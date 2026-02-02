Como Harry Potter pode ajudar a prever quem vai virar empreendedor

Um teste inspirado em "Harry Potter" pode ajudar a indicar tendências de carreira, segundo um estudo científico publicado na revista Small Business Economics. A pesquisa analisou a relação entre tipos de personalidade e empreendedorismo a partir das casas de Hogwarts.

Os autores trataram Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal como perfis comportamentais distintos. Os resultados indicaram maior propensão a fundar negócios entre pessoas associadas às duas primeiras casas. O estudo foi conduzido por pesquisadores liderados por Martin Obschonka, da Universidade de Amsterdã.

Casas de Hogwarts e relação com o empreendedorismo

Segundo os pesquisadores, Grifinória e Sonserina compartilham a disposição de desafiar regras e autoridade. Esse padrão foi descrito no estudo como desvio comportamental.

O traço já havia sido associado ao empreendedorismo em pesquisas anteriores. O novo trabalho reforça essa relação ao utilizar um referencial cultural amplamente conhecido.

Grifinória : maior propensão ao empreendedorismo ; perfil associado à disposição para desafiar regras e autoridade; comportamento classificado como desvio claro, guiado por convicções morais.

: maior ; perfil associado à disposição para desafiar regras e autoridade; comportamento classificado como desvio claro, guiado por convicções morais. Sonserina : alta associação com a fundação de startups; perfil ligado à ambição e à competitividade; comportamento descrito como desvio estratégico, orientado por objetivos.

: alta associação com a fundação de startups; perfil ligado à ambição e à competitividade; comportamento descrito como desvio estratégico, orientado por objetivos. Lufa-Lufa : associação mais fraca com o empreendedorismo; traços como lealdade e estabilidade reduzem a propensão ao risco.

: associação mais fraca com o empreendedorismo; traços como lealdade e estabilidade reduzem a propensão ao risco. Corvinal: não apresentou relação consistente com a criação de startups; inteligência e conhecimento, isoladamente, não indicaram maior chance de empreender.

No primeiro levantamento, os pesquisadores utilizaram dados do quiz de "Harry Potter" da revista TIME. Cerca de 800 mil pessoas responderam ao teste online.

Os resultados foram organizados por regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Em seguida, os dados foram comparados com a densidade de startups em cada área.

As regiões com maior proporção de Grifinória e Sonserina apresentaram cerca de 7% mais startups. O padrão se manteve consistente em diferentes localidades.

Análise individual confirma os resultados

O segundo estudo teve foco individual, e não regional. A equipe entrevistou 820 residentes dos Estados Unidos. Os participantes responderam sobre o interesse em fundar startups.

Pessoas associadas a Grifinória ou Sonserina também demonstraram maior intenção empreendedora.

Não existe um único perfil empreendedor

O estudo diferencia dois tipos de desvio comportamental. A Grifinória foi associada ao desvio motivado por convicção moral. Já a Sonserina apresentou desvio estratégico, ligado à ambição e à competitividade.

Apesar das diferenças, ambos os perfis foram associados à criação de startups. Os autores destacam que não existe um modelo único de personalidade empreendedora. Diferentes traços podem levar ao sucesso profissional. A análise individual com centenas de residentes reforçou que as intenções empreendedoras variam conforme o perfil.