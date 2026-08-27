Como revelar as fotos da câmera do evento do Jão com Spotify?

Na noite da última quarta-feira, 26, o Spotify realizou o evento "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui" em comemoração à carreira do cantor. Durante a noite, os fãs tiveram a oportunidade de acompanhar as gravações de uma apresentação especial.

Para manter a exclusividade da gravação e do evento, durante a apresentação de Jão, os fãs tiveram seus celulares guardados em invólucros disponibilizados no local. Em troca, os lobos presentes receberam câmeras analógicas para registrar suas memórias favoritas da noite.

Agora, os fãs podem encaminhar os registros que fizeram para o Spotify, no prazo de até 15/9, para aparecer nos conteúdos da marca. Mas como revelas as fotos dessa noite tão especial? A EXAME te explica!

Qual é a câmera dada aos fãs pelo Jão + Spotify?

Os fãs presentes receberam uma versão personalizada da Kodak FunSaver, câmera analógica descartável que já vem com um filme 35 mm colorido, ISO 800, com 27 poses. O modelo possui flash e lente fixa.

Fãs estão recebendo CÂMERAS ANALÓGICAS ao entrar no evento "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui" 🌼 pic.twitter.com/NXDlQp1VqM — Team Jão (@teamjao) August 26, 2026

Como revelar as fotos da Kodak FunSaver?

Depois de usar as 27 fotos disponíveis, os fãs devem levar a câmera inteira (sem abrir antes) para um laboratório. No local, o filme é retirado do aparelho para passar pelo processo químico C-41 de revelação.

Depois da revelação, em alguns laboratórios, é possível solicitar também a digitalização das fotos, para receber os registros online. Em alguns casos, também se pode escolher entre apenas a revelação ou revelação e digitalização.

Quanto custa para revelar fotos de filme?

O preço pode alterar dependendo do laboratório e do serviço escolhido, porém é possível ter uma média em relação à cidade onde o serviço é performado. É importante notar que um prazo mais ou menos urgente também pode alterar o preço.

Revelação do filme: R$ 30

Revelação + digitalização: R$ 40

Revelação + digitalização em alta: R$ 50

Prazo normal: 2 dias úteis

Serviço de urgência: R$ 100

Onde os fãs podem revelar as fotos?

Existem diversos laboratórios ao redor de São Paulo que performam serviços de revelação de filme. No entanto, os bairros mais populares pela tarefa estão na região central, como República e Santa Cecília.