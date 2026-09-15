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Mais de 70 ‘escolas de robôs’ já estão em operação na China

Com mais de 70 unidades em operação, centros de treinamento utilizam dados do mundo físico para aprimorar sistemas de inteligência incorporada e robôs humanoides

Robôs humanoides: China acelera a criação de infraestrutura voltada ao treinamento de máquinas para tarefas industriais e do cotidiano (Imagem gerada por IA/Exame)

Robôs humanoides: China acelera a criação de infraestrutura voltada ao treinamento de máquinas para tarefas industriais e do cotidiano (Imagem gerada por IA/Exame)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15h43.

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A China já colocou em operação mais de 70 centros destinados ao treinamento de robôs e sistemas de inteligência incorporada, enquanto outros 40 estão em construção ou planejamento. Os espaços funcionam como “escolas de robôs”, onde máquinas aprendem tarefas do mundo físico a partir de dados coletados em situações reais.

Nesses centros, robôs humanoides repetem atividades como pegar objetos, dobrar roupas, organizar mesas e movimentar encomendas. Sensores registram informações como trajetória, força aplicada e taxa de sucesso, que depois são usadas para treinar e aperfeiçoar os modelos.

A inteligência incorporada é a área da inteligência artificial voltada a sistemas capazes de perceber o ambiente e executar ações no mundo físico. Diferentemente dos grandes modelos treinados principalmente com textos e conteúdos disponíveis na internet, esses sistemas dependem de dados obtidos em ambientes reais.

Segundo relatório da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), os centros estão concentrados principalmente no Delta do Rio Yangtzé, na região Pequim-Tianjin-Hebei e no Delta do Rio das Pérolas. Zhejiang lidera com 14 unidades já construídas, enquanto Jiangsu, Pequim, Guangdong e Shandong têm oito cada.

Além da coleta de dados, essas estruturas passaram a oferecer capacidade computacional, treinamento de modelos, testes e conexão entre empresas de robótica e setores interessados na tecnologia, como manufatura, saúde e energia.

O governo chinês também começou a estabelecer regras para essa infraestrutura. Uma iniciativa lançada em junho prevê que cada província ou região em nível provincial selecione pelo menos 20 cenários reais para treinamento, testes e validação de robôs. Em novembro, também entra em vigor um padrão nacional voltado à qualidade dos conjuntos de dados usados no treinamento desses sistemas.

Fonte: news.cn

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