Dia dos Namorados: 12 músicas de pagode para embalar suas fotos e vídeos

O Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira, 12, costuma inspirar declarações, fotos de casal e vídeos com momentos especiais.

Para quem quer fugir das playlists tradicionais e apostar em uma trilha sonora brasileira, o pagode oferece uma combinação perfeita de romantismo, nostalgia e boas lembranças.

De clássicos que marcaram gerações a sucessos mais recentes, essas 12 músicas ajudam a transmitir carinho, cumplicidade e amor de forma leve e autêntica:

1. "Pela Vida Inteira" – Kiloucura

Um dos maiores clássicos românticos do pagode. A letra fala sobre amor duradouro e parceria, ideal para homenagens mais emocionantes.

2. "Depois do Prazer" – Só Pra Contrariar

Sucesso eternizado na voz de Alexandre Pires, combina perfeitamente com vídeos de viagens, encontros e momentos marcantes a dois.

3. "Telegrama" – Exaltasamba

Uma declaração de amor em forma de música. A letra fala sobre admiração, carinho e a felicidade de estar ao lado da pessoa amada.

4. "Falta Você" – Thiaguinho

Uma das canções mais românticas da carreira solo do cantor. Funciona bem em declarações diretas para a pessoa amada.

5. "Gamei" – Exaltasamba

Um dos maiores sucessos românticos do grupo, fala sobre a descoberta do amor e a felicidade de estar apaixonado.

6. "Pirata e Tesouro" – Ferrugem

Hit recente que conquistou o público por sua letra apaixonada. É uma das músicas mais utilizadas em conteúdos românticos nas redes sociais.

7. "Coração" - Péricles

Leve, apaixonada e cheia de referências ao encantamento de estar amando. Combina perfeitamente com publicações românticas nas redes sociais.

8. "Supra Sumo do Amor" - Péricles

Essa música é uma ótima opção para quem busca uma trilha sonora romântica e cheia de emoção.

9. "Para de Pirraça" – Imaginasamba

Apesar do ritmo mais animado, a música fala sobre reconciliação e amor, trazendo um clima leve para os posts.

10. "Cerveja De Garrafa (Fumaça Que Eu Faço)" – Atitude 67

Uma das faixas mais conhecidas do grupo, perfeita para casais descontraídos que curtem a vida noturna.

11. "A Gente Tem Tudo A Ver" – Turma do Pagode

Com uma pegada mais moderna e divertida, é uma boa escolha para reels descontraídos e vídeos cheios de espontaneidade.

12. "Ainda Gosto de Você" – Sorriso Maroto

Romântica e melódica, a música continua sendo uma das mais lembradas quando o assunto é amor no pagode.