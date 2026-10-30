Prêmio Multi anuncia finalistas e vai reconhecer os melhores multifranqueados do Brasil

RESUMO ＋ A empresa CommUnit anunciou os finalistas do Prêmio Multi 2026, que reconhecerá os melhores multifranqueados do Brasil em 26 de novembro, em São Paulo. A premiação, realizada em parceria com a revista EXAME, recebeu mais de 250 candidaturas e identificou 112 marcas de franquias. Os concorrentes disputam dez categorias e o prêmio de Multifranqueado do Ano.

O Prêmio Multi 2026 anunciou os finalistas que concorrem ao reconhecimento de melhores multifranqueados do Brasil. A primeira edição do prêmio recebeu mais de 250 candidaturas e 112 marcas de franquias entre os inscritos.

A iniciativa da EXAME em parceria com a CommUnit, reconhece empresários que se destacam na gestão e na expansão de múltiplas unidades de franquias. A proposta é dar visibilidade a quem está à frente das operações, com desafios que vão da gestão de equipes à padronização de processos, inovação e crescimento sustentável das redes.

"O franchising brasileiro alcançou um nível de maturidade em que reconhecer e compartilhar a excelência dos multifranqueados se tornou fundamental", afirma Denis Santini, CEO da CommUnit. "O Prêmio Multi nasce para valorizar aqueles que estão na linha de frente dos negócios, gerando empregos, fortalecendo marcas e contribuindo para o desenvolvimento do setor."

O levantamento dos inscritos identificou operações distribuídas por 25 unidades da federação. Entre os participantes que informaram seu modelo de operação, 56% administram várias unidades de uma mesma marca, enquanto 44% operam negócios de diferentes redes.

O setor de alimentação foi o mais representado, citado por 48,4% dos respondentes, seguido por saúde, beleza e bem-estar e varejo, ambos com 23%.

A cerimônia de premiação será realizada em 26 de novembro, em São Paulo, em evento fechado para convidados. Os vencedores serão apresentados em uma reportagem da EXAME, e o prêmio também será destaque na revista de novembro.

Quem são os finalistas do Prêmio Multi 2026

Os finalistas concorrem em categorias que reconhecem diferentes dimensões do empreendedorismo no franchising, da liderança de operações à inovação, passando por crescimento, marketing, diversidade e sucessão familiar.

Prêmio Algar – Liderança Multimarcas

Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)

Grupo Tribo (Hering, Lez a Lez, Gelato Borelli, Loungerie, Dengo e Asics)

Leandra Bisi (5àSec e Havanna)

Liderança Marca Única

Erik Cavalheri (O Boticário)

Fast Escova Salvador

Minha Quitandinha

Prêmio Cielo – Mega Crescimento

Erik Cavalheri (O Boticário)

Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)

Leandra Bisi (5àSec e Havanna)

Empreendedor 50+

Jacel Correia (Terça da Serra)

Michel Hartveld (5àSec)

Valquírio Cabral ( Arezzo, Lupo, Pandora e Reserva)

Inovação em Operações e Tecnologia

Erik Cavalheri (O Boticário)

Leandra Bisi (5àSec e Havanna)

Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Marketing e Branding

Arthur Rojo (Agrobar)

Leandra Bisi (5àSec e Havanna)

Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Diversidade, Equidade e Inclusão

Erik Cavalheri (O Boticário)

Laura Oliveira (Grupo Lewo - McDonald's)

Mauricio Salkini (Rei do Mate)

Família Empreendedora e Sucessão

Alexandre Saidel (5àSec)

Grupo 3HAT (Chiquinho Sorvetes)

Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)

Eficiência e Influência no Mercado (Franqueado Influenciador)

Fast Escova Belém

Leticia Torzecki (Ri Happy e Valisere)

Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Franqueado Destaque da Cidade de São Paulo

Erik Cavalheri (O Boticário)

Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)

Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Grande Prêmio BTG Pactual – Multifranqueado do Ano

Entre os finalistas, será escolhido o grande vencedor do Prêmio BTG Pactual – Multifranqueado do Ano, que vai ganhar uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), um dos principais encontros do mercado de multifranquias americano.