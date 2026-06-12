12 músicas de rock para usar no Instagram no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira, 12, é uma das datas mais movimentadas nas redes sociais.

Para quem prefere fugir das trilhas sonoras tradicionais e aposta em guitarras, refrões marcantes e letras emocionantes, o rock também oferece ótimas opções para acompanhar fotos, vídeos e declarações.

Dos clássicos que atravessaram gerações a sucessos mais recentes, essas 12 músicas conseguem unir romantismo e personalidade na medida certa:

"I Don't Want to Miss a Thing" – Aerosmith

Imortalizada no filme "Armageddon", a música é uma das baladas românticas mais conhecidas do rock. A letra fala sobre aproveitar cada segundo ao lado da pessoa amada.

"Always" – Bon Jovi

Com uma interpretação intensa de Jon Bon Jovi, a faixa se tornou um dos maiores sucessos românticos da banda e combina com declarações apaixonadas.

"Wonderwall" – Oasis

O clássico do britpop segue entre as músicas mais populares para casais. A melodia marcante e a letra nostálgica funcionam bem em fotos e vídeos especiais.

"With or Without You" – U2

Uma das canções mais emblemáticas da banda irlandesa mistura emoção e intensidade em uma faixa que continua relevante décadas após seu lançamento.

"Iris" – Goo Goo Dolls

Presença constante em playlists românticas, a música fala sobre conexão profunda e entrega emocional, sendo uma escolha certeira para a data.

"Bed of Roses" – Bon Jovi

Outra balada clássica do rock, conhecida pela letra sentimental e pelo vocal marcante que transformou a canção em um símbolo do gênero.''

"Yellow" – Coldplay

Com clima leve e uma declaração de amor simples e sincera, a faixa se tornou uma das músicas mais queridas da carreira do grupo britânico.

"Every Breath You Take" – The Police

Apesar das diferentes interpretações sobre sua letra, a música continua sendo uma das mais utilizadas em conteúdos românticos e nostálgicos.

"Lovesong" – The Cure

O título já entrega a proposta. A canção é uma das mais românticas da banda e atravessa gerações como uma declaração de amor atemporal.

"You're My Best Friend" – Queen

Celebrando amizade, companheirismo e amor, a faixa combina perfeitamente com publicações que destacam a parceria entre o casal.

"Nothing Else Matters" – Metallica

Conhecida por mostrar um lado mais sensível da banda, a música se tornou um clássico das declarações de amor dentro do universo do rock.

"Everlong" – Foo Fighters

Misturando energia e emoção, a faixa é frequentemente associada a histórias de amor e momentos marcantes, sendo uma excelente escolha para encerrar a seleção.