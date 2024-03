Lollapalooza 2024: Detonautas, Maneva e Pe Lanza vão participar de cobertura especial 

É música que você quer? Então se arrume, porque é hoje! A partir das 11h começam as apresentações do Lollapalooza 2024, que contarão com artistas renomados, como Blink 182, Kings of leon, Limp Bizkit e Arcade Fire.

Até o domingo, 24 de março, o Autódromo de Interlagos receberá cerca de 300 mil alucinados por música. E a Rádio Mix preparou uma cobertura especial pra que, quem não puder ir pro evento, possa acompanhar tudo como se estivesse pisando em Interlagos.

Lives para o público que quer mais e mais

O investimento começou com um novo estúdio na sede da emissora. Localizado no prédio da Vergueiro, em São Paulo, ele receberá uma série de lives especiais de bastidores.

Com entrevistas, opiniões, bastidores, entretenimento e música ao vivo, o formato desenvolvido pela Mix rendeu, segundo a emissora, números recordes de audiência e engajamento nos canais digitais.

Na cobertura do Lolla, o especial receberá nomes como, Detonautas, Maneva e Day Limns, em bate-papo sobre carreira e muita música .

Caco Grandino ( NX Zero) e Pe Lanza ( Restart ), nomes conhecidos para quem quer saber tudo da cultura pop , se unirão aos apresentadores Gisele Souza, Guilherme Pallesi (Guipa), Diego Barone e Jorge Ribeiro.

“Estrear os novos estúdios com o oferecimento de marcas parceiras como CNA, O Boticário, McDonald's, Vivo, Superbet, Coca-Cola, Bradesco e Sadia, é uma chancela para essa nova fase de conteúdos digitais da Mix, que segue evoluindo para gerar conexão com a nossa audiência, em qualquer canal que eles queiram interagir conosco", diz Marcos Vicca, diretor artístico da Mix.

Ao vivo, direto do autódromo

Para completar as lives, a Mix também planejou uma cobertura no local, com Fabi Ribeiro percorrendo todo o Autódromo de Interlagos trazendo informações quentes do Lollapalooza.

Ela vai falar com o público e mostrar tudo o que tem no festival para quem estiver acompanhando o canal da emissora no YouTube.

Ativações diversas

Entre as ativações de destaque deste ano da Rádio Mix, está a parceria com a SuperBet. No dia 23, sábado, 40 pessoas serão sorteadas pela rádio para o festival em um ônibus balada onde também serão oferecidas alimentação e bebidas.

A cobertura completa da emissora tem potencial para ser destaque, e os responsáveis pelo projeto, como Marcos Vicca, estão confiantes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube