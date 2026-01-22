Web 'shippa' Cowboy e Ana Paula no BBB 26: enemies to lovers?

Pop

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16h55.

A interação entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 virou mais do que jogo e estratégias para parte do público. O termo “ship”, usado para sugerir um casal, tem aparecido nas redes sociais entre internautas que interpretam a dinâmica dos dois veteranos como potencial romance, mesmo que isso não se confirme no reality.

Internautas passaram a comentar sobre uma suposta química entre Ana Paula, conhecida por sua personalidade direta, e Cowboy, participante veterano da temporada. Em uma conversa inicial, Ana Paula chegou a perguntar se ele estava interessado nela, e ele respondeu que “seria um prazer se fosse solteiro”, frase que ganhou repercussão e alimentou as brincadeiras online.

Muito bem casado

Apesar do clima curioso dentro da casa, a realidade fora do confinamento é clara. Cowboy é casado com Priscilla Monroy, de 30 anos, com quem tem uma relação estável e uma filha pequena. Priscilla disse em entrevista ao jornal O Glob  que leva tudo na brincadeira e que não sente ciúmes, lembrando que também já participou de fanfics como internauta. Ela reforçou a solidez do relacionamento deles e afirmou que não vê sinais de flerte real entre o companheiro e Ana Paula.

Dentro da casa, a relação entre os dois veteranos segue sendo observada pelos fãs, que misturam análise de jogo e interpretações afetivas nas redes sociais. Alguns veem sinais de cumplicidade e conversas mais leves, enquanto outros interpretam o diálogo como parte da estratégia e estilo de jogo de cada um.

O que é enemies to lovers?

O termo enemies to lovers é usado para definir uma narrativa em que duas pessoas começam a relação como rivais, adversários ou em constante conflito, mas, com o tempo, desenvolvem proximidade, cumplicidade e interesse amoroso. Muito popular em séries, filmes e livros, o conceito também ganhou espaço nas redes sociais e em realities, onde o público passa a interpretar discussões, provocações e trocas intensas como sinais de uma possível virada emocional entre os envolvidos.

Veja os comentários dos fãs e da própria Globo, que surfa na moda de "shippar" os rivais:

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

