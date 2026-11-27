Em meio às discussões sobre a possibilidade de a inteligência artificial roubar empregos, universitários brasileiros já usam a tecnologia para resolver problemas próximos de casa. Jovens ensinam computadores a identificar câncer, analisar dados hospitalares e orientar pessoas com deficiência visual. Esse movimento apareceu na segunda edição do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, iniciativa do Na Prática, organização sem fins lucrativos, apoiada pelo braço social do BTG ­Pactual, em parceria com a EXAME e apoio de Stone e Suzano. O prêmio recebeu cerca de 9.000 inscrições e selecionou 15 finalistas das cinco regiões do país. “Em um país tão gigante e desigual, a melhor forma de inspirar é destacar quem está próximo. A inspiração vem de jovem para jovem: quando o estudante conhece alguém da sua própria região e realidade, percebe que também é capaz”, afirma Anamaíra Spaggiari, presidente executiva do Na Prática. Para ela, protagonismo exige coragem para experimentar, evoluir e transformar a comunidade.

Os cinco vencedores, anunciados na sede da EXAME, em São Paulo, em 20 de outubro, ganharam uma imersão em um polo de inovação da China. Giovanna Vargas Barbosa, do Centro-Oeste, criou um sistema para identificar sinais de mastite, que compromete a produção de leite, a partir de imagens de vacas. O uso de antibióticos caiu 60%. No Nordeste, Rômulo Duarte aprimorou programas de análise de mamografias e aumentou em mais de 15% a precisão na identificação de câncer de mama em mulheres com próteses de silicone.

Da esquerda para a direita, João Luís Freitas, Amanda Wilmsen, Giovanna Barbosa (à frente), Brenda Nascimento (atrás), Isadora Moulin, Lucas Guimarães, Leonardo Martins, Maria Paula Bastos, Rômulo Duarte, Gustavo Cordoni, Gabriel Simoni, Marcelly Câmara, Matheus Scatolin, Rafael Farias Meneses, Gabriel Ronatty, finalistas do prêmio Protagonismo Universitário: juventude que inspira (Leandro Fonseca/Exame)

No Sul, Rafael Menezes criou um radar acoplado à bengala para alertar pessoas com perda total da visão sobre obstáculos na altura do rosto. No Norte, Marcelly Câmara reciclou mais de 30.000 garrafas e desenvolveu equipamentos solares para conservar alimentos. O campeão nacional, João Luiz Freitas, estudante de medicina da Universidade de São Paulo, desenvolveu uma tecnologia capaz de processar mais de 10 terabytes de dados do sistema público de saúde para orientar pesquisas sobre câncer e políticas públicas. As cinco histórias mostram como o conhecimento adquirido na universidade pode ganhar aplicação fora dela.

A inteligência artificial virou rotina

A pesquisa O Perfil do Universitário Brasileiro, do Na Prática, mostra como a inteligência artificial já faz parte da vida acadêmica. O uso diário passou de 50% em 2025 para 52,4% em 2026. Outros 34,8% recorrem à ferramenta frequentemente, ante 25% no ano anterior. Somados, esses grupos representam quase 90% dos estudantes. Apenas 0,5% nunca usam a tecnologia, em comparaçao a 2% em 2025. A familiaridade também parece reduzir o medo de perder o emprego para a inteligência artificial: 3% declaravam esse receio em 2025; neste ano, ninguém. Ao mesmo tempo, 62% esperam um impacto positivo acompanhado de aprendizado constante, e 33,7% enxergam novas oportunidades.

O avanço da tecnologia também veio acompanhado de uma maior valorização da faculdade. Os estudantes para os quais a graduação é “essencial e insubstituível” passaram de 27% para 41,7%. Já 26,2% avaliam sua instituição como “excelente”, ante 8% no ano anterior. Ainda assim, 50,3% consideram necessário complementar o diploma com outras experiências: 73,8% fazem cursos extras, 54% aprendem nos estágios e 33,7% usam inteligência artificial para estudar. “A inteligência artificial é o novo Excel. Não é uma ferramenta apenas para quem é da área de tecnologia; todo mundo nas empresas vai precisar dominar essas ferramentas para gerar impacto, produtividade e eficiência”, afirma Roberto Sallouti, presidente executivo do BTG Pactual, que prestigiou o evento de lançamento da segunda edição do prêmio.

Nas universidades, o desafio é preparar os alunos para esse cenário sem abandonar o pensamento crítico. “A gente não espera que o aluno não use IA; pelo contrário, estimulamos o uso, mas ensinando a questionar, a checar dados e a manter a postura ética para não perder a autonomia e o senso crítico”, afirma Viviany Cruz, gestora do núcleo de carreiras do Insper, presente na cerimônia. A professora também ressalta a importância das habilidades humanas para a carreira: “Os alunos são contratados pelas hard skills e desligados pela falta de soft skills”. A distinção é entre conhecimentos técnicos e habilidades de relacionamento, como comunicação e trabalho em equipe.

O futuro do trabalho nas mãos dos jovens

O domínio das ferramentas, portanto, não garante bons resultados. Para Alessandra Natasha Baganha, coordenadora de Ciência da Computação do Centro Universitário do Pará, instituição presente na premiação, o risco é formar profissionais incapazes de pensar além das respostas da inteligência artificial. “Ninguém compra um projeto porque acha bonito o cabo de rede azul no rodapé”, afirma Baganha. Ela incentiva apresentações orais de pesquisas nas quais os estudantes precisam demonstrar uma interpretação mais consistente do que as respostas produzidas por comandos escritos, chamados prompts.

A preocupação com a formação também se estende ao mercado de trabalho. Maurício Medina, da Universidade Federal de Santa Maria (RS), observa estudantes concentrados nas tarefas do semestre, sem perceber o impacto da automação nas vagas de entrada no mercado. Essa percepção costuma mudar quando fazem estágios, projetos com a comunidade e empresas administradas por universitários. “Uma pessoa tecnicamente impecável, mas sem habilidade para se comunicar, lidar com gente e trabalhar em equipe, dificilmente conseguirá aproveitar as melhores oportunidades de carreira”, afirma Medina.

Apesar das incertezas sobre o futuro profissional, o otimismo cresceu. O percentual dos “muito confiantes” no mercado de trabalho passou de 12% para 28,3%, e o dos “confiantes” subiu de 43% para 52,9%. A preferência por uma rotina flexível saltou de 12% para 50,3%. O trabalho exclusivamente presencial atrai 11,2%. A mudança de expectativas aparece até na lista de pessoas admiradas pelos jovens. Em 2025, empresários lideravam, com 44% das menções, seguidos por cientistas e acadêmicos, com 33%. Em 2026, pesquisadores e professores universitários assumiram a liderança, com 46,5%, e empresários recuaram para 39%.

A tecnologia ganhou espaço nas salas de aula e nas empresas. Seu valor depende das pessoas capazes de usá-la diante de problemas reais. “No final do dia, código no terminal não vale nada se não mudar a vida das pessoas reais”, afirma Rômulo Duarte, vencedor regional do Nordeste. Para ele, a tecnologia precisa salvar vidas e reduzir desigualdades. O debate sobre a substituição de empregos pela IA continua, mas esses jovens já ajudam a desenhar um futuro no qual a ­tecnologia permite atacar desafios históricos do país e criar novas possibilidades.

SUDESTE

João Luiz Freitas | 28 anos • SP • Medicina • Universidade de São Paulo • Vencedor Regional Sudeste e Campeão Nacional | Formado pelo ITA e estudante de Medicina na USP, Freitas criou uma nova tecnologia que cruza dados de 200 milhões de pacientes anonimizados do SUS para apoiar pesquisas sobre câncer e políticas de saúde. (Leandro Fonseca/Exame)

Cada consulta, exame e internação no sistema público de saúde deixa um rastro de informações. O problema é a dificuldade de reunir esses dados para descobrir, por exemplo, onde pacientes com câncer enfrentam obstáculos para conseguir tratamento.

João Luiz Freitas, de 28 anos, decidiu enfrentar esse desafio. Nascido em Goiânia, filho de uma pedagoga e de um profissional da construção civil, ele ganhou medalhas em olimpíadas de matemática, entrou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica aos 17 anos e estudou na École Polytechnique, escola de engenharia da França. Lá, fez mestrado em ciência de dados, área dedicada a encontrar informações úteis em grandes volumes de registros digitais. Depois, voltou ao Brasil para cursar medicina na Universidade de São Paulo.

A mistura de conhecimentos deu origem à Health Data. Freitas desenvolveu uma tecnologia capaz de analisar mais de 10 terabytes de informações do DataSUS, banco de dados do sistema público de saúde. O volume equivale a milhões de documentos digitais.

A ferramenta cruza registros de consultas, exames e tratamentos, além de informações climáticas captadas por satélites. O objetivo é antecipar dificuldades no tratamento de pacientes com câncer e ajudar instituições como o Instituto do Coração e o Instituto do Câncer a usar melhor seus recursos.

Freitas evita tratar a inteligência artificial como solução para tudo. “Um modelo simples feito sobre dados de qualidade é muito superior a uma IA complexa aplicada a dados ruins”, afirma. Hoje, ele divide os plantões no Hospital Universitário com pesquisas ao lado do professor Paulo Saldiva. A formatura está prevista para 2027. Seu plano é tornar-se um “pesquisador de ponta” e desenvolver tecnologias para melhorar o atendimento no sistema público de saúde.

FINALISTAS DO PRÊMIO NA REGIÃO SUDESTE

Gabriel Ronatty • 27 anos • SP

Gabriel Ronatty vendia doces no salão da família quando conheceu uma pesquisadora que inspirou sua carreira. Agora, combina medicina e tecnologia e já analisou ressonâncias cerebrais numa pesquisa em Harvard.

Matheus Scatolin • 21 anos • SP

Primeiro brasileiro selecionado para pesquisar na universidade de IA de Abu Dhabi, Matheus Scatolin criou um modelo que analisa ressonâncias e acompanha tumores cerebrais após cirurgias. A equipe foi premiada.

SUL

Rafael Farias Menezes | 23 anos • PR • Engenharia de Computação • Universidade Tecnológica Federal do Paraná •

Vencedor Regional Sul | Rafael Menezes criou uma bengala inteligente que detecta obstáculos na altura do rosto e do peito de pessoas com deficiência visual. A invenção já garantiu um contrato de 100 unidades com o governo do Paraná. (Leandro Fonseca/Exame)

Uma bengala ajuda uma pessoa com deficiência visual a identificar buracos e degraus. O problema aparece quando há galhos, placas e objetos na altura do rosto. Foi ao conhecer pessoas com cicatrizes na cabeça, provocadas por colisões desse tipo, que Rafael Menezes, de 23 anos, decidiu buscar uma solução.

Durante uma visita à Associação de Deficientes Visuais de Toledo, no Paraná, ele teve a ideia de criar a Bia Radar, um pequeno aparelho adaptável a qualquer bengala. Quando identifica um obstáculo, o dispositivo vibra para alertar o usuário.

Em vez de câmeras, Menezes escolheu sensores de radar, componentes capazes de identificar objetos por meio de ondas eletromagnéticas. A tecnologia funciona na chuva, no barro ou sob sol forte e consome pouca bateria.

A preocupação com a acessibilidade vem da infância. Menezes nasceu em Escada, Pernambuco, e cresceu em Gameleira, na região canavieira. Filho de mãe solo, responsável pelo sustento da família com um salário mínimo, viu amigos abandonarem a escola aos 8 anos para trabalhar no corte de cana.

Menezes continuou estudando com bolsas. Aos 17 anos, mudou-se com duas malas para o Paraná, onde ingressou no curso de engenharia de computação. Para se manter, contou com um auxílio estudantil de 900 reais e bolsas de pesquisa.

A Bia Radar deu origem à Neocenter, empresa fundada por Menezes. O negócio recebeu recursos públicos de incentivo à inovação e firmou parcerias com o governo estadual para ampliar a produção.

Agora, perto da formatura, Menezes pretende fazer mestrado e doutorado no exterior em tecnologias assistivas, equipamentos desenvolvidos para ajudar pessoas com deficiência. Seu objetivo é criar soluções acessíveis, especialmente para a população de baixa renda.

FINALISTAS DO PRÊMIO NA REGIÃO SUL

Amanda Wilmsen • 22 anos • RS

Amanda Wilmsen foi a primeira brasileira no Comitê Internacional de Inspetores-chefes de Robôs. Criou um software que modernizou a inspeção em competições e ajudou a multiplicar equipes de robótica no Brasil.

Gustavo Cordoni • 24 anos • PR

Gustavo Cordoni escalou Everest e Lhotse em menos de 24 horas e se tornou o sul-americano mais jovem a conseguir o feito. No mundo dos negócios, fundou uma startup de IA para agilizar auditorias empresariais

CENTRO-OESTE

Giovanna Vargas Barbosa | 23 anos • GO • Medicina Veterinária • Universidade Estadual de Goiás • Vencedora Regional Centro-Oeste | Giovanna Barbosa criou a WiMilk, que usa inteligência artificial para detectar mastite em vacas bem antes dos sintomas. A tecnologia reduz o uso de antibióticos e já lhe rendeu duas medalhas de ouro do BRICS. (Leandro Fonseca/Exame)

Como saber se uma vaca está ficando doente antes dos primeiros sintomas? Giovanna Vargas Barbosa, de 23 anos, encontrou uma resposta: observar quanto tempo o animal passa comendo, descansando ou ruminando, o movimento de mastigar novamente o alimento.

Nascida em Goiânia e criada no interior de Goiás, ela percebeu como as anotações em papel dificultavam o acompanhamento da saúde dos rebanhos. Isso atrasava a identificação de doenças como a mastite, infecção das glândulas mamárias das vacas capaz de comprometer a produção de leite.

Barbosa criou a WiMilk, empresa cujo sistema utiliza câmeras e inteligência artificial para reconhecer cada animal e acompanhar seus hábitos. Mudanças de comportamento podem indicar problemas de saúde antes do aparecimento dos sintomas.

Segundo os resultados do projeto, a tecnologia reduziu em 60% o uso de antibióticos e aumentou em 25% a produtividade e a longevidade dos animais.

O desenvolvimento exigiu esforço. Sem computadores avançados na Universidade Estadual de Goiás, Barbosa estudou inteligência artificial por conta própria, participou de eventos acadêmicos e aprofundou seus conhecimentos com a ajuda do namorado, estudante da Universidade Federal de Goiás (UFG) e hoje seu sócio na startup.

O projeto conquistou duas medalhas de ouro no BRICS e chegou à fazenda do cantor Amado Batista para testes em maior escala.

Agora, formada em medicina veterinária, Barbosa busca comercializar a WiMilk por meio de cooperativas. Sua meta é levar a tecnologia a pequenos e médios produtores, reduzindo perdas e gastos com medicamentos.

FINALISTAS DO PRÊMIO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Gabriel Simoni • 22 anos • MT

Para pagar a faculdade de Medicina, Gabriel Simoni criou a PubMeta, que já ajudou mais de 100 estudantes a publicar artigos científicos. Ele já soma 30 publicações e conquistou uma bolsa de pesquisa em Yale.

Isadora Castro • 22 anos • GO

Isadora Castro levou exames oftalmológicos gratuitos a mais de 1.000 pessoas em Goiás com a ajuda de inteligência artificial. Também apresentou em Oxford uma pesquisa ampla baseada em 29.000 prontuários médicos.

NORDESTE

Rômulo Henrique Nascimento Duarte | 21 anos • PB • Ciência da Computação • Universidade Federal da Paraíba • Vencedor Regional Nordeste | De origem humilde, Rômulo Duarte desenvolveu com pesquisadores da Universidade da Pensilvânia uma IA que também melhora a precisão de mamografias em mulheres com silicone. O ganho de acurácia passou dos 15%. (Leandro Fonseca/Exame)

Encontrar um tumor em uma mamografia, exame usado para investigar alterações nas mamas, exige atenção. Quando a paciente tem próteses de silicone, o desafio aumenta. Os implantes dificultam a visualização de partes da mama e podem confundir sistemas de inteligência artificial treinados para identificar sinais de câncer.

Foi nesse problema que Rômulo Duarte, de 21 anos, concentrou sua pesquisa. Estudante de ciência da computação da Universidade Federal da Paraíba, ele participou de um trabalho com pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para melhorar a análise desses exames.

Sua contribuição envolveu aperfeiçoar programas de inteligência artificial para reconhecer possíveis tumores em imagens de pacientes com implantes. O resultado foi uma melhora superior a 15% na precisão da detecção de câncer de mama nesse grupo.

A trajetória de Duarte começou longe dos laboratórios internacionais. Filho de uma vendedora de tecidos e de um almoxarife, ambos sem o ensino básico completo, ele foi o primeiro da família a ingressar em uma universidade pública.

Hoje, no terceiro ano da graduação, trabalha como engenheiro de inteligência artificial na Arco Educação. Também preside a Liga de Tecnologia e Inteligência Artificial, organização acadêmica pela qual coordena oficinas de tecnologia em escolas públicas de periferia.

Duarte pretende concluir a graduação em 2027 e seguir para mestrado e doutorado no exterior, com foco no uso de inteligência artificial na medicina.

“No final do dia, código no terminal não vale nada se não mudar a vida das pessoas reais. A tecnologia precisa salvar vidas e encurtar distâncias sociais”, afirma.

FINALISTAS DO PRÊMIO NA REGIÃO NORDESTE

Leonardo Martins • 21 anos • SE

Diagnosticado com diabetes aos 4 anos, Leonardo Martins criou a Hypo Predict, startup que já usa dados clínicos para prever quedas de glicose com até uma hora de antecedência e avisar pacientes pelo WhatsApp.

Lucas Guimarães • 25 anos • CE

Lucas Guimarães investiga por que a pele de tilápia ajuda a tratar queimaduras. Na UFC, mapeou mais de 1.000 proteínas do tecido cicatricial e identificou uma molécula associada ao controle da dor e da inflamação.

NORTE

Marcelly Câmara | 30 anos • AM • Agroecologia • Universidade do Estado do Amazonas • Vencedora Regional Norte | Primeira da família a entrar numa universidade pública, Marcelly Câmara ajuda comunidades amazônicas a gerar renda. Seu coletivo já reciclou mais de 27.000 garrafas de vidro e hoje leva cinema a ribeirinhos. (Leandro Fonseca/Exame)

Na Amazônia, frutas e hortaliças se perdem pela falta de estradas para escoar a produção. Enquanto isso, garrafas de vidro se acumulam em comunidades e rios porque transportá-las para reciclagem em outros estados custa caro. Foi diante desses problemas que Marcelly Câmara, de 30 anos, decidiu criar soluções com os recursos disponíveis na região.

Nascida em Urucará e moradora de Presidente Figueiredo, no Amazonas, Câmara foi a primeira pessoa da família a entrar no ensino superior público. Antes disso, tentou cursar direito e gastronomia, interrompeu os estudos e enfrentou o trauma de um sequestro. A virada veio aos 28 anos, quando a Universidade do Estado do Amazonas abriu um curso de agroecologia, área dedicada à produção agrícola com menor impacto ambiental, em seu município.

Câmara fundou a Casa Verde Itinerante, coletivo responsável por criar uma máquina artesanal de corte e polimento de garrafas usando peças de equipamentos eletrônicos descartados. A iniciativa, batizada de Vidros da Amazônia, já reciclou mais de 30.000 embalagens, transformadas em utensílios cuja venda gera renda para mulheres ribeirinhas.

Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, ela também desenvolveu quatro modelos de desidratadores solares, equipamentos capazes de retirar a água dos alimentos para conservá-los por mais tempo. A solução ajuda agricultores familiares a transformar frutas e hortaliças em pós e temperos, reduzindo perdas.

Câmara ainda criou o CineCult, iniciativa de cinema e debates ambientais em comunidades ribeirinhas. Agora, perto da formatura, utiliza dados de satélites para mapear possíveis queimadas e planeja criar centros de inovação voltados aos moradores da floresta. “Não adianta o mundo olhar para a Amazônia se as tecnologias não nascerem e não ficarem nas mãos de quem protege o território”, afirma.

FINALISTAS DO PRÊMIO NA REGIÃO NORTE

Brenda Nascimento • 21 anos • PA

Depois de ver a seca ameaçar produtores de cacau no Pará, Brenda Nascimento ajudou a criar uma irrigação de baixo custo com potes de barro, sensor e energia solar. A solução reduz o investimento em mais de 90%.

Maria Paula Bastos • 27 anos • PA

Criada numa comunidade ribeirinha do Pará, Maria Bastos fundou a Uiro, que usa IA para melhorar a renda de mais de 200 famílias extrativistas. Na COP30, reuniu propostas de 30.000 jovens de 150 países.