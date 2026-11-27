Luiz Inácio Lula da Silva assumirá em janeiro seu quarto mandato como presidente com uma missão que vai além dos próximos quatro anos: preparar o Brasil para as próximas décadas. Com a dívida pública em alta, a produtividade estagnada, o envelhecimento acelerado da população e o avanço do crime organizado, o país já não pode adiar decisões estruturais.

Da governabilidade à política externa, do agronegócio à qualidade dos serviços públicos, a EXAME apresenta os sete trabalhos que desafiarão o presidente até 2030. Mais do que administrar o presente, Lula terá de construir as bases de um país capaz de prosperar depois de sua saída do poder.

1. FISCAL | As contas. De novo

Funcionário organiza produtos em mercado: ajuste fiscal será necessário para conter a inflação (Leandro Fonseca/Exame)

O ano é 2026, mas bem poderia ser 2016, 2019 ou 2023. Em comum, nessas datas, o Brasil se viu às voltas com o debate sobre a saúde das contas públicas. Agora, o desafio fiscal volta a pressionar a política monetária do Banco Central para ser mais agressiva — e, numa quase ironia, eleva o custo da dívida pública e asfixia a capacidade de financiamento das empresas.

O presidente Lula terá a oportunidade de montar um novo arcabouço fiscal que estabilize a trajetória da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB); ou insistir no aumento da carga tributária sem enfrentar a dinâmica das despesas e deixar para 2030 o inadiável ajuste necessário.

Aos dados: do fim de 2022 a setembro de 2026, a dívida bruta do governo geral saiu de 71,7% para 82,9% do PIB — 11,2 pontos percentuais. A Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, estima uma dívida de 95,7% do PIB em 2030.

Esse crescimento da dívida ocorre em meio à expansão das despesas públicas, especialmente daquelas sujeitas a regras de vinculação e reajuste. O problema atravessa governos. Segundo levantamento do economista Daniel Duque, com dados do FMI, a despesa primária do governo geral, excluídos os juros, passou de 30,9% para 37,4% do PIB entre 2004 e 2024.

Em 14 desses 20 anos, os gastos cresceram mais que a economia. De 2023 a 2026, o PIB brasileiro deverá acumular crescimento real de aproximadamente 11%, enquanto o gasto primário federal terá avançado 21%, segundo cálculos do economista Samuel Pessôa, pesquisador da FGV IBRE e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). “Temos de aprovar regras que permitam que o gasto primário cresça 1,5% [real] ao ano”, diz Pessôa, em entrevista ao Macro em Pauta, da EXAME.

A escolha não é simples nem agradável. Um estudo de Pessôa e seu colega Fábio Serrano calculou que a política de valorização real do salário mínimo e a reindexação dos pisos de saúde à receita corrente líquida e de educação à receita de impostos elevaram as despesas em mais de 520 bilhões de reais acumulados entre 2023 e 2026, em comparação com um cenário que mantivesse as regras anteriores. São medidas socialmente legítimas, mas têm preço. Associadas à expansão de benefícios como Bolsa Família e BPC, também pressionam a demanda e a inflação.

Uma saída recorrente foi buscar mais receitas. As renúncias fiscais federais devem alcançar 612 bilhões de reais em 2026, ou 4,4% do PIB, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU). Mas rever benefícios implica enfrentar interesses econômicos e políticos consolidados, além de o Brasil já conviver com uma carga tributária elevada para seu nível de renda.

Com um mandato para manter a inflação em 3% ao ano, o BC tentou baixar os juros, que chegaram a 10,5% em maio de 2024, mas teve de revertê-lo e levou a Selic a 15% em junho de 2025, maior nível desde 2006. Hoje, está em 13,75%. No mercado futuro, as taxas prefixadas para cinco anos saltaram de 10,07% no fim de 2023 para 14,96% em novembro de 2026, segundo dados da B3 compilados pelo Banco Central.

Neste ponto, a crítica é pertinente: o Brasil tem a maior taxa de juro real — a taxa nominal menos a inflação esperada — entre 40 economias acompanhadas pela consultoria MoneYou. O indicador chegou a 9,05% em novembro.

Para muitos economistas, o papel do fiscalnisso é central e nada avançará de maneira sustentada sem um mecanismo crível de controle das despesas e de estabilização da dívida. Mas a política fiscal não explica tudo.

Em estudo recente, Bráulio Borges comparou o Brasil a sete economias emergentes e constatou que, mesmo com impulso fiscal nulo, o diferencial de juros reais brasileiros permaneceria em 3,4 pontos percentuais, após descontados os juros americanos e o risco soberano. O problema: sem uma sinalização de ajuste, não há sequer espaço para discussões estruturais como essas.

Uma primeira reação do governo veio pelo pacote articulado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti. O projeto limita, em determinadas condições, o crescimento real das despesas a 2%, em vez de 2,5%, amplia os instrumentos de bloqueio e restringe benefícios tributários.

O Executivo calcula melhora de 45 bilhões a 56 bilhões de reais no resultado primário de 2027. Alguns bancos falam em 30 bilhões de reais. Até o fechamento desta edição, o Senado havia aprovado o texto-base, e faltava votar quatro destaques antes da análise da Câmara. É um primeiro passo, tímido, de uma longuíssima jornada à frente.

No limite, está em jogo a capacidade de financiar o futuro da economia do país. Há mais de uma década, o Brasil segue preso ao debate sobre ajuste fiscal, inflação e juros, e questões fundamentais para o desenvolvimento ficam em segundo plano.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), há um gap de 2,38% do PIB entre o que o país investe e o que deveria investir em infraestrutura. O problema se reflete também na produtividade: entre 1995 e 2024, a produção por hora trabalhada cresceu apenas 0,8% ao ano, segundo a FGV IBRE.

Nos serviços, responsáveis por mais de 70% das horas trabalhadas no país, o avanço foi de apenas 0,2% ao ano. Superar o desequilíbrio fiscal, portanto, não é um fim em si mesmo, mas uma condição para que o Brasil possa finalmente voltar suas energias aos desafios que determinarão sua prosperidade nas próximas décadas: ampliar os investimentos em infraestrutura, melhorar a educação e implementar reformas capazes de elevar a produtividade e sustentar o crescimento econômico.

Em sua “última dança”, Lula pode fincar as bases para um futuro mais sustentável, sem deixar de lado os mais pobres. Assim, quem sabe, 2030 não se parecerá com 2026, 2023, 2019 nem 2016. (Luciano Pádua)

2. PRODUTIVIDADE | Mais fermento para o bolo

Trabalhador em cooperativa: o Brasil terá o desafio de elevar a produtividade para garantir o crescimento da economia (RAI/Divulgação)

“No meu quarto mandato, o Brasil tem que dar um salto de qualidade.” A frase dita por Lula nas Filipinas, em novembro, resume um desafio: elevar a produtividade, fermento do crescimento. Entre 2020 e 2025, a produtividade por hora trabalhada avançou somente 0,3% ao ano, segundo o FGV IBRE, respondendo por 16% do crescimento do valor adicionado.

O restante veio, sobretudo, da expansão das horas trabalhadas, fórmula limitada pelo envelhecimento populacional.

Há muito se tenta entender as razões desse atraso. Fernando Veloso, do FGV IBRE, e Gabriel Zaourak, do Banco Mundial, argumentam que o problema vai além da falta de investimentos e qualificação. O ambiente de negócios desestimula a concorrência e dificulta a chegada mais eficiente de capital e trabalhadores às empresas. Subsídios, benefícios tributários e exigências de conteúdo nacional podem proteger negócios pouco produtivos.

O problema também aparece nos custos das empresas. Estudo recente do Movimento Brasil Competitivo (MBC) estima em 3,5 trilhões de reais anuais, ou 27,5% do PIB, os custos adicionais de produzir, contratar e investir no Brasil ante referências internacionais.

Infraestrutura, capital humano e financiamento somam mais de 2,1 trilhões de reais. O governo aposta na reforma tributária. “Essa é a primeira grande resposta para a produtividade”, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, à EXAME em agosto. A simplificação dos tributos sobre o consumo promete reduzir distorções, mas seus efeitos dependerão da implementação do novo sistema, com transição até 2033.

Mas há outras propostas. Veloso e Silvia Matos, também da FGV, defendem uma comissão independente de produtividade, inspirada na Austrália, para avaliar políticas e recomendar reformas. Estudo do CDPP propõe ampliar concorrência e abertura comercial, revisar regimes tributários que desestimulam o crescimento das empresas e modernizar o crédito.

Se levada a cabo, uma agenda de produtividade seria por si só um salto de qualidade para a política econômica. (Luciano Pádua)

3. INSTITUIÇÕES | Desatando nós

Lula, Davi Alcolumbre e Hugo Motta: o governo aposta na reeleição de presidentes do Senado e da Câmara para uma convivência de conveniência (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Em 15 de setembro, uma sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal expôs os atritos entre ministros sobre o caso Banco Master, sem chegar a uma decisão. Quarenta dias depois, Lula foi reeleito em virada histórica. Voltará ao Planalto com uma crise institucional e 44% de desaprovação ao governo, segundo a Quaest de novembro.

Há duas frentes: uma conjuntural, ligada ao pós-eleição; outra estrutural, ao presidencialismo de coalizão. “É precisamente nesse vácuo de coordenação que o terceiro poder passa a ser chamado a arbitrar”, escreveu Luiz Guilherme Schymura, do FGV IBRE.

Na conjuntura, o Supremo é o epicentro. O caso Master abalou a credibilidade da Corte, enquanto assume um Congresso com parlamentares eleitos prometendo limitar o STF e afastar ministros. A fuga de Flávio Bolsonaro após a derrota parece ter esfriado o “terceiro turno”, mas dezenas de ações eleitorais continuam no TSE.

Para Fábio Zambeli, diretor-geral da Athos Public Affairs, caminha-se para um pacto de convivência: o governo se protege do Legislativo; o Congresso, do STF; e o Supremo, do Senado. Partidos de centro tenderiam a se aproximar de Lula. A recondução de Hugo Motta e, sobretudo, de Davi Alcolumbre em fevereiro será o primeiro teste. Uma vitória da oposição no Senado poderia romper o arranjo.

Lula poderá indicar quatro ministros ao STF até 2030, mas dependerá do crivo do Senado — que já rejeitou Jorge Messias. Segundo Zambeli, o pacto permitiria formar maiorias pontuais para votações econômicas, apesar da minoria governista no Congresso.

Na estrutura, o Congresso ampliou seu controle orçamentário: as emendas passaram de 3,95% das despesas discricionárias federais em 2014 para uma projeção de 22,6% em 2026. O Executivo perdeu instrumentos de negociação, e o STF passou a arbitrar disputas sobre esses recursos.

O limite do pacto, avalia Zambeli, será a economia. “O único vetor que está fora do controle do governo é a economia. Se a economia desandar, não há pacto de governabilidade que se sustente”, diz. Pacificar Brasília exigirá também preservar a estabilidade econômica. (Luciano Pádua)

4. POLÍTICA E COMÉRCIO EXTERIOR | Diplomacia de resultados

O mundo ficou — muito — mais complexo. Espremido entre Estados Unidos e China, seus dois maiores parceiros comerciais, o governo Lula 3 buscou diversificar destinos e comemora a abertura de 700 mercados em 99 países.

Num olhar mais alongado, o Brasil bateu recordes de exportação de 2000 a 2026, mas aprofundou a dependência da China e de uma pauta ancorada em soja, minério e petróleo. Segundo a OCDE, itens de alta tecnologia representam 11% das nossas exportações de manufaturados.

A nova gestão precisa ir além da diplomacia personalista, calcada na figura de Lula, e buscar resultados em valor agregado. Para Leonardo Paz, da Fundação Getulio Vargas (FGV), o isolamento industrial nas cadeias globais também é resultado de causas internas. “O setor privado no Brasil é muito protecionista. Ele diz que quer se abrir, mas não toma os passos necessários”, afirma.

Atrair capital estrangeiro para sofisticar a produção esbarra também em problemas institucionais. “A penetração do crime organizado nas instituições e em atividades do setor privado é um problema crescente e se torna cada dia mais uma preocupação para o investidor estrangeiro”, diz Júlia Thomson, da consultoria Eurasia.

Os minerais críticos são um potencial ativo estratégico. O governo considera restringir exportações para negociar alívio tarifário, sobretudo com os EUA. Thomson, porém, não acredita que a medida avance. “Em um momento em que o país busca atrair investimento, [essa medida] não deve avançar, para não inibir o investidor”, diz.

Nos últimos anos, o Brasil ampliou vendas para Oriente Médio, África, Ásia e Américas, com destaque para Arábia Saudita, Etiópia, Coreia do Sul e México. O desafio é fazer essas rotas absorverem produtos de maior valor agregado, não apenas commodities.

Outra frente é ampliar o acesso a mercados consolidados, impulsionado pela aplicação provisória do acordo Mercosul-União Europeia, iniciada em maio de 2026. A Europa ganha importância diante das tensões entre Lula e Javier Milei, da Argentina. Com os EUA, apesar do distanciamento de Trump, a expectativa é de pragmatismo. Thomson afirma que o líder americano “pretende trabalhar com Lula”.

A equação final se resume a uma palavra: “valor”. O Brasil abriu portas em diversas regiões, mas precisa transformar o acesso em negócios. O sucesso do novo mandato dependerá menos do número de mercados alcançados e mais da capacidade de exportar produtos sofisticados e inserir a indústria nas cadeias globais. (Diego Pavão)

5. AGRONEGÓCIO | Safra de recomeços?

Produtores colhem alface durante safra brasileira: Lula terá como desafio ampliar no agro o acesso ao crédito, fortalecer o seguro rural e melhorar a relação com o Congresso (Leandro Fonseca/Exame)

O Brasil encerrará o terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com recorde de mercados agropecuários: 700 abertos desde 2023 em 99 países. Dentro da porteira, porém, a conta é outra: crédito caro, margens apertadas e desconfiança em relação ao Planalto.

No quarto mandato, Lula terá de unir o agro que bate recordes ao produtor que luta para financiar a safra — e melhorar a relação com o setor. “Para o produtor, ‘recorde’ no anúncio e menos crédito barato na porteira é uma contradição”, diz Carlos Cogo, CEO da Cogo Inteligência em Agronegócio. Ele elogia a diplomacia comercial, mas lembra que o agricultor mede o governo pela prestação que vence, não só pelos mercados abertos.

A Selic em dois dígitos e o seguro rural menor dificultam a aproximação. Para 2026/27, o governo anunciou 525 bilhões de reais para a agricultura empresarial, valor recorde, mas os recursos a juros controlados recuaram 15%, para 97 bilhões de reais, segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

“Enquanto a política agrícola continuar baseada em subsidiar juros, e não em gestão de risco, o anúncio do Plano Safra não vai ser o suficiente”, diz Guilherme Soria, coordenador da FGV Agro e ex-secretário de Política Agrícola. A nova lei do seguro rural que prevê recursos a quem sofreu de efeitos climáticos extremos oferece uma saída, mas depende de recursos (volte ao ponto 1 desta reportagem). Para Cogo, sem ajuste fiscal os juros continuarão corroendo as margens.

No Congresso, Lula enfrenta uma bancada que apoiou seu adversário. A FPA declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) e deve crescer de 294 para cerca de 330 deputados, além de 49 senadores. Pedro Lupion (Republicanos), presidente da frente, sinaliza trégua com ressalvas: apoiará pautas favoráveis ao agro, mas a FPA “não existe para atender governo nenhum”, afirmou após o primeiro turno.

Para Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, abrir mercados é apenas parte do desafio. Sem investimentos em tecnologia, infraestrutura e segurança jurídica, o avanço das exportações não se traduz necessariamente em renda para o produtor. “Sem visão de Estado não há milagres”, diz. A prova de Lula no quarto mandato será medida pela capacidade de fazer a prosperidade das exportações cruzar a porteira. (César H.S. Rezende)

6. SEGURANÇA PÚBLICA | O medo que desafia Lula

Polícia Militar de São Paulo: em 2025, foram 40.775 mortes violentas intencionais, queda de 8,2% e menor nível desde 2012, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Os homicídios caem, mas o medo, não. É essa distância que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de reduzir no quarto mandato, enquanto facções avançam sobre a economia e o Orçamento federal impõe limites aos investimentos.

Pesquisa do Instituto Sou da Paz e da OMA Pesquisa expõe a distância: só 32% se sentem seguros na cidade onde moram; 57% mudaram a rotina por medo. Em 2025, foram 40.775 mortes violentas intencionais, queda de 8,2% e menor nível desde 2012, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para Robert Muggah, cofundador do Instituto Igarapé, a redução dos homicídiosnão conta toda a história.

Facções avançam sobre tráfico de drogas, armas e até mesmo de combustíveis, ouro e madeira. “A simples redução dos homicídios não significa que a população ficará satisfeita”, afirma. Ele defende seguir o dinheiro e atingir quem lava os lucros do crime. O custo da criminalidadepode chegar a 1,3 trilhão de reais por ano, equivalente a 14% do PIB, segundo levantamento do especialista.

Para reagir, Lula aposta em uma nova estrutura a partir de 2027. Após a aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Senado, em novembro, o presidente reeleito propôs a criação de um ministério separado da Justiça por medida provisória.

A proposta ampliará a coordenação federal da segurança pública, mas manterá o comando das polícias estaduais nos governos dos estados. Na avaliação de Joana Monteiro, professora da FGV, um dos desafios para o governo federal é que a maior parte da operação policial está concentrada nos estados.

Para ela, o problema vai além dessa estrutura: o Brasil ainda trata segurança pública como sinônimo de policiamento, enquanto precisa avançar no compartilhamento de dados, na integração das investigações e na prevenção à violência contra mulheres e ao recrutamento de jovens pelo crime. “O governo federal brasileiro sabe induzir política, sabe desenhar. Só que, na área de segurança, isso sempre ficou a cargo dos estados. O desafio é que a maior operação está nas polícias, está [na esfera] estadual”, afirma.

Lula terá quatro anos para enfrentar um problema que exige décadas de trabalho. Seu maior desafio será fazer com que o combate ao crime avance mesmo depois de sua saída do Planalto. (César H.S. Rezende)

7. SAÚDE/EDUCAÇÃO | A conta do envelhecimento

Idosa recebe atendimento médico: envelhecimento no Brasil pressiona rede de saúde pública cada vez mais (THUANE MARIA/GOVBA/-)

O Brasil vive o fim do chamado bônus demográfico. O recado para os próximos governos é matemático: o país envelhece rápido, exigindo que uma base menor de jovens seja mais produtiva para sustentar uma rede de saúde pressionada pela longevidade.

Durante décadas, a prioridade foi expandir o acesso para uma população crescente. Agora, o Brasil terá de adaptar seus sistemas a uma força de trabalho que vai encolher. E na saúde há também um abismo fiscal: o país destina 5% do PIB à saúde pública, ante 5,7% da média de um grupo de cerca de 50 países em estudo do Tesouro Nacional com dados do FMI e da OCDE. Em educação, o gasto é de 5,1%, ante 4,6% de outras nações.

Uma população idosa demanda tratamento de doenças crônicas e cuidados contínuos. O sistema, porém, segue com uma lógica do passado. “A gente continua tratando os problemas de saúde como se eles fossem agudos quando, na verdade, estão cada vez mais crônicos”, afirma o médico gerontólogo Alexandre Kalache, um dos pioneiros no estudo das questões do envelhecimento.

O desafio de quem cuidará dessa população vai além da infraestrutura médica. Sem uma rede pública de longa permanência, a assistência recai sobre as famílias, forçando pessoas em idade produtiva a abandonarem a carreira para cuidar de parentes.

Essa nova dinâmica exigirá racionalidade. Para João Abreu, diretor da ImpulsoGov, organização que atua em parceria técnica com o Ministério da Saúde para digitalizar a gestão, o caminho é usar dados. Hoje, 170 milhões de brasileiros estão na base nacional da atenção básica. “A maioria dos países não tem esses dados”, afirma Abreu. “Fizemos a parte mais difícil; só falta usar esses dados para descobrir quem mais precisa do SUS na hora exata, e com isso salvar vidas.”

A demografia também afeta a educação e abre uma oportunidade para aproveitar a queda do número de crianças para qualificar o ensino, já que menor demanda por vagas permite reorganizar redes e elevar o investimento por estudante.

O obstáculo, no entanto, é o déficit educacional crônico. “O Brasil está envelhecendo antes de garantir que seus jovens aprendam. Essa conta não fecha”, diz Olavo Nogueira Filho, diretor do movimento Todos Pela Educação. O gargalo é nítido no ensino médio: em 2025, apenas 8,5% dos alunos da rede pública concluíram a etapa com aprendizagem adequada em matemática, segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) compilados pela organização.

Com o orçamento no limite, o desafio será adaptar a infraestrutura educacional e de saúde enquanto se lida com o envelhecimento acelerado da população. A decisão sobre o Brasil de 2050 começará em 2027, na quarta gestão de Lula na Presidência. (Diego Pavão)