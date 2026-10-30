Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Prêmio Multi anuncia finalistas e vai reconhecer os melhores multifranqueados do Brasil

Premiação da EXAME em parceria com a CommUnit selecionou nomes em dez categorias, além do Grande Prêmio de Multifranqueado do Ano; vencedores serão conhecidos em 26 de novembro

(Montagem EXAME/Divulgação)

(Montagem EXAME/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13h04.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 13h05.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A empresa CommUnit anunciou os finalistas do Prêmio Multi 2026, que reconhecerá os melhores multifranqueados do Brasil em 26 de novembro, em São Paulo. A premiação, realizada em parceria com a revista EXAME, recebeu mais de 250 candidaturas e identificou 112 marcas de franquias. Os concorrentes disputam dez categorias e o prêmio de Multifranqueado do Ano.

O Prêmio Multi 2026 anunciou os finalistas que concorrem ao reconhecimento de melhores multifranqueados do Brasil. A primeira edição do prêmio recebeu mais de 250 candidaturas e 112 marcas de franquias entre os inscritos.

A iniciativa da EXAME em parceria com a CommUnit, reconhece empresários que se destacam na gestão e na expansão de múltiplas unidades de franquias. A proposta é dar visibilidade a quem está à frente das operações, com desafios que vão da gestão de equipes à padronização de processos, inovação e crescimento sustentável das redes.

"O franchising brasileiro alcançou um nível de maturidade em que reconhecer e compartilhar a excelência dos multifranqueados se tornou fundamental", afirma Denis Santini, CEO da CommUnit. "O Prêmio Multi nasce para valorizar aqueles que estão na linha de frente dos negócios, gerando empregos, fortalecendo marcas e contribuindo para o desenvolvimento do setor."

O levantamento dos inscritos identificou operações distribuídas por 25 unidades da federação. Entre os participantes que informaram seu modelo de operação, 56% administram várias unidades de uma mesma marca, enquanto 44% operam negócios de diferentes redes.

O setor de alimentação foi o mais representado, citado por 48,4% dos respondentes, seguido por saúde, beleza e bem-estar e varejo, ambos com 23%.

A cerimônia de premiação será realizada em 26 de novembro, em São Paulo, em evento fechado para convidados. Os vencedores serão apresentados em uma reportagem da EXAME, e o prêmio também será destaque na revista de novembro. 

Quem são os finalistas do Prêmio Multi 2026

Os finalistas concorrem em categorias que reconhecem diferentes dimensões do empreendedorismo no franchising, da liderança de operações à inovação, passando por crescimento, marketing, diversidade e sucessão familiar.

Prêmio Algar – Liderança Multimarcas

  • Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)
  • Grupo Tribo (Hering, Lez a Lez, Gelato Borelli, Loungerie, Dengo e Asics)
  • Leandra Bisi (5àSec e Havanna)

Liderança Marca Única

  • Erik Cavalheri (O Boticário)
  • Fast Escova Salvador
  • Minha Quitandinha

Prêmio Cielo – Mega Crescimento

  • Erik Cavalheri (O Boticário)
  • Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)
  • Leandra Bisi (5àSec e Havanna)

Empreendedor 50+

  • Jacel Correia (Terça da Serra)
  • Michel Hartveld (5àSec)
  • Valquírio Cabral (Arezzo, Lupo, Pandora e Reserva)

Inovação em Operações e Tecnologia

  • Erik Cavalheri (O Boticário)
  • Leandra Bisi (5àSec e Havanna)
  • Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Marketing e Branding

  • Arthur Rojo (Agrobar)
  • Leandra Bisi (5àSec e Havanna)
  • Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Diversidade, Equidade e Inclusão

  • Erik Cavalheri (O Boticário)
  • Laura Oliveira (Grupo Lewo - McDonald's)
  • Mauricio Salkini (Rei do Mate)

Família Empreendedora e Sucessão

  • Alexandre Saidel (5àSec)
  • Grupo 3HAT (Chiquinho Sorvetes)
  • Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)

Eficiência e Influência no Mercado (Franqueado Influenciador)

  • Fast Escova Belém
  • Leticia Torzecki (Ri Happy e Valisere)
  • Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Franqueado Destaque da Cidade de São Paulo

  • Erik Cavalheri (O Boticário)
  • Grupo Polachini (Bob's, KFC, Casa Bauducco e Vila Trampolim)
  • Mauro Nomura (Adidas, Arezzo e Schutz)

Grande Prêmio BTG Pactual – Multifranqueado do Ano

Entre os finalistas, será escolhido o grande vencedor do Prêmio BTG Pactual – Multifranqueado do Ano, que vai ganhar uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), um dos principais encontros do mercado de multifranquias americano.

'Perguntas frequentes'

Quem são os finalistas a Multifranqueado do Ano no Prêmio Multi 2026? ＋

Erik Cavalheri, Leandra Bisi e Mauro Nomura são os finalistas do Grande Prêmio BTG Pactual de Multifranqueado do Ano.

Quando e onde será a cerimônia do Prêmio Multi 2026? ＋

A cerimônia será realizada em 26 de novembro, em São Paulo, em um evento fechado para convidados. Os vencedores serão apresentados em uma reportagem da EXAME e terão destaque na capa da revista.

Quantas candidaturas o Prêmio Multi 2026 recebeu? ＋

O Prêmio Multi 2026 recebeu mais de 250 candidaturas. O levantamento das inscrições identificou 112 marcas de franquias e operações distribuídas por 25 unidades da federação.

Qual é o perfil dos multifranqueados inscritos no Prêmio Multi? ＋

Entre os participantes que informaram o modelo de operação, 56% administram várias unidades de uma mesma marca, enquanto 44% operam negócios de redes diferentes. Segundo o levantamento das inscrições, alimentação foi o setor mais representado, com 48,4% das respostas.

Quais são os principais desafios dos multifranqueados? ＋

Entre os participantes que responderam sobre dificuldades no trabalho, 75% apontaram problemas para recrutar profissionais qualificados e 51,8% citaram a retenção de funcionários. Os custos operacionais crescentes foram a principal preocupação para o crescimento dos negócios, mencionada por 29,8% dos respondentes.

Quando começam as inscrições para o Prêmio Multi 2027? ＋

As inscrições para a edição de 2027 serão abertas pela CommUnit em 26 de novembro, na mesma data da cerimônia do Prêmio Multi 2026.

Acompanhe tudo sobre:Franquias

Mais de Negócios

De olho na geração fitness, empresa aposta em cerveja proteica e mira 100 lojas

Marca de joias que fatura R$ 100 milhões quer dobrar rede de lojas no Brasil

O que a compra de US$ 17 bilhões da DoorDash sinaliza sobre o futuro do delivery

Gigante escondida no interior de SP fatura R$ 8 bilhões e investe R$ 1 bilhão no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Servidor público que perdeu R$ 9 mil na Bolsa ganha R$ 1 milhão na Copa BTG Trader

Um conteúdo Bússola

Como plataforma de turismo usa IA para transformar o trabalho de agentes de viagens

ESG

Maior destino do lixo plástico da Europa, Turquia quer liderar economia circular na COP31

Pop

'Dom de Iludir': a nova série brasileira da Netflix é baseada em fatos reais? Relembre caso