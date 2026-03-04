Negócios

Mercado de franquias cresce 10,5% e fatura de R$ 301,7 bilhões em 2025

O resultado recorde superou as projeções iniciais da Associação Brasileira de Franchising para o ano, que previa expansão entre 8% e 10%

Mercado de franquias: número de unidades no Brasil ultrapassou 202 mil operações em 2025 (Freepik/Divulgação)

Mercado de franquias: número de unidades no Brasil ultrapassou 202 mil operações em 2025 (Freepik/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de março de 2026 às 11h50.

Última atualização em 4 de março de 2026 às 11h51.

O setor de franquias no Brasil fechou 2025 com faturamento recorde de R$ 301,7 bilhões, um crescimento nominal de 10,5% em relação a 2024, segundo a Pesquisa de Desempenho do Franchising divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) nesta quarta-feira, 4.

O resultado superou a projeção inicial da entidade para o ano, que previa expansão entre 8% e 10%. O avanço foi impulsionado principalmente pela aceleração no quarto trimestre, quando o setor registrou R$ 89,3 bilhões em receitas, alta de 10,1% sobre o mesmo período de 2024.

Segundo a ABF, datas sazonais estratégicas, maior confiança do consumidor no fim do ano, expansão das redes em cidades menores e ganhos de eficiência operacional ajudaram a sustentar o crescimento.

“Algumas características da natureza do franchising tornam o setor mais preparado para o novo momento do mercado, que exige inovação, agilidade, escala e trabalho colaborativo”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

O desempenho também foi influenciado pela revisão do mix de produtos e serviços das redes, pela venda de itens de maior valor agregado e pela demanda crescente por serviços que oferecem conveniência ao consumidor.

Segundo a entidade, as redes já levam marcas, produtos e serviços padronizados a cerca de 80% dos municípios brasileiros.

Empregos, redes e unidades

O franchising encerrou 2025 com 202.444 unidades em operação, um aumento de 4.735 franquias em relação ao quarto trimestre de 2024. O número de redes franqueadoras ficou praticamente estável, em 3.297 marcas.

Na geração de empregos, o setor alcançou 1,762 milhão de trabalhadores diretos, crescimento de 2,5% frente ao ano anterior. A ABF destaca que o franchising segue sendo uma das principais portas de entrada para o primeiro emprego no país.

A análise do movimento de abertura e fechamento de operações mostra que, entre redes associadas à entidade, a taxa média de abertura de novas unidades foi de 18% em 2025, ligeiramente acima dos 17,8% registrados em 2024.

O volume de encerramentos também subiu, passando de 6,4% para 7,4%, o que resultou em um saldo positivo de 10,6% na expansão das operações. Já o repasse de unidades chegou a 4%, acima dos 3,4% do ano anterior.

Os segmentos que mais cresceram em 2025

O crescimento do franchising foi disseminado entre todos os segmentos analisados pela ABF. O destaque ficou com o setor de Limpeza e Conservação, que avançou 16,8%, impulsionado pela expansão das terceirizações, crescimento das lavanderias e aumento da demanda por redes de autosserviço.

Na sequência, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar registrou alta de 14,6%, refletindo lançamentos de produtos, expansão de lojas, melhora no ticket médio e maior procura por serviços de estética.

Outra área relevante foi AlimentaçãoComércio e Distribuição, que cresceu 12,9%, sustentado pela abertura de novas operações, parcerias com a indústria e lançamentos de produtos regionais.

Também tiveram crescimento expressivo Alimentação – Food Service (10,8%), Entretenimento e Lazer (10,5%) e Hotelaria e Turismo (10,3%), beneficiados pela alta ocupação e pela elevação da massa salarial.

SegmentoCrescimento em 2025
Limpeza e Conservação16,8%
Saúde, Beleza e Bem-Estar14,6%
Alimentação – Comércio e Distribuição12,9%
Alimentação – Food Service10,8%
Entretenimento e Lazer10,5%
Hotelaria e Turismo10,3%

Projeção para 2026

Para 2026, a ABF projeta um crescimento de 8% a 10% no faturamento do franchising brasileiro.

A entidade também estima expansão de 2% a 4% no número de redes, aumento de 1% a 3% nas operações e crescimento semelhante no número de empregos diretos.

As projeções consideram um cenário de acomodação da atividade econômica, possível redução dos juros e da inflação, além da manutenção de um mercado de trabalho aquecido.

Segundo a ABF, fatores como a isenção de Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil e a continuidade de programas sociais também podem sustentar o consumo das famílias.

