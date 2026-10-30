Prêmio Multi anuncia finalistas e vai reconhecer os melhores multifranqueados do Brasil

(Montagem EXAME/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13h04.
Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 13h05.
A empresa CommUnit anunciou os finalistas do Prêmio Multi 2026, que reconhecerá os melhores multifranqueados do Brasil em 26 de novembro, em São Paulo. A premiação, realizada em parceria com a revista EXAME, recebeu mais de 250 candidaturas e identificou 112 marcas de franquias. Os concorrentes disputam dez categorias e o prêmio de Multifranqueado do Ano.
O Prêmio Multi 2026 anunciou os finalistas que concorrem ao reconhecimento de melhores multifranqueados do Brasil. A primeira edição do prêmio recebeu mais de 250 candidaturas e 112 marcas de franquias entre os inscritos.
A iniciativa da EXAME em parceria com a CommUnit, reconhece empresários que se destacam na gestão e na expansão de múltiplas unidades de franquias. A proposta é dar visibilidade a quem está à frente das operações, com desafios que vão da gestão de equipes à padronização de processos, inovação e crescimento sustentável das redes.
"O franchising brasileiro alcançou um nível de maturidade em que reconhecer e compartilhar a excelência dos multifranqueados se tornou fundamental", afirma Denis Santini, CEO da CommUnit. "O Prêmio Multi nasce para valorizar aqueles que estão na linha de frente dos negócios, gerando empregos, fortalecendo marcas e contribuindo para o desenvolvimento do setor."
O levantamento dos inscritos identificou operações distribuídas por 25 unidades da federação. Entre os participantes que informaram seu modelo de operação, 56% administram várias unidades de uma mesma marca, enquanto 44% operam negócios de diferentes redes.
O setor de alimentação foi o mais representado, citado por 48,4% dos respondentes, seguido por saúde, beleza e bem-estar e varejo, ambos com 23%.
A cerimônia de premiação será realizada em 26 de novembro, em São Paulo, em evento fechado para convidados. Os vencedores serão apresentados em uma reportagem da EXAME, e o prêmio também será destaque na revista de novembro.
Os finalistas concorrem em categorias que reconhecem diferentes dimensões do empreendedorismo no franchising, da liderança de operações à inovação, passando por crescimento, marketing, diversidade e sucessão familiar.
Entre os finalistas, será escolhido o grande vencedor do Prêmio BTG Pactual – Multifranqueado do Ano, que vai ganhar uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), um dos principais encontros do mercado de multifranquias americano.
Erik Cavalheri, Leandra Bisi e Mauro Nomura são os finalistas do Grande Prêmio BTG Pactual de Multifranqueado do Ano.
A cerimônia será realizada em 26 de novembro, em São Paulo, em um evento fechado para convidados. Os vencedores serão apresentados em uma reportagem da EXAME e terão destaque na capa da revista.
O Prêmio Multi 2026 recebeu mais de 250 candidaturas. O levantamento das inscrições identificou 112 marcas de franquias e operações distribuídas por 25 unidades da federação.
Entre os participantes que informaram o modelo de operação, 56% administram várias unidades de uma mesma marca, enquanto 44% operam negócios de redes diferentes. Segundo o levantamento das inscrições, alimentação foi o setor mais representado, com 48,4% das respostas.
Entre os participantes que responderam sobre dificuldades no trabalho, 75% apontaram problemas para recrutar profissionais qualificados e 51,8% citaram a retenção de funcionários. Os custos operacionais crescentes foram a principal preocupação para o crescimento dos negócios, mencionada por 29,8% dos respondentes.
As inscrições para a edição de 2027 serão abertas pela CommUnit em 26 de novembro, na mesma data da cerimônia do Prêmio Multi 2026.