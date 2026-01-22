Web 'shippa' Cowboy e Ana Paula no BBB 26: enemies to lovers?

A interação entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 virou mais do que jogo e estratégias para parte do público. O termo “ship”, usado para sugerir um casal, tem aparecido nas redes sociais entre internautas que interpretam a dinâmica dos dois veteranos como potencial romance, mesmo que isso não se confirme no reality.

Internautas passaram a comentar sobre uma suposta química entre Ana Paula, conhecida por sua personalidade direta, e Cowboy, participante veterano da temporada. Em uma conversa inicial, Ana Paula chegou a perguntar se ele estava interessado nela, e ele respondeu que “seria um prazer se fosse solteiro”, frase que ganhou repercussão e alimentou as brincadeiras online.

ana paula: “cê tá me querendo cowboy?” alberto cowboy: “seria um prazer se eu fosse solteiro” QUEREMOS ESSE CASAL #bbb26 pic.twitter.com/tgXFNTXw4A — matheus (@whomath) January 13, 2026

Muito bem casado

Apesar do clima curioso dentro da casa, a realidade fora do confinamento é clara. Cowboy é casado com Priscilla Monroy, de 30 anos, com quem tem uma relação estável e uma filha pequena. Priscilla disse em entrevista ao jornal O Glob que leva tudo na brincadeira e que não sente ciúmes, lembrando que também já participou de fanfics como internauta. Ela reforçou a solidez do relacionamento deles e afirmou que não vê sinais de flerte real entre o companheiro e Ana Paula.

Alberto Cowboy 🤝 Ana Paula Renault: diálogos ricos em farpas e elogios #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/gMsfTWaQLP — Big Brother Brasil (@bbb) January 22, 2026

Dentro da casa, a relação entre os dois veteranos segue sendo observada pelos fãs, que misturam análise de jogo e interpretações afetivas nas redes sociais. Alguns veem sinais de cumplicidade e conversas mais leves, enquanto outros interpretam o diálogo como parte da estratégia e estilo de jogo de cada um.

O que é enemies to lovers?

O termo enemies to lovers é usado para definir uma narrativa em que duas pessoas começam a relação como rivais, adversários ou em constante conflito, mas, com o tempo, desenvolvem proximidade, cumplicidade e interesse amoroso. Muito popular em séries, filmes e livros, o conceito também ganhou espaço nas redes sociais e em realities, onde o público passa a interpretar discussões, provocações e trocas intensas como sinais de uma possível virada emocional entre os envolvidos.

Veja os comentários dos fãs e da própria Globo, que surfa na moda de "shippar" os rivais:

simplesmente um edit da ana paula com o cowboy ao som de COWBOY like me, sério não to bem KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/4xLh9fOBWF — anjos⸆⸉❤️‍🔥 (@liviiaanjos) January 18, 2026

A química entre a Ana Paula Renault e o Alberto Cowboy está explodindo... EITA! #BBB26 pic.twitter.com/Suksi3Uepj — thiago (@httpsrealitys) January 13, 2026

a ana paula indo abraçar o cowboy depois de alfinetar ele minutos antes, é o enemies to lovers que o brasil pediu mesmo pic.twitter.com/2pCCzeosmG — lana (@lukovwlovie) January 22, 2026

Ana Paula e Cowboy em uma guerra fria, e a Chaiany mais uma vez assistindo de camarote! #BBB26 pic.twitter.com/eosIiZYvqK — Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) January 21, 2026

todo vídeo que vejo de ana paula e cowboy eu sinto que estou atrapalhando alguma coisa…. #BBB26 pic.twitter.com/7HKkQxC8ke — @luquinha no insta (@luquinha) January 22, 2026

Cowboy chamando Ana Paula de cobra e eu pensando nos livros de enemies to lovers ​👀#BBB26 ▶️ pic.twitter.com/MJpMInVt3v — globoplay (@globoplay) January 20, 2026

