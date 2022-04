WhatsApp anuncia novas funções para grupos; saiba como funciona

O Whatsapp anunciou nesta quinta-feira, 14, novos recursos de grupos para a plataforma. A principal novidade é a nova ferramenta de “Comunidades”, em que é possível criar vários subgrupos dentro de um grupo principal, segundo informações do TechTudo. Pense assim: em um grupo com vários pais e professores de uma mesma escola, será possível agrupar ali dentro os pequenos grupos que fizerem parte do todo – entre pais e professores com alunos de uma mesma sala, por exemplo.

Um ponto relevante é que todos os grupos criados sob um mesmo “guarda-chuva” serão gerenciados pelos administradores das Comunidades, que poderão incluir ou excluir pessoas em cada um desses grupos. Os participantes, por sua vez, continuarão podnedo reportar membros e mensagens inadequadas, além de bloquear contatos. A Meta afirmou, ainda, que a saída de pessoas desses grupos deve se tornar mais silenciosa – sem a habitual notificação. Todos os subgrupos ficarão visíveis somente para quem estiver dentro da Comunidade, não sendo possível visualizá-los sem ser membro.

A novidade ainda não está funcionando no Brasil e deve chegar por aqui somente depois das eleições. O motivo é um acordo firmado pela Meta com o TSE para não fazer “mudanças significativas” na plataforma durante o período eleitoral. Recentemente, a empresa lançou, em parceria com o tribunal, um tira-dúvidas para combater fake news nas eleições. São 16 perguntas ao todo, como: onde tirar o título de eleitor, como justificar ausência e quais cargos estão sendo disputados.

Além do anúncio sobre as Comunidades, o WhatsApp também anunciou que, após as eleições (em período ainda a ser determinado) vai permitir aos usuários reagir a mensagens (de forma similar ao que acontece no Instagram), compartilhar arquivos de até 2 GB e fazer chamadas de voz com até 32 pessoas. Ainda não há uma determinação clara sobre quantas pessoas poderão ser incluídas de uma vez só nas Comunidades (número que é de 256 pessoas nos grupos atuais).

As novidades são anunciadas aos usuários cerca de duas semanas depois de uma série de mudanças anunciadas na plataforma para mensagens de voz, como:

Reprodução fora da conversa : ouça uma mensagem de voz sem precisar manter a conversa aberta, enquanto faz outras coisas ou lê e responde a outras mensagens.

: ouça uma mensagem de voz sem precisar manter a conversa aberta, enquanto faz outras coisas ou lê e responde a outras mensagens. Pausar/retomar a gravação : agora, ao gravar uma mensagem, você pode pausar a gravação, caso haja uma interrupção ou você precise pensar no que falar, e retomá-la quando estiver tudo pronto.

: agora, ao gravar uma mensagem, você pode pausar a gravação, caso haja uma interrupção ou você precise pensar no que falar, e retomá-la quando estiver tudo pronto. Visualização em forma de onda : mostra uma representação visual do som na mensagem de voz para ajudar a acompanhar a gravação.

: mostra uma representação visual do som na mensagem de voz para ajudar a acompanhar a gravação. Prévia da gravação : ouça suas mensagens de voz antes de enviá-las.

: ouça suas mensagens de voz antes de enviá-las. Retomar a reprodução : quando estiver escutando uma mensagem de voz e quiser pausá-la, você pode voltar a escutar de onde parou ao retornar à conversa.

: quando estiver escutando uma mensagem de voz e quiser pausá-la, você pode voltar a escutar de onde parou ao retornar à conversa. Reprodução acelerada de mensagens encaminhadas: ouça as mensagens de voz mais rapidamente nas velocidades 1,5x ou 2x, tanto as mensagens comuns quanto as encaminhadas.

Por fim, também surgem pouco tempo depois de usuários reclamarem da nova versão do WhatsApp Web, lançada neste ano.

São novas apostas para um dos principais apps de mensagens utilizados em todo o mundo e, certamente, um dos mais populares no Brasil.