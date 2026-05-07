Como a loja do Bob’s em Ipanema virou vitrine global da rede de R$ 1,8 bilhão

O varejo brasileiro entrou de vez na era da experiência. Em um mercado saturado de ofertas e estímulos digitais, lojas físicas deixaram de ser apenas pontos de venda e passaram a funcionar também como plataformas de marca, conteúdo e influência. O Bob’s acaba de transformar essa lógica em um caso premiado.

Reinaugurada em julho de 2025, a unidade de Ipanema, no Rio de Janeiro, virou a principal vitrine de inovação da rede e acaba de colocar o Bob’s no radar global do design de varejo. O projeto venceu o Shop! Global Awards 2026, principal premiação internacional do setor, realizado em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

O endereço carrega simbolismo porque foi ali, nos anos 1950, que nasceu o segundo ponto da história da marca. Décadas depois, o espaço passou a representar também a visão de futuro da companhia. Após a reforma, o faturamento da unidade cresceu mais de 75%.

A transformação acontece em um momento de expansão da rede. O Bob’s fechou 2025 com faturamento de R$ 1,6 bilhão e projeta alcançar R$ 1,8 bilhão neste ano, além da abertura de mais de 150 unidades pelo país.

“Conseguimos unir tradição, inovação e experiência de forma muito autêntica. O crescimento do faturamento da unidade após a reforma ultrapassou 75%, mas o impacto vai muito além da venda local”, afirma Ricardo Bomeny, CEO da BFFC, holding responsável pela marca.

O projeto da loja foi desenvolvido pelo Estúdio Jacarandá. O resultado foi uma jornada totalmente digitalizada. Totens de autoatendimento, lockers inteligentes para retirada de pedidos via QR Code e uma ambientação carregada de referências à memória afetiva da marca.

O ponto mais chamativo da operação fica no centro da loja, onde um braço robótico prepara o tradicional milkshake da rede. Instalado atrás de uma vitrine em formato de copo iluminado por neon rosa, o equipamento virou atração para quem passa pela rua e combustível para vídeos nas redes sociais.

O impacto da loja de Ipanema nas redes sociais do Bob's

Na prática, a unidade passou a funcionar não apenas como restaurante, mas como ativo de mídia para toda a rede. Vídeos do robô preparando milkshake e fotos dos lockers inteligentes ajudam a impulsionar a percepção da marca e gerar fluxo para outras lojas, mesmo aquelas que não têm o mesmo conceito.

O efeito apareceu rapidamente nas redes sociais. No mês de inauguração, mais de 500 conteúdos de clientes marcaram o perfil do Bob’s, enquanto vídeos espontâneos de influenciadores ultrapassaram 1 milhão de visualizações, gerando fluxo contínuo e até filas em alguns momentos.

“O varejo contemporâneo precisa gerar conexão emocional. Hoje, uma loja não pode ser apenas funcional. Ela precisa criar lembrança, experiência e pertencimento”, afirma Luciana Carvalho, sócia-fundadora do Estúdio Jacarandá.

Apesar do sucesso, a companhia ainda trata a unidade como um projeto único. O modelo não faz parte do Bob’s Conecta, programa de retrofit lançado em 2021, embora as lojas reformadas dentro desse conceito já registrem crescimento médio de 15% no faturamento.

A dúvida agora é quanto tempo o Bob’s vai manter a experiência de Ipanema como uma exceção. Afinal, se uma única loja é capaz de aumentar o próprio faturamento em 75% e ainda funcionar como máquina de mídia orgânica para toda a rede, o conceito pode virar estratégia de expansão.