WhatsApp começa a liberar reações com emojis para usuários

Nesta sexta-feira, 6, o WhatsApp anunciou que algumas pessoas já podem usufruir da nova ferramenta de reações. O recurso está sendo distribuído aos poucos para usuários, tanto para Android quanto iOS.

São seis opções de reação na nova atualização do WhatsApp: 👍 (joinha), ❤️ (coração), 😂 (chorando de rir), 😮 (surpreso), 😢 (triste) e 🙏 (mãos rezando).

"As reações são divertidas, rápidas e ajudam a reduzir o excesso de mensagens nos grupos", disse a empresa em comunicado.

Recebi as reações do WhatsApp sem precisar fazer nenhuma gambiarra, mas só no IPhone até agora… pic.twitter.com/UmFrL0BsMw

— Junior Obom (@Jr_Obom) May 6, 2022