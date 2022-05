WhatsApp Web fora do ar? Site apresenta instabilidade nesta terça

O aplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade da sua versão Web nesta terça-feira, 17. Usuários relataram problemas de lentidão no carregamento de mensagens e dificuldade para conectar ou desconectar do serviços.

De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, o aplicativo começou a apresentar falha a partir das 9h26. O pico de reclamações aconteceu às 10h10, com mais de 429 notificações sobre o WhatsApp Web e, ainda segundo os dados, aproximadamente 53% das reclamações estão relacionadas ao envio e recebimento de mensagens.

A nova versão do WhatsApp Web é alvo frequente de reclamações de usuários. A atualização foi liberada pela companhia de Mark Zuckerberg a partir de fevereiro deste ano, no Brasil — mas já era estudada desde o meio do ano passado. O objetivo principal era garantir que usuários pudessem logar no aplicativo sem a necessidade do celular por perto.

No final do ano passado, quando o app ficou fora do ar por mais tempo, os apps similares como Signal e Telegram dispararam em número de downloads. Resta acompanhar o comportamento dos apps diante da nova falha.

