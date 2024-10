5 lições do maior franqueado da Adidas no Brasil — que fatura mais de R$ 300 milhões

O mercado de franquias brasileiro está cada vez mais robusto. Prova disso é o crescimento do número de multifranqueados, empreendedores que gerenciam mais de uma unidade em uma ou mais marcas.

Segundo uma nova pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franching (ABF), os multifranqueados estão presentes em 87% das redes de franquias do país, crescimento de cinco pontos percentuais em dois anos.

Cerca de 97% dos multifranqueados brasileiros operam entre duas e quatro unidades, enquanto apenas um seleto grupo possui mais de dez operações.

Para os grandes franqueadores, a procura por franqueados experientes que estejam dispostos a assumir mais responsabilidades diminui os riscos associados à contratação de dezenas ou até centenas de novos operadores de lojas. Do lado do franqueado, a gestão de mais unidades garante resultados mais robustos, apesar da maior complexidade da operação.

O empresário Mauro Nomura é um reflexo desse movimento. Nos últimos anos, ele se consolidou como o maior franqueado da Adidas no Brasil, gerenciando todas as lojas da marca em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro — com exceção dos outlets. No Grupo Nomura ele também conta com franquias da Arezzo e Schutz. Atualmente são 35 lojas sob sua gestão, com algumas inaugurações previstas para os próximos meses.

"Hoje, o faturamento do Grupo Nomura supera R$ 300 milhões, um resultado que não apenas demonstra o crescimento da marca, mas também reflete a dedicação e esforço da nossa equipe. Contamos com 600 funcionários na operação das lojas", diz o empresário.

Mauro Noruma iniciou sua trajetória no franchising em 1998, quando abriu sua primeira loja da Arezzo em Florianópolis, Santa Catarina. Com o bom desempenho da loja, Nomura abriu outras operações no estado nos anos seguintes. Ele também diversificou as marcas. Por muitos anos ele foi fraqueado da L'Occitane.

Em 2014, Mauro assumiu as lojas da Adidas em Santa Catarina, que até então tinha operação própria. Os bons resultados alcançados pelo Grupo Nomura fizeram com que ele assumisse em 2018 lojas da Adidas em marcados competitivos como São Paulo e Rio de Janeiro. Essa decisão não apenas consolidou sua posição como um dos principais franqueados da Adidas no Brasil, mas também resultou na rede robusta de 35 lojas.

Confira, a seguir, cinco lições de gestão De Mauro Nomura para quem quer crescer nesse mercado de franquias:

1. O papel do franqueado

Para o empresário, ter claro o papel do franqueado e do franqueador é essencial para quem quer entrar neste mercado. De acordo com Nomura, o empreender precisa ser um bom executor das diretrizes estabelecidas pelo franqueador.

"O sucesso do franqueado está em sua capacidade de executar as diretrizes de forma eficiente, mantendo o foco na gestão operacional e na criação de uma cultura local forte", diz Nomura.

2. Uso de tecnologia e dados

Um dos grandes diferenciais do empresário como franqueado é o uso há dez anos de tecnologia e dados para tomada decisões.

Ele implementou sistemas que permitem a padronização de processos, como a contratação de funcionários, por exemplo. Por meio de algoritmos que cruzam perfis de candidatos com as necessidades da empresa, ele consegue garantir que todas as lojas operem sob os mesmos padrões de qualidade.

O uso de tecnologia é aplicado também ao cálculo da taxa de convenção em loja. Ele consegue saber exatamente quantas pessoas entraram em cada loja e quantas realizaram compras.

"Hoje utilizamos tecnologia e dados para otimizar nossas operações, evitando as abordagens empíricas de antigamente que resultavam muitas vezes em erros e ineficiências", diz.

3. Cultura organizacional forte

Construir uma cultura organizacional sólida foi outro aspecto fundamental para o crescimento do empresário no franchising. No Grupo Nomura, avaliações periódicas da cultura organizacional, com base em feedback e métricas de desempenho, além de programas de treinamento, permitem identificar áreas de melhoria e reforçar a cultura.

"Criar uma cultura que valoriza e reconhece os talentos é essencial. Isso não só ajuda na retenção, mas também atrai novos profissionais que se identificam com nossos valores".

4. Planejamento financeiro e investimentos

Mauro também destaca a importância do planejamento financeiro e da disposição para reinvestir os lucros no negócio. Ele alerta que muitos franqueados subestimam a necessidade de investimentos contínuos e se surpreendem com os desafios financeiros ao longo do caminho.

Ele acredita que, para crescer como franqueado, é crucial reinvestir os ganhos em novas lojas, melhorias operacionais e inovações.

"Muitos franqueados esperam retornos rápidos, mas o verdadeiro crescimento exige paciência e um compromisso de longo prazo com o reinvestimento. Cada decisão de investimento conta."

5. Capacidade de adaptação

A expansão do Grupo Noruma para mercados maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, representou um marco significativo na trajetória da companhia. O voto de confiança da franqueadora foi respaldado pela boa performance do grupo em Santa Catarina, onde havia construído uma reputação forte e um modelo de negócios bem-sucedido.

A entrada em cidades com mercado mais saturado e maior concorrência exigiu uma análise maior das operações e a implementação de práticas que garantissem a relevância da marca.

"Sabíamos que entrar em mercados mais concorridos seria um teste para nós. Investimos em pesquisas e treinamento para garantir que nossas operações fossem adequadas ao dinamismo do mercado."