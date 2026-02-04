Pop

Vilão de 'Harry Potter' vira símbolo de sorte no Ano Novo Lunar na China

Draco Malfoy passou a estampar enfeites e adesivos no país após trocadilho com o nome em mandarim

Harry Potter: Draco Malfoy aparece em decorações do Ano Novo Lunar chinês (Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17h18.

Draco Malfoy, personagem conhecido como rival de Harry Potter, virou um dos símbolos mais inesperados do Ano Novo Lunar na China em 2026. O antagonista da saga passou a aparecer em decorações tradicionais, adesivos e enfeites vendidos online, impulsionado por uma associação linguística que fez o nome do vilão ser interpretado como sinal de boa sorte.

A explicação está na tradução chinesa do sobrenome Malfoy, pronunciado como Ma-er-fu. O som remete às palavras “cavalo” (ma) e “fortuna” (fu), combinação vista como especialmente auspiciosa às vésperas do Ano do Cavalo. A brincadeira viralizou e rapidamente ganhou espaço em rituais e símbolos típicos da data.

Tradição

Na véspera do Ano Novo Lunar, é comum que famílias chinesas decorem as portas com dísticos, pares de versos com desejos de prosperidade e saúde, além de fuzi, papéis vermelhos com o ideograma ligado à sorte e à fortuna. Em muitos casos, esses enfeites são colocados de cabeça para baixo, porque a palavra “invertido” tem a mesma pronúncia de “chegar”, criando o sentido simbólico de que a sorte está chegando.

Neste ano, usuários passaram a colar imagens de Draco Malfoy junto aos enfeites — muitas vezes também invertidas — e a criar versões dos dísticos com o sorriso característico do personagem. A tendência cresceu nas redes sociais chinesas com publicações que incentivam o compartilhamento do “Malfoy da sorte”.

Repercussão

A onda também movimentou o comércio digital. Lojistas do marketplace Taobao aproveitaram o engajamento e passaram a vender adesivos, ímãs e itens temáticos do personagem, ampliando a presença de Draco Malfoy em decorações de Ano Novo Lunar.

Nas redes, usuários brincaram com a mistura entre tradição e cultura pop e chegaram a citar “Felix Felicis”, a poção da sorte do universo de "Harry Potter", como parte do tom bem-humorado da tendência.

O fenômeno chamou a atenção de Tom Felton, ator que interpretou Draco Malfoy nos filmes. Ele publicou um story no Instagram comentando a transformação do personagem em “símbolo do Ano Novo Chinês”, o que impulsionou ainda mais a repercussão na rede social Weibo.

Por lá, fãs passaram a elogiar o ator e reagiram com comentários destacando o tom divertido da situação.

A força da franquia "Harry Potter" no país ajuda a explicar o alcance do caso. Os livros venderam centenas de milhões de cópias na China, e o relançamento do primeiro filme em 2020 foi capaz de arrecadar mais de 90 milhões de yuans em três dias.

Acompanhe tudo sobre:Harry PotterChina

