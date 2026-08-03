SP Climate Week abre com foco em acelerar soluções e destravar investimentos

Como tirar do papel os compromissos assumidos na COP30? Essa foi a pergunta que deu o tom da abertura da terceira edição da SP Climate Week, nesta segunda-feira, 3.

Reunidos na estreia da Climate House, novo espaço criado como uma construção coletiva para acompanhar a implementação da Agenda de Ação da grande conferência do clima em Belém, líderes empresariais, representantes do governo e especialistas defenderam que o desafio da agenda climática deixou de ser a negociação e passou a ser a execução.

No centro dessa estratégia estão os 120 Planos de Aceleração de Soluções (PAS), organizados em torno dos seis eixos da Agenda de Ação da COP30 e apoiados por mais de 400 iniciativas e coalizões.

O foco deste primeiro dia foi em mobilizar investimentos para acelerar e escalar as soluções nos próximos anos.

"É uma agenda para impulsionar o desenvolvimento por meio de parcerias, o que a presidência da COP30 chamou de mutirão", afirmou Dan Ioschpe, Campeão de Alto Nível do Clima da COP30, durante fala na abertura oficial, reforçando seu viés como "construtora de futuro".

O grande desafio, porém, passa pelo financiamento. Para Ioschpe, os planos só terão impacto se conseguirem atrair recursos e criar condições financeiras.

"Se não acelerarmos os planos, eles não têm vida econômica", destacou.

Como exemplo, ele citou o combustível sustentável de aviação (SAF), que hoje pode custar entre duas e cinco vezes mais por do que o querosene convencional. A longo prazo, a expectativa é criar mecanismos capazes de tornar tecnologias de baixo carbono competitivas e escaláveis.

Essa necessidade também motivou um dos principais anúncios do primeiro dia da SP Climate Week: o lançamento de um Grupo de Trabalho de Finanças, voltado a discutir instrumentos capazes de ampliar o fluxo de capital para projetos alinhados aos PAS e à implementação da Agenda de Ação.

A necessidade de conectar recursos a projetos estruturados apareceu também em outros palcos da programação. Em evento realizado no AYA Earth Partners, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Capobianco, afirmou que a adaptação ainda não entrou no radar do setor econômico.

Adaptação climática sozinha não basta

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforçou que a implementação também depende da manutenção dos esforços para reduzir as emissões.

"Não existe adaptação climática que resolva o problema de uma Amazônia savanizada. Esse é um empreendimento irrealizável", afirmou.

Ela também disse que o governo espera registrar, em 2026, a menor taxa de desmatamento da Amazônia da série recente e reiterou a meta de alcançar o desmatamento zero até 2030, assim como a NDC brasileira de reduzir em até 67% as emissões até 2035.

Ao fazer um balanço da conferência de Belém, Marina reconheceu avanços, mas afirmou que eles ainda estão distantes do necessário diante da escala da crise climática.