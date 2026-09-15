China estabelece meta para veículos de nova energia chegarem a 70% das vendas de carros até 2030

Um novo plano para a indústria automotiva chinesa estabelece que os veículos de nova energia deverão representar 70% das vendas de carros novos de passageiros até 2030. Para os veículos comerciais, a meta é chegar a 40% das vendas. O documento foi publicado por nove órgãos do governo chinês.

O documento também prevê a adoção em larga escala de veículos com funções de direção autônoma. A meta é permitir condução altamente automatizada em rodovias, vias expressas urbanas e determinadas vias das cidades.

As medidas fazem parte do “Plano de Desenvolvimento da Indústria de Veículos de Nova Energia Inteligentes e Conectados para o 15º Plano Quinquenal”, publicado por órgãos como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Até 2030, o governo também pretende ter várias montadoras chinesas entre as dez maiores do mundo em volume de vendas e empresas de componentes automotivos entre as 100 maiores.

Outra meta é aumentar a participação da China na elaboração de normas e regulamentações internacionais para o setor automotivo.

O plano prevê ainda que a indústria automobilística alcance o pico de emissões de carbono até 2030, como parte da transição de baixo carbono da cadeia de suprimentos.

Fonte: CCTV