Concurso do IBGE vai abrir mais de 8 mil vagas - veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta sexta-feira, 12, a abertura das inscrições para um novo processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades abrangem cinco funções e somam 8.238 vagas em todo o país, com contratos temporários de até 12 meses, prorrogáveis conforme a necessidade da operação censitária.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente Censitário Administrativo (1.110 vagas), Agente Censitário de Informática (1.089 vagas), Agente Operacional Regional (948 vagas), Agente Censitário Regional (948 vagas) e Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas). Os salários variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, de acordo com a função.

Em nota, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou a importância da nova etapa do processo. “A realização do 12° Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola avança em mais uma etapa decisiva com a divulgação do primeiro edital do Processo Seletivo Simplificado, oferecendo 8.238 vagas em todo o país e ampliando as oportunidades de participação da sociedade na construção de um retrato cada vez mais preciso e estratégico do campo brasileiro”, afirmou.

Além da remuneração, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.

Os selecionados atuarão em atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas à realização do censo. Entre as atribuições estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação e a organização administrativa dos postos de coleta.

Inscrições

De acordo com o edital, o processo seletivo seguirá as regras da Lei nº 8.745/1993, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. A medida visa garantir a execução das etapas do levantamento, considerado essencial para a produção de informações estatísticas sobre o setor agropecuário no país.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, organizador do certame. O prazo começa às 10h do dia 12 de junho de 2026 e se estende até as 23h do dia 1º de julho de 2026, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53,00.

O extrato do edital foi assinado pelo presidente do IBGE, Marcio Pochmann, e a íntegra do documento está disponível no site da banca organizadora. A seleção faz parte dos preparativos para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, uma das principais pesquisas estruturais conduzidas pelo instituto.