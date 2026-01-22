BBB 26: Por que a 'Prova do Líder' começou mais cedo?

BBB 26: Produção avisou aos brothers sobre evento antecipado (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17h05.
Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, o Big Brother Brasil surpreendeu o público e os participantes ao iniciar mais cedo a Prova do Líder.
Os confinados foram avisados ainda na parte da tarde que a produção tinha um “evento em instantes”. Com isso, muitos já começaram a se preparar e especular sobre o início da prova. A razão para esse começo antecipado está na forma como a direção do programa dividiu a competição desta semana.
Ao contrário do formato tradicional, em que toda a disputa ocorre ao vivo após a novela, a dinâmica foi separada em duas etapas.
Na parte da tarde ocorre uma fase classificatória, que define quais participantes avançam para a fase final. Essa etapa não será exibida para o público na TV aberta, apenas para assinantes do Globoplay.
A segunda etapa, que inclui os competidores já classificados, foi programada para ser transmitida ao vivo no horário normal do programa, que começa por volta das 22h25.
Na nova dinâmica da Prova do Líder, a primeira fase funciona como uma etapa seletiva em que os participantes devem equilibrar uma gangorra com caixas de cerveja e registrar o melhor tempo possível. Na prova dessa semana não houve veto, ou seja, todos os confinados puderam participar.
Cada brother inicia a fase apertando um botão para disparar o cronômetro, pega as caixas espalhadas pelo cenário e as coloca na gangorra até encontrar a combinação correta que faça o ponteiro marcar equilíbrio. Quando achar que conseguiu, o participante aperta novamente o botão para finalizar sua tentativa.
Os quatro que completarem essa tarefa com os melhores tempos avançam para a fase final da disputa pela liderança da semana.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.