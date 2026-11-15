Lula diz que Brasil buscou parceiros em vez de 'ficar chorando' após tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 15, que o Brasil reagiu ao aumento das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump com a busca por novos parceiros comerciais, em vez de tentar reverter a medida por meio de apelos aos Estados Unidos.

"Ao invés da gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano investisse no Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para a gente vender e para a gente comprar", declarou o presidente à imprensa em Manila, nas Filipinas, ao encerrar sua participação na 49ª cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Lula afirmou que os Estados Unidos representam atualmente 9,2% do comércio exterior brasileiro . Em contrapartida, as trocas comerciais com a China cresceram quase 20%, enquanto o comércio com a Indonésia avançou cerca de 15%, com a Alemanha subiu 15,8% e com o Vietnã aumentou 13%.

O presidente também destacou o resultado da ampliação das relações comerciais com outros mercados. De acordo com ele, em 50 países, o comércio brasileiro cresceu, em média, 10,5%. Nesse período, o superávit comercial passou de R$ 50 bilhões para R$ 80 bilhões.

A estratégia de diversificação foi um dos temas do balanço da viagem de Lula pelo continente asiático. O presidente defendeu o aprofundamento das relações com os países do Sudeste Asiático e afirmou que pretende dobrar o volume de comércio com as economias que integram a Asean. Em 2025, as trocas comerciais com o bloco somaram US$ 38,4 bilhões.

O governo também trabalha para ampliar sua participação nas iniciativas do grupo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil espera avançar nas negociações para se tornar parceiro pleno de diálogo da Asean em 2027, quando Singapura assumirá a presidência do bloco.

Novos acordos comerciais

Durante a passagem pelas Filipinas, Lula também se reuniu com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Os dois discutiram a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e o país norte-americano, com a expectativa de avançar nas negociações nos próximos meses.

A ampliação das parcerias também envolve a aproximação com economias asiáticas e a atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. Lula defendeu que a exploração de minerais críticos e terras raras no país esteja associada à industrialização local, com foco no desenvolvimento de produtos como chips e baterias.

Ao falar sobre os planos para um eventual quarto mandato, o presidente afirmou que pretende priorizar investimentos em ciência, tecnologia, indústria digital, economia verde e economia criativa. “O Brasil precisa sair do rol dos países eternamente em vias de desenvolvimento e se transformar num país desenvolvido”, disse.

Meio ambiente e eleições

No balanço da viagem, Lula também abordou a agenda ambiental e a participação brasileira na COP31, realizada na Turquia. O presidente destacou a apresentação de um roteiro para reduzir o uso de combustíveis fósseis e defendeu a ampliação do financiamento climático.

Entre as iniciativas mencionadas está o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que prevê retorno financeiro aos investidores e remuneração aos países que preservam suas florestas. Lula afirmou que o mecanismo busca atrair recursos privados para financiar a conservação ambiental.

“Ninguém está pedindo esmola, nós estamos pedindo investimento para que a gente possa cumprir com nossa tarefa”, declarou.

O presidente também disse considerar possível que o Brasil alcance a meta de desmatamento zero até 2030. Lula comentou ainda o resultado das eleições presidenciais brasileiras e destacou a participação de jovens, mulheres e idosos no pleito. Segundo o petista, a população assumiu a responsabilidade de impedir o que chamou de “volta do retrocesso”.

O presidente afirmou ter se surpreendido com o interesse demonstrado pelos países asiáticos nas eleições brasileiras e com a repercussão de sua vitória na região.