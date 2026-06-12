Dia dos Namorados: 12 músicas de pagode para embalar suas fotos e vídeos

Dia dos Namorados: Canções românticas e cheias de sentimento podem deixar as publicações de Dia dos Namorados ainda mais especiais (BrianAJackson/Thinkstock)
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Publicado em 12 de junho de 2026 às 13h32.
O Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira, 12, costuma inspirar declarações, fotos de casal e vídeos com momentos especiais.
Para quem quer fugir das playlists tradicionais e apostar em uma trilha sonora brasileira, o pagode oferece uma combinação perfeita de romantismo, nostalgia e boas lembranças.
De clássicos que marcaram gerações a sucessos mais recentes, essas 12 músicas ajudam a transmitir carinho, cumplicidade e amor de forma leve e autêntica:
Um dos maiores clássicos românticos do pagode. A letra fala sobre amor duradouro e parceria, ideal para homenagens mais emocionantes.
Sucesso eternizado na voz de Alexandre Pires, combina perfeitamente com vídeos de viagens, encontros e momentos marcantes a dois.
Uma declaração de amor em forma de música. A letra fala sobre admiração, carinho e a felicidade de estar ao lado da pessoa amada.
Uma das canções mais românticas da carreira solo do cantor. Funciona bem em declarações diretas para a pessoa amada.
Um dos maiores sucessos românticos do grupo, fala sobre a descoberta do amor e a felicidade de estar apaixonado.
Hit recente que conquistou o público por sua letra apaixonada. É uma das músicas mais utilizadas em conteúdos românticos nas redes sociais.
Leve, apaixonada e cheia de referências ao encantamento de estar amando. Combina perfeitamente com publicações românticas nas redes sociais.
Essa música é uma ótima opção para quem busca uma trilha sonora romântica e cheia de emoção.
Apesar do ritmo mais animado, a música fala sobre reconciliação e amor, trazendo um clima leve para os posts.
Uma das faixas mais conhecidas do grupo, perfeita para casais descontraídos que curtem a vida noturna.
Com uma pegada mais moderna e divertida, é uma boa escolha para reels descontraídos e vídeos cheios de espontaneidade.
Romântica e melódica, a música continua sendo uma das mais lembradas quando o assunto é amor no pagode.