voltada a operadores com avanços em vendas, margens e recuperação financeira.

A principal distinção foi o Grande Prêmio BTG Pactual — Multifranqueado do Ano, cujo vencedor recebeu uma viagem à conferência de multifranqueados em Las Vegas.