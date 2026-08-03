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SP Climate Week abre com foco em acelerar soluções e destravar investimentos

A estreia da Climate House colocou a implementação da Agenda de Ação da COP30 no centro do debate no primeiro dia, marcado pelo lançamento de um Grupo de Trabalho de Finanças

Dan Ioschpe, Campeão de Alto Nível do Clima da COP30: "Se não acelerarmos os planos, eles não têm vida econômica" (Divulgação)

Dan Ioschpe, Campeão de Alto Nível do Clima da COP30: "Se não acelerarmos os planos, eles não têm vida econômica" (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 3 de agosto de 2026 às 19h15.

Como tirar do papel os compromissos assumidos na COP30? Essa foi a pergunta que deu o tom da abertura da terceira edição da SP Climate Week, nesta segunda-feira, 3.

Reunidos na estreia da Climate House, novo espaço criado como uma construção coletiva para acompanhar a implementação da Agenda de Ação da grande conferência do clima em Belém, líderes empresariais, representantes do governo e especialistas defenderam que o desafio da agenda climática deixou de ser a negociação e passou a ser a execução.

No centro dessa estratégia estão os 120 Planos de Aceleração de Soluções (PAS), organizados em torno dos seis eixos da Agenda de Ação da COP30 e apoiados por mais de 400 iniciativas e coalizões.

O foco deste primeiro dia foi em mobilizar investimentos para acelerar e escalar as soluções nos próximos anos.

"É uma agenda para impulsionar o desenvolvimento por meio de parcerias, o que a presidência da COP30 chamou de mutirão", afirmou Dan Ioschpe, Campeão de Alto Nível do Clima da COP30, durante fala na abertura oficial, reforçando seu viés como "construtora de futuro".

O grande desafio, porém, passa pelo financiamento. Para Ioschpe, os planos só terão impacto se conseguirem atrair recursos e criar condições financeiras. 

"Se não acelerarmos os planos, eles não têm vida econômica", destacou.

Como exemplo, ele citou o combustível sustentável de aviação (SAF), que hoje pode custar entre duas e cinco vezes mais por do que o querosene convencional. A longo prazo, a expectativa é criar mecanismos capazes de tornar tecnologias de baixo carbono competitivas e escaláveis.

Essa necessidade também motivou um dos principais anúncios do primeiro dia da SP Climate Week: o lançamento de um Grupo de Trabalho de Finanças, voltado a discutir instrumentos capazes de ampliar o fluxo de capital para projetos alinhados aos PAS e à implementação da Agenda de Ação.

A necessidade de conectar recursos a projetos estruturados apareceu também em outros palcos da programação. Em evento realizado no AYA Earth Partners, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Capobianco, afirmou que a adaptação ainda não entrou no radar do setor econômico.

Adaptação climática sozinha não basta

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforçou que a implementação também depende da manutenção dos esforços para reduzir as emissões.

"Não existe adaptação climática que resolva o problema de uma Amazônia savanizada. Esse é um empreendimento irrealizável", afirmou.

Ela também disse que o governo espera registrar, em 2026, a menor taxa de desmatamento da Amazônia da série recente e reiterou a meta de alcançar o desmatamento zero até 2030, assim como a NDC brasileira de reduzir em até 67% as emissões até 2035.

Ao fazer um balanço da conferência de Belém, Marina reconheceu avanços, mas afirmou que eles ainda estão distantes do necessário diante da escala da crise climática.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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