Mais de 70 ‘escolas de robôs’ já estão em operação na China

A China já colocou em operação mais de 70 centros destinados ao treinamento de robôs e sistemas de inteligência incorporada, enquanto outros 40 estão em construção ou planejamento. Os espaços funcionam como “escolas de robôs”, onde máquinas aprendem tarefas do mundo físico a partir de dados coletados em situações reais.

Nesses centros, robôs humanoides repetem atividades como pegar objetos, dobrar roupas, organizar mesas e movimentar encomendas. Sensores registram informações como trajetória, força aplicada e taxa de sucesso, que depois são usadas para treinar e aperfeiçoar os modelos.

A inteligência incorporada é a área da inteligência artificial voltada a sistemas capazes de perceber o ambiente e executar ações no mundo físico. Diferentemente dos grandes modelos treinados principalmente com textos e conteúdos disponíveis na internet, esses sistemas dependem de dados obtidos em ambientes reais.

Segundo relatório da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), os centros estão concentrados principalmente no Delta do Rio Yangtzé, na região Pequim-Tianjin-Hebei e no Delta do Rio das Pérolas. Zhejiang lidera com 14 unidades já construídas, enquanto Jiangsu, Pequim, Guangdong e Shandong têm oito cada.

Além da coleta de dados, essas estruturas passaram a oferecer capacidade computacional, treinamento de modelos, testes e conexão entre empresas de robótica e setores interessados na tecnologia, como manufatura, saúde e energia.

O governo chinês também começou a estabelecer regras para essa infraestrutura. Uma iniciativa lançada em junho prevê que cada província ou região em nível provincial selecione pelo menos 20 cenários reais para treinamento, testes e validação de robôs. Em novembro, também entra em vigor um padrão nacional voltado à qualidade dos conjuntos de dados usados no treinamento desses sistemas.

Fonte: news.cn