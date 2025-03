Multifranqueados brasileiros desembarcam nos Estados Unidos de olho em gigantes do franchising

Las Vegas, Estados Unidos — Enquanto o mercado de franquias no Brasil segue aquecido, com crescimento anual superior a 13% e faturamento de 273 bilhões de reais em 2024, o mercado americano de franquias se mantém como grande referência para tendências e projeções do setor. Com mais de 700.000 operações no país, o franchising nos Estados Unidos atingiu impressionantes 896,9 bilhões de dólares em faturamento em 2024, com previsão de alcançar 936,4 bilhões de dólares neste ano.

A solidez e o tamanho do mercado americano, muito mais maduro, são visíveis em sua estrutura: grupos de franqueados estão listados na Bolsa e grandes multifranqueados operam milhares de unidades, com faturamentos bilionários.

“As 200 maiores franquias americanas hoje faturam o mesmo que o mercado brasileiro de franquias inteiro. Com 32.000 operações, elas alcançam os mesmos resultados que o nosso mercado, que conta com cerca de 197.000 unidades”, André Friedheim, ex-presidente da ABF e membro do Conselho Mundial de Franquias (WFC), durante sua apresentação sobre o crescimento do setor nos Estados Unidos.

É com este cenário em mente que a CommUnit, grupo que reúne multifranqueados e franqueados brasileiros, levou uma delegação de 40 pessoas para a Multi-Unit Franchising Conference 2025, em Las Vegas, um dos maiores eventos globais voltados para franqueados.

Para Denis Santini, CEO da CommUnit, esse evento é essencial para ajudar os franqueados brasileiros a se conectarem com as maiores tendências globais e aprenderem com as estratégias bem-sucedidas dos gigantes do franchising americano. "Este é o momento ideal para trocar experiências com multifranqueados de sucesso e trazer para o Brasil práticas que podem acelerar o crescimento do nosso setor", diz.

Vistas técnicas e painéis exclusivos

Além de participar da conferência, a programação da CommUnit para a semana do evento será intensa. O ponto alto será o CommUnit Day, um evento exclusivo para o grupo, que contará com um painel especial mediado por Aicha Bascaro, fundadora da American Franchise Academy. Aicha, especialista em franquias de alta performance, irá compartilhar estratégias cruciais para o desenvolvimento e otimização das operações multifranqueadas.

O painel contará também com a participação de grandes nomes como Phillip Scotton, que opera 30 unidades de marcas como Ben & Jerry’s e Starbucks, e Jesse Keiser, proprietário de 34 unidades de redes como Sport Clips Haircuts e Oxi Fresh.

Além disso, a delegação realizará visitas técnicas a grandes operações de franquias nos Estados Unidos, proporcionando uma imersão prática no modelo de gestão que está impulsionando o sucesso no mercado americano.