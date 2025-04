O que se sabe sobre a sequência do musical ‘Wicked: For Good’

Durante a CinemaCon 2025, foi revelado o primeiro trailer de Wicked: For Good, que marca a segunda e última parte da adaptação da famosa obra de Gregory Maguire. A prévia ainda não foi liberada para o público, mas convidados que estiveram no evento a descreveram.

O trailer começa com uma sequência dramática de janelas sendo quebradas. Em seguida, Glinda, interpretada por Ariana Grande, olha para o céu e chama por Elphaba, vivida por Cynthia Erivo, que surge na varanda de sua casa, com cartazes de "procurada" visíveis ao fundo. A imagem logo transita para um esquadrão liderado por Fierro, e, em uma rápida sequência, o Mágico de Oz, interpretado por Jeff Goldblum, aparece com uma nova invenção tecnológica.

Em meio a flashes da estrada de tijolos amarelos e a clássica vestimenta de Glinda, há também um momento de tensão com o texto “O Mágico Mente” surgindo nas nuvens. A narrativa avança, apresentando cenas com os personagens do Leão, o Homem de Lata e, claro, os infames sapatinhos vermelhos. O trailer culmina em uma cena emocionante: Elphaba voando pelo céu, perseguida por macacos voadores, enquanto declara: “Eu vou atrás do Mágico!”.

A trama continua a explorar o vínculo entre Elphaba, uma jovem incompreendida, e Glinda, uma estudante popular, enquanto as duas enfrentam um dilema após um encontro com o Mágico de Oz, o que coloca sua amizade em risco.

Wicked: For Good terá no elenco nomes como Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James. A direção fica a cargo de Jon M. Chu, conhecido por seu trabalho em Podres de Ricos (2018). O primeiro filme da franquia, lançado em 2024, já está disponível nos cinemas e nas plataformas digitais.