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'I Love L.A.': 2ª temporada ganha cinco novos atores; veja o elenco

Rachel Sennott continua como protagonista da série, interpretando Maia, uma aspirante a empresária de talentos que precisa equilibrar diferentes relações pessoais e profissionais

'I Love LA': série da HBO é criada e protagonizada por Rachel Sennott (Divulgação)

'I Love LA': série da HBO é criada e protagonizada por Rachel Sennott (Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17h29.

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A segunda temporada de "I Love L.A." ganhou cinco novos nomes no elenco. A comédia da HBO terá participações de Katy O’Brian, Lindsay Sloane, Michael Rispoli, Nelson Franklin e Rajat Suresh.

Os cinco artistas participarão da segunda temporada como convidados, mas os personagens que interpretarão ainda não foram revelados.

Katy O’Brian é conhecida por trabalhos como "Love Lies Bleeding" e "Missão Impossível". Lindsay Sloane participou de "Playing House" e "The Odd Couple", enquanto Michael Rispoli tem entre seus trabalhos "Família Soprano" e "The Deuce".

Nelson Franklin esteve em "Veep" e estará no próximo "The Social Reckoning". Já Rajat Suresh participou de "Ruptura" e "Fallout".

Quem está no elenco principal?

Rachel Sennott continua como protagonista da série, interpretando Maia, uma aspirante a empresária de talentos que precisa equilibrar diferentes relações pessoais e profissionais.

Entre elas está sua amizade com Tallulah, interpretada por Odessa A’zion, que deixou de ser apenas sua colega de faculdade e se tornou uma estrela em ascensão. Maia também mantém um relacionamento com Dylan, personagem de Josh Hutcherson, que trabalha como professor.

True Whitaker e Jordan Firstman também integram o elenco da série.

Segunda temporada terá oito episódios

A segunda temporada de "I Love L.A." está em produção em Los Angeles e terá oito episódios.

A série foi renovada em novembro de 2025, quando apenas três episódios da primeira temporada haviam sido exibidos.

Além dos cinco novos nomes, a nova temporada terá participações de Taron Egerton, Jamie Chung, Benjamin Norris, Dylan Arnold, Jessy Hodges e Milan Carter.

Rachel Sennott criou a série

Rachel Sennott, além de protagonizar "I Love L.A.", é a criadora da série e uma das produtoras executivas. Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri e Lorene Scafaria também atuam como produtoras executivas.

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