BBB 26: Por que a 'Prova do Líder' começou mais cedo?

Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, o Big Brother Brasil surpreendeu o público e os participantes ao iniciar mais cedo a Prova do Líder.

Os confinados foram avisados ainda na parte da tarde que a produção tinha um “evento em instantes”. Com isso, muitos já começaram a se preparar e especular sobre o início da prova. A razão para esse começo antecipado está na forma como a direção do programa dividiu a competição desta semana.

Duas etapas

Ao contrário do formato tradicional, em que toda a disputa ocorre ao vivo após a novela, a dinâmica foi separada em duas etapas.

Na parte da tarde ocorre uma fase classificatória, que define quais participantes avançam para a fase final. Essa etapa não será exibida para o público na TV aberta, apenas para assinantes do Globoplay.

A segunda etapa, que inclui os competidores já classificados, foi programada para ser transmitida ao vivo no horário normal do programa, que começa por volta das 22h25.

Como funciona a primeira fase da prova?

Na nova dinâmica da Prova do Líder, a primeira fase funciona como uma etapa seletiva em que os participantes devem equilibrar uma gangorra com caixas de cerveja e registrar o melhor tempo possível. Na prova dessa semana não houve veto, ou seja, todos os confinados puderam participar.

Cada brother inicia a fase apertando um botão para disparar o cronômetro, pega as caixas espalhadas pelo cenário e as coloca na gangorra até encontrar a combinação correta que faça o ponteiro marcar equilíbrio. Quando achar que conseguiu, o participante aperta novamente o botão para finalizar sua tentativa.

Os quatro que completarem essa tarefa com os melhores tempos avançam para a fase final da disputa pela liderança da semana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.