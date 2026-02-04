Vilão de 'Harry Potter' vira símbolo de sorte no Ano Novo Lunar na China

Draco Malfoy, personagem conhecido como rival de Harry Potter, virou um dos símbolos mais inesperados do Ano Novo Lunar na China em 2026. O antagonista da saga passou a aparecer em decorações tradicionais, adesivos e enfeites vendidos online, impulsionado por uma associação linguística que fez o nome do vilão ser interpretado como sinal de boa sorte.

A explicação está na tradução chinesa do sobrenome Malfoy, pronunciado como Ma-er-fu. O som remete às palavras “cavalo” (ma) e “fortuna” (fu), combinação vista como especialmente auspiciosa às vésperas do Ano do Cavalo. A brincadeira viralizou e rapidamente ganhou espaço em rituais e símbolos típicos da data.

Tradição

Na véspera do Ano Novo Lunar, é comum que famílias chinesas decorem as portas com dísticos, pares de versos com desejos de prosperidade e saúde, além de fuzi, papéis vermelhos com o ideograma ligado à sorte e à fortuna. Em muitos casos, esses enfeites são colocados de cabeça para baixo, porque a palavra “invertido” tem a mesma pronúncia de “chegar”, criando o sentido simbólico de que a sorte está chegando.

Neste ano, usuários passaram a colar imagens de Draco Malfoy junto aos enfeites — muitas vezes também invertidas — e a criar versões dos dísticos com o sorriso característico do personagem. A tendência cresceu nas redes sociais chinesas com publicações que incentivam o compartilhamento do “Malfoy da sorte”.

Repercussão

A onda também movimentou o comércio digital. Lojistas do marketplace Taobao aproveitaram o engajamento e passaram a vender adesivos, ímãs e itens temáticos do personagem, ampliando a presença de Draco Malfoy em decorações de Ano Novo Lunar.

Nas redes, usuários brincaram com a mistura entre tradição e cultura pop e chegaram a citar “Felix Felicis”, a poção da sorte do universo de "Harry Potter", como parte do tom bem-humorado da tendência.

O fenômeno chamou a atenção de Tom Felton, ator que interpretou Draco Malfoy nos filmes. Ele publicou um story no Instagram comentando a transformação do personagem em “símbolo do Ano Novo Chinês”, o que impulsionou ainda mais a repercussão na rede social Weibo.

Por lá, fãs passaram a elogiar o ator e reagiram com comentários destacando o tom divertido da situação.

A força da franquia "Harry Potter" no país ajuda a explicar o alcance do caso. Os livros venderam centenas de milhões de cópias na China, e o relançamento do primeiro filme em 2020 foi capaz de arrecadar mais de 90 milhões de yuans em três dias.