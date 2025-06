'Wicked: Parte 2' ganha primeiro trailer; confira

O filme “Wicked: Parte 2”, intitulado “Wicked: For Good”, ganhou seu primeiro trailer oficial, que já está disponível para o público.

A sequência direta de “Wicked: Parte 1”, traz de volta Cynthia Erivo como Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, e Ariana Grande como Glinda, a Bruxa Boa do Norte, sob a direção de Jon M. Chu.

A estreia está marcada para 21 de novembro de 2025, quase um ano após o lançamento da primeira parte, em 22 de novembro de 2024.

O trailer e as músicas

O trailer apresenta trechos de músicas já conhecidas, como "No Good Deed" e a icônica "For Good", além de mostrar como a relação entre Elphaba e Glinda evoluiu desde a saída dramática de Elphaba de Oz no final do primeiro filme.

A narrativa acompanha o desenrolar do conflito com o Mágico de Oz e a influência de personagens como Madame Morrible (Michelle Yeoh), o próprio Mágico (Jeff Goldblum), Fiyero (Jonathan Bailey), Boq (Ethan Slater) e Nessarose (Marissa Bode).

A evolução de Elphaba e Glinda

A trama explora o exílio de Elphaba, agora demonizada, e o papel de Glinda como símbolo oficial do “bem” em Oz, vivendo sob a tutela do Mágico.

O filme também deve reinterpretar eventos clássicos da história, como a transformação dos companheiros de Dorothy — Boq no Homem de Lata, Fiyero no Espantalho e o Leão Covarde já mais maduro — além de mostrar o impacto da chegada de Dorothy no mundo de Oz.

Novas músicas e a continuação do sucesso

Além de seguir o segundo ato do musical da Broadway, “Wicked: For Good” incluirá duas músicas inéditas compostas por Stephen Schwartz, ampliando a trilha sonora já premiada da produção original. O primeiro filme foi indicado a 10 Oscars e venceu nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte.

O trailer foi lançado simultaneamente em mais de 100 cinemas da América do Norte durante uma sessão especial da primeira parte, que também distribuiu pôsteres exclusivos do filme. O público pode assistir ao trailer oficial online desde o dia 5 de junho de 2025.

Veja o trailer completo: