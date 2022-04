WhatsApp fora do ar? App apresenta instabilidade pelo celular

O aplicativo de mensagens WhatsApp parou de funcionar em alguns smartphones nesta quinta-feira (28). Usuários relataram que o aplicativo funcionava normalmente na versão web, mas não no celular.

De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de serviços online, o aplicativo começou a apresentar falha a partir das 17h25. O pico de reclamações aconteceu às 17h41, com mais de 6 mil notificações sobre o app na plataforma e, ainda segundo os dados, aproximadamente 90% das reclamações estão relacionadas ao envio e recebimento de mensagens.

Em resposta aos questionamentos de EXAME, o WhatsApp respondeu, por meio de nota: "Estamos cientes e trabalhando para que tudo volte a funcionar sem problemas. Manteremos você atualizado e enquanto isso, agradecemos sua paciência.”

No final do ano passado, quando o app ficou fora do ar por mais tempo, os apps similares como Signal e Telegram dispararam em número de downloads. Resta acompanhar o comportamento dos apps diante da nova falha.