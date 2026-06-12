12 músicas de rock para usar no Instagram no Dia dos Namorados

Dia dos Namorados: De baladas inesquecíveis a hits alternativos, confira músicas que dão um toque especial às publicações do Dia dos Namorados (Imagem gerada por IA/EXAME)
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Publicado em 12 de junho de 2026 às 13h01.
O Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira, 12, é uma das datas mais movimentadas nas redes sociais.
Para quem prefere fugir das trilhas sonoras tradicionais e aposta em guitarras, refrões marcantes e letras emocionantes, o rock também oferece ótimas opções para acompanhar fotos, vídeos e declarações.
Dos clássicos que atravessaram gerações a sucessos mais recentes, essas 12 músicas conseguem unir romantismo e personalidade na medida certa:
Imortalizada no filme "Armageddon", a música é uma das baladas românticas mais conhecidas do rock. A letra fala sobre aproveitar cada segundo ao lado da pessoa amada.
Com uma interpretação intensa de Jon Bon Jovi, a faixa se tornou um dos maiores sucessos românticos da banda e combina com declarações apaixonadas.
O clássico do britpop segue entre as músicas mais populares para casais. A melodia marcante e a letra nostálgica funcionam bem em fotos e vídeos especiais.
Uma das canções mais emblemáticas da banda irlandesa mistura emoção e intensidade em uma faixa que continua relevante décadas após seu lançamento.
Presença constante em playlists românticas, a música fala sobre conexão profunda e entrega emocional, sendo uma escolha certeira para a data.
Outra balada clássica do rock, conhecida pela letra sentimental e pelo vocal marcante que transformou a canção em um símbolo do gênero.''
Com clima leve e uma declaração de amor simples e sincera, a faixa se tornou uma das músicas mais queridas da carreira do grupo britânico.
Apesar das diferentes interpretações sobre sua letra, a música continua sendo uma das mais utilizadas em conteúdos românticos e nostálgicos.
O título já entrega a proposta. A canção é uma das mais românticas da banda e atravessa gerações como uma declaração de amor atemporal.
Celebrando amizade, companheirismo e amor, a faixa combina perfeitamente com publicações que destacam a parceria entre o casal.
Conhecida por mostrar um lado mais sensível da banda, a música se tornou um clássico das declarações de amor dentro do universo do rock.
Misturando energia e emoção, a faixa é frequentemente associada a histórias de amor e momentos marcantes, sendo uma excelente escolha para encerrar a seleção.