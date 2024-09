VMAs 2024: Taylor Swift bate recorde e lidera os prêmios; veja lista completa de vencedores

O Video Music Awards (VMA) 2024, realizado em Nova York (EUA) na última quarta-feira, 11, celebrou os maiores nomes da música e da cultura pop em uma premiação repleta de performances — incluindo a da cantora brasileira Anitta. A grande homenageada da noite foi Katy Perry, que recebeu o prêmio Video Vanguard pela carreira marcada por videoclipes inovadores.

Depois de um ano marcado pela turnê mais rentável e disputada da história da música pop, Taylor Swift terminou a noite de ontem como a mais premiada. A cantora, que já colecionava 12 indicações, conquistou sete prêmios, incluindo o cobiçado troféu de Clipe do Ano . A queridinha dos brasileiros alcançou um total de 30 prêmios VMA ao longo de sua carreira, superando o recorde anterior de Beyoncé, que possui 25 estatuetas.

Uma das surpresas da edição deste ano foi a vitória de Sabrina Carpenter na categoria Música do Ano, com "Espresso". Em sua primeira vitória no VMA, a cantora e atriz garantiu seu lugar entre os grandes nomes da noite. Outro destaque foi Post Malone, que garantiu 11 indicações e levou cinco estatuetas para casa por sua parceria com Swift em "Fortnight". Eminem, com oito nomeações, levou o prêmio de Melhor Clipe de Hip-Hop com "Houdini", o que consolida sua relevância no cenário musical atual.

As apresentações ao vivo foram um show à parte. Artistas como Anitta, indicada em três categorias e vencedora de Melhor Clipe de Música Latina, com "Mil Veces" levaram o público à loucura com as músicas apresentadas durante a noite. Karol G, Shawn Mendes, Camila Cabello e Halsey também subiram ao palco, mantendo a tradição do VMA de proporcionar performances memoráveis.

Veja abaixo a lista de vencedores do VMA 2024

Artista do Ano

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Clipe do Ano

Ariana Grande - We Can’t Be Friends

Billie Eilish - LUNCH

Doja Cat - Paint The Town Red

Eminem - Houdini

SZA - Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Melhor Pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Melhor Clipe de Música Latina

Anitta - Mil Veces

Bad Bunny - MONACO

KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers - LALA

Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO

Rauw Alejandro - Touching The Sky

Shakira & Cardi B - Puntería

Música do Ano

Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM

Jack Harlow - Lovin On Me

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Teddy Swims - Lose Control

Melhor Clipe Alternativo

Benson Boone - Beautiful Things

Bleachers - Tiny Moves

Hozier - Too Sweet

Imagine Dragons - Eyes Closed

Linkin Park - Friendly Fire

Teddy Swims - Lose Control (Live)

Performance mais icônica do VMAs

Beyoncé – Love on Top (2011)

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Missy Elliott – Like a Virgin & Hollywood (2003)

Eminem – The Real Slim Shady & The Way I Am (2000)

Katy Perry – Roar (2013)

Lady Gaga – Paparazzi (2009)

Madonna – Like a Virgin (1984)

Taylor Swift – You Belong With Me (2009)

Melhor Viral

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Camila Cabello feat. Playboi Carti – I Luv It

Chappell Roan – Hot to Go!

Charli XCX – Apple

Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – Mamushi

Tinashe – Nasty

Melhor Clipe de Rock

Bon Jovi - Legendary

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Green Day - Dilemma

Kings of Leon - Mustang

Lenny Kravitz - Human

U2 - Atomic City

Melhor Colaboração

Drake ft. Sexyy Red & SZA - Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion - Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll - Wild Ones

Jung Kook ft. Latto - Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen - I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Melhor música de Afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water

Usher, Pheelz – Ruin

Música do Verão

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX & Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Eminem – Houdini

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Hozier – Too Sweet

Kendrick Lamar – Not Like Us

Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

SZA – Saturn

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Tommy Richman – Million Dollar Baby

Melhor Clipe de R&B

Alicia Keys - Lifeline

Muni Long - Made For Me

SZA - Snooze

Tyla - Water

Usher, Summer Walker, 21 Savage - Good Good

Victoria Monét - On My Mama

Artista Revelação

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Prêmio Push: Performance do Ano

Agosto de 2023: Kaliii - Area Codes

Setembro de 2023: GloRilla - Lick or Sum

Outubro de 2023: Benson Boone - In The Stars

Novembro de 2023: Coco Jones - ICU

Dezembro de 2023: Victoria Monét - On My Mama

Janeiro de 2024: Jessie Murph - Wild Ones

Fevereiro de 2024: Teddy Swims - Lose Control

Março de 2024: Chappell Roan - Red Wine Supernova

Abril de 2024: Flyana Boss - yeaaa

Maio de 2024: Laufey - Goddess

Junho de 2024: LE SSERAFIM - EASY

Julho de 2024: The Warning - Automatic Sun

Melhor Grupo

*NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT Dream

NewJeans

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Twenty One Pilots

Melhor Clipe de Hip-hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA - Rich Baby Daddy

Eminem - Houdini

GloRilla - Yeah Glo!

Gunna - fukumean

Megan Thee Stallion - BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti - FE!N

Melhor Clipe de K-pop

Jung Kook ft. Latto - Seven

LISA - Rockstar

NCT Dream - Smoothie

NewJeans - Super Shy

Stray Kids - LALALALA

TOMORROW X TOGETHER - Deja vu

Melhor Vídeo com uma Mensagem Social

Alexander Stewart - if only you knew

Billie Eilish - What Was I Made For

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll - Best For Me

RAYE - Genesis

Tyler Childers - In Your Love

Melhor Direção

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love) – Dirigido por Christian Breslauer

Bleachers – Tiny Moves – Dirigido por Alex Lockett & Margaret Qualley

Eminem – Houdini – Dirigido por Rich Lee

Megan Thee Stallion – BOA – Dirigido por Daniel Iglesias Jr.

Sabrina Carpenter – Please Please Please – Dirigido por Bardia Zeinali

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight – Dirigido por Taylor Swift

Melhor Cinematografia

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love) — Cinematografia por Anatol Trofimov

Charli xcx – Von dutch — Cinematografia por Jeff Bierman

Dua Lipa – Illusion — Cinematografia por Nikita Kuzmenko

Olivia Rodrigo – obsessed – Cinematografia por Marz Miller

Rauw Alejandro – Touching The Sky – Cinematografia por Camilo Monsalve