Banco prevê que criptomoeda vai subir 7.000% até 2030

O banco Standard Chartered publicou um relatório no qual sua equipe de análise prevê uma valorização de 7.043% para a criptomoeda arbitrum. O token sairia dos US$ 0,14 atuais para US$ 10,00.

Assinado pelo head global de análise de ativos digitais, Geoff Kendrick, o relatório destaca que a moeda digital é emitida pelo blockchain Arbitrum, uma das duas maiores redes de segunda camada do Ethereum do mundo. A outra é a Base, da corretora de criptomoedas Coinbase.

O diferencial da Arbitrum, nesse sentido, é que o modelo da rede envolve levar empresas do setor financeiro tradicional para o mundo blockchain. Um exemplo disso foi a criação da Robinhood Chain pela corretora Robinhood, nos Estados Unidos. A Arbitrum recebe uma taxa de 10% sobre todo o faturamento do blockchain da Robinhood por contra do trabalho que executa de provedora de tecnologia .

"Isso dá à Arbitrum uma vantagem única conforme ativos tokenizados aumentam e players das finanças tradicionais precisam de apoio para trazer ativos para o blockchain (esperamos que US$ 4 trilhões sejam tokenizados até o fim de 2028)", escreve o analista.

Aumento das receitas reflete na criptomoeda

Com o lançamento da Robinhood Chain, por exemplo, o banco projeta que a Arbitrum receberá US$ 5 milhões em setembro, o que representa um aumento de quase cinco vezes sobre o que a rede recebia antes do lançamento do blockchain da Robinhood.

Com isso, o analista estabelece US$ 10 como o preço-alvo para a criptomoeda ARB até 2030, o que representa um aumento de 70 vezes sobre a cotação atual. Em termos percentuais, seria uma valorização de 7.043%.

"Isso é bem mais do que o crescimento que estimamos para ether e bitcoin no nosso horizonte de projeções", destaca o Standard Chartered.

Para chegar ao "valor justo" da Arbitrum, o analista explica que comparou o valor de mercado atual com as taxas pagas ao protocolo, que chama de "PIB" do sistema.

"Nós comparamos essa razão da Arbitrum contra blockchains de primeira camada. Isso mostra que, atualmente, os mercados enxergam pouco valor na Arbitrum contra as blockchains de primeira camada. O atual múltiplo de capitalização da ARB para o 'PIB' anualizado de três meses do ecossistema é só 1,3 vezes. Os múltiplos médios equivalentes para Ethereum, Solana e Avalanche são de até 25 vezes", explica o banco.

Blockchain de segunda camada

Vale lembrar que blockchains de segunda camada são aquelas construídas em cima de uma outra rede descentralizada de primeira camada. Isso é especialmente importante para o Ethereum, que possui uma capacidade de processar transações menor e, portanto, pode ficar com taxas de transação muito elevadas para quem opera diretamente no blockchain principal.

As segundas camadas juntam uma série de transações em uma só e enviam as informações resultantes para a primeira camada, permitindo uma maior velocidade de transações, custos menores e a possibilidade de continuar com a mesma segurança que existe no Ethereum.

Às 15h53 (horário de Brasília) desta terça-feira, 15, a arbitrum subia 1,7% em um período de 24 horas, sendo negociada a US$ 0,14.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok