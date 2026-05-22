'Paraguai é tão estável que mantém mesmo câmbio há 25 anos', diz ministro

O Paraguai busca atrair empresários brasileiros com menos impostos e mais estabilidade na economia. Um dos exemplos disso é a cotação entre o guarani, a moeda local, e o dólar, que segue relativamente estável há duas décadas.

"O tipo de câmbio guarani versus dólar é o mesmo de 25 anos atrás. Isso é uma estabilidade econômica que dá previsibilidade para os investimentos", disse Marco Riquelme, ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, durante evento do grupo Mercado&Opinião, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 21.

O dólar é cotado atualmente a 6.095 guaranis. Em 2003, a cotação era de 6.011. No período, a moeda oscilou entre 3.900 guaranis (em 2018) e 7.800 guaranis (em 2025).

Riquelme buscou destacar, a uma plateia de empresários, as vantagens de investir e levar empresas para o Paraguai. Os principais são na parte fiscal: o país cobra o chamado triplo 10%: o imposto de renda das empresas é 10%, assim como o imposto de renda de pessoa física e o IVA (imposto sobre o valor agregado, cobrado na maioria das transações, em vez de taxas como ICMS e IPI).

Além disso, há outros benefícios setoriais, como o programa Maquila, que concede isenção de impostos na importação de máquinas e matéria-prima e cobra um imposto de 1% sobre os produtos exportados.

Benefícios a data centers

O Paraguai quer atrair também mais data centers e a fabricação de produtos de ponta, com oferta de isenções e energia elétrica mais barata.

"Temos um novo incentivo da lei de produção e montagem de equipamentos de alta tecnologia. Com isso, você pode importar os componentes da Ásia sem pagar imposto, montar o produto no Paraguai e exportar. Se o produto tiver 40% de agregado regional, pode exportar para Brasil e Argentina sem pagar a mesma tarifa que teria para produtos da China", diz Riquelme.

O ministro diz que novas leis estão sendo debatidas, para trazer mais isenções relacionadas à tecnologia.

"Estamos trabalhando muito forte na lei de atração para indústrias de inteligência artificial, com a redução do imposto também para importar o GPU, o chip, o semicondutor, que você precisa para isso. Estamos trabalhando em uma lei de parques industriais. Vai haver muitas oportunidades aqui para fazer investimentos nos parques industriais, logísticos e tecnológicos", disse Riquelme.

InvestorPass

O Paraguai também tem facilitado a busca de residência fiscal no país. No mês passado, foi lançado o InvestorPass. Estrangeiros que invistam US$ 200.000 no país podem receber um visto de residência permanente, que permite pagar menos impostos sobre dividendos. A taxa cai de 15% para 8%.

O programa também permite investimentos menores, como de US$ 150.000 em áreas turísticas ou de US$ 70.000, caso o negócio gere ao menos cinco empregos no Paraguai.

"O governo é amigo do empresário e fica muito contente quando o empresário ganha dinheiro. Não tem que ser um pecado falar de dinheiro, é uma coisa boa. Se o empresário fizer dinheiro, ele vai seguir investindo no país", disse Riquelme.